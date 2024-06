Juan Carlos Oblitas reveló por qué no saludó a Ricardo Gareca y lanzó curioso comentario: “que feo le queda ese buzo”

Facebook / EntreBolas

El reencuentro entre Ricardo Gareca y la selección peruana en el duelo entre la ‘bicolor’ y Chile el pasado viernes 21 de junio por la fecha 1 del Grupo A de la Copa América 2024, sigue dando que hablar. Una vez finalizado el cotejo, un grupo de jugadores nacionales, entre quienes se encontraban Christian Cueva, Pedro Gallese, Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Edison Flores y Gianluca Lapadula, fueron al camarín chileno para saludar a su exentrenador, demostrando que, pese a que se marchó a la vereda del frente y ahora es un rival directo, le siguen teniendo mucho aprecio y agradecimiento.

No obstante, no todos los integrantes de la delegación ‘blanquirroja’ tuvieron este detalle con el DT argentino. Uno de los que no se acercó a saludarlo fue Juan Carlos Oblitas, quien había sido uno de sus hombres más cercanos en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), con quien trabajó codo a codo e incluso lo respaldó y ayudó, desde su puesto como gerente de Selecciones, a mantenerlo en el puesto durante las horas más difíciles.

Los integrantes de la selección peruana se reencontraron con el 'Tigre' tras empate ante Chile. (Liga 1 Max)

Durante una rueda de prensa, brindada en el centro de entrenamiento Compass Minerals en la ciudad de Kansas, el ‘Ciego’ reveló el motivo por el que no tuvo dicha deferencia con Gareca Nardi.

“No lo saludé porque vi el segundo tiempo en el camarín y cuando salí él ya había pasado, y los que llegaban eran Néstor Bonillo, Sergio Santín, todos ellos. Pero los jugadores sí fueron al camarín a saludarlo”, expresó.

El exdelantero también comentó lo especial que fue enfrentarlo, expresó su agradecimiento por sus 8 años en Perú, pero dejó en claro que ahora es un rival más a superar:

“Había un morbo, gracias a Dios ya terminó ese partido. Ahora lo enfrentaremos en Lima. El que no esté agradecido por lo que ha hecho Ricardo en nuestro fútbol en los últimos años es mezquino. Yo particularmente estoy muy agradecido con él, lo estimo mucho, hemos pasado muchos momentos juntos, buenos y malos momentos. Pero él ahora está en la otra vereda, en un rival directo. No nuestro enemigo, nuestro rival”, comentó.

Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas tuvieron una estrecha relación en la selección peruana. Foto: FPF.

Asimismo, se animó a lanzar una curiosa broma respecto a como le queda al ‘Flaco’ la indumentaria chilena:

“Como le decía a Bonillo y a Santín, porque no tuve la opción de hablar con Ricardo, ese buzo le queda feo”, comentó.

Análisis de Oblitas del Perú vs Chile

Juan Carlos Oblitas también se tomó un tiempo para analizar lo que fue el empate 0-0 entre Perú y Chile, destacando el buen nivel de Sergio Peña y la mejora que tuvo el equipo en la segunda parte:

“Hubo una mejora sustancial. Un primer tiempo agresivo donde no tuvimos mucho la pelota pero confundimos a Chile y el segundo tiempo superamos en todo momento. Quizá nos esta faltando un poco más de calma en los tres cuarto par adelante para dar ese pase final. Tuvimos más juego interior, sobre todo por Peña y Quispe. Sergio tuvo un excelente segundo tiempo, por lo que se creó una gran sociedad y se vio reflejada en la segunda mitad”.

Resumen Chile vs Perú - Copa América 2024

Por otro lado, pidió paciencia con el mediocampo, recordando que es completamente nuevo, ya que no están elementos importantes de los últimos años como Renato Tapia o Yoshimar Yotún:

“Si ustedes analizan el medio campo de Perú, es un medio campo nuevo. Es un medio campo que esta reemplazando a la medular, que fue el motor que nos llevó a la Clasificación del Mundial. Nos faltan Renato, Yotún, el mismo Cueva y Aquino y ahora tenemos a Cartagena, Quispe y Peña que ahora se consolidan en el terreno de juego”.