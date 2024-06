Gabriel Costa reveló que deja Alianza Lima por decisión de Alejandro Restrepo y contó dónde le gustaría jugar

Alejandro Restrepo no contará con Gabriel Costa para el Torneo Clausura 2024.

El futbolista Gabriel Costa ha sido informado que no continuará en Alianza Lima de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2024, a pesar de tener contrato hasta fin de año. El director técnico Alejandro Restrepo decidió que el jugador no formará parte de sus planes, por lo que no impedirá su salida para fichar con otro club. Hasta el momento, el club ‘blanquiazul’ no ha oficializado su salida.

El propio Costa anunció su situación en una entrevista con el programa uruguayo “Hora 25 de Radio Oriental 770″, donde además expresó que aún no sabe cuál será su próximo destino, aunque dejó claro que le gustaría retornar a Uruguay. La noticia abre la expectativa sobre su futuro en el fútbol.

El rendimiento de Costa ha sido parte de numerosos debates entre la afición y los analistas deportivos, quienes seguirán de cerca los próximos movimientos del jugador. Por otro lado, la decisión de Restrepo de prescindir del volante indica cambios estratégicos dentro del equipo para encarar la segunda mitad del torneo. La salida no oficializada despertó comentarios y diferentes reacciones en las que se discute el impacto que tendrá la baja de ‘Gabi’ en Alianza Lima y cómo afectará la dinámica del equipo en sus próximos desafíos.

“Mi contrato vence en diciembre pero el cuerpo técnico no me va tener en cuenta. Estoy viendo ofertas, pero nada concreto. Quiero salir para sumar minutos. Me gustaría jugar en el campeonato uruguayo”, declaró.

Gabriel Costa no tenía lugar en el esquema 3-5-2 de Alejandro Restrepo y nunca pudo tener regularidad esta temporada - Crédito: Getty

Recordemos que, el popular ‘Gabi’ lleva 10 años sin jugar en su país de origen. La última vez que lo hizo fue en la temporada 2013/2014, en la que defendió la camiseta de Rentistas. Posteriormente emigraría al Perú para jugar en Alianza, y tendría pasos por Sporting Cristal y Colo Colo, antes de retornar a La Victoria el 2023.

El nacido en la ciudad de San Carlos, Maldonado, también contó un poco de su experiencia en el torneo peruano, señalando los factores geográficos como los más complicados. “Es un campeonato muy complicado. Hay calor, altura de casi 4 mil metros, los viajes. Es muy difícil de jugarlo”, comentó.

El volante celebró a todo pulmón tras error en el gol de la visita. (Video: Liga 1 Max)

El paso de Gabriel Costa en Alianza Lima

Gabriel Costa fue uno de los fichajes estrella de Alianza Lima a inicios del 2023. Su llegada despertó gran ilusión, debido a que se trataba de un jugador de selección y que era titular en un equipo importante del continente como Colo Colo. Además, los hinchas lo recordaban con cariño por su destacado primer paso entre 2014 y 2015.

Tuvo un primer semestre muy bueno, asentándose como titular por la banda derecha en el 4-2-3-1 utilizado por Guillermo Salas. Además, tuvo un papel clave en la consecución del Torneo Apertura, marcando 4 goles en 12 partidos, uno para derrotar 2-1 a Universitario en el Monumental, aunque en Copa Libertadores su papel fue menor, ya que perdió el puesto con Aldair Rodríguez y solamente jugó dos encuentros.

Gabriel Costa durante la presentación de Alianza Lima en la 'Tarde Blanquiazul' 2023. (Alianza Lima)

A mitad de año sufrió una lesión en la pierna. Solo estuvo un mes fuera de las canchas, pero su nivel no volvió a ser el mismo. Participó de 16 encuentros en el Clausura, pero solo aportó una asistencia. Perdió el puesto de titular, y cuando le tocaba entrar no marcó la diferencia.

En los play off obtuvo una ansiada revancha, ya que ingresó a los 87 minutos de partido de ida, cuando Alianza perdía 1-0 ante la ‘U’ y marcó un golazo en los descuentos que silenció el ‘Coloso de Ate’. No obstante, en la vuelta en Matute, tuvo un mal desempeño y fue de los más señalados de la derrota 2-0, que le costó a los ‘blanquiazules’ el tricampeonato.

El mediocampista entró desde el banco y su la paridad en el Estadio Monumental de Ate. (Video: GOLPERU)

Para este 2024 las cosas fueron mucho más complicadas para Gabriel Costa, debido a que no encajaba en el 3-5-2 empleado por Alejandro Restrepo, el cual no utiliza extremos ni mediapuntas. Cuando tuvo la chance de arrancar, fue fuera de posición, o cuando el DT tuvo que hacer variaciones a su esquema habitual. Pese a ello, tampoco rindió. Pareció tener un resurgimiento en los triunfos sobre Unión Comercio (3-1) y Comerciantes Unidos (5-1), pero no fue suficiente. En mayo, sufrió una lesión en el cartílago que lo tuvo fuera de los últimos partidos de Copa Libertadores y Liga 1.