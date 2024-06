La presencia de Luis Advíncula en el Perú vs Canadá por Copa América 2024 es un misterio: qué lesión presenta y sus probabilidades de recuperación

Luis Advíncula sufrió una inesperada lesión en el inicio de la Copa América 2024. - Crédito: AFP

La selección peruana sigue muy de cerca la evolución médica de Luis Advíncula, pieza capital en los planes del entrenador Jorge Fossati que se lesionó en el partido contra Chile, jugando poco más de 20′ minutos en Texas, que marcó el inicio de la Copa América 2024.

En palabras de ‘Lucho’, y ratificadas por el propio seleccionador de Perú, la dolencia que lo aún lo aqueja se ubica en el tendón de Aquiles. La preocupación por su porvenir es máxima, pero en la interna no se piensa en desafectarlo y han cerrado filas con él.

Luis Advíncula presenta una inflamación en el tendón de Aquiles. - Crédito: DSports

Hace un día, Advíncula abandonó brevemente el hotel de concentración de la selección nacional para dirigirse hacia un centro de salud donde se le practicaron evaluaciones médicas de rigor para detectar el nivel de la lesión. Aunque no se ha brindado un reporte oficial desde la FPF, se ha conocido que los estudios arrojaron una inflamación en la zona mencionada.

De acorde a lo informado por Radio Programas del Perú, el ‘Rayo’ no presenta daños en el tendón de Aquiles, apenas una ligera hinchazón que no reviste mayor gravedad. Pero el detalle radica que desde el área médica de la selección peruana han sugerido que no tenga acción contra Canadá, en el marco de la segunda jornada del Grupo A de la CA2024.

Advíncula, lesionado en el partido contra Chile

Más allá de ese impase, todo es alegría y muy buena sintonía en la concentración de la ‘bicolor’, renacida tras la igualdad a cero contra Chile que le ha permitido dar un paso adecuado en su travesía en la Copa América. Luis Advíncula también comparte esas sensaciones y en caso no aparezca en el segundo examinatorio, confía que su reemplazo esté a la altura para asentarse en la franja izquierda.

Precisamente, ante esa complicación, Jorge Fossati, mientras le da vueltas a la siguiente alineación, deberá hallar al sustituto temporal de Luis. Y parece claro que el relevo será Marcos López, quien se encuentra en una situación óptima desde todos los aspectos (deportivo y físico).

Advíncula, observando angustiado el desarrollo del Perú vs. Chile por CA2024. - Crédito: DSports

Nómina de convocados de Perú

Arqueros : Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar), Diego Romero (Universitario de Deportes).

Defensas : Luis Abram (Atlanta United), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Araujo (Portland Timbers), Alexander Callens (AEK Atenas), Anderson Santamaría (Santos Laguna), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Carlos Zambrano Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Marcos López (Feyenoord).

Mediocampistas : Wilder Cartagena (Orlando City), Jesús Castillo (Gil Vicente), Sergio Peña (Malmo), Piero Quispe (Pumas UNAM), Christian Cueva.

Delanteros: André Carrillo (Al-Qadisiyah), Gianluca Lapadula (Cagliari), Bryan Reyna (Belgrano), Franco Zanelatto (Alianza Lima), Andy Polo (Universitario de Deportes), Edison Flores (Universitario de Deportes), José Rivera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Paolo Guerrero (Universidad César Vallejo).