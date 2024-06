Ariana Vásquez: los inicios en el vóley de la capitana nacida en Loreto, sus expectativas para el Mundial Sub 17 y el futuro olímpico que anhela

Ariana Vásquez fue la segunda mejor anotadora de la Copa Panamericana Sub 17. Crédito: Norceca

Sus mates son tan fuertes y firmes como su convicción interna por llegar bastante lejos en el futuro. Ariana Vásquez, nacida en la calurosa ciudad de Iquitos, en Loreto, no dudó en dejarlo todo y alejarse de su familia para trazarse un camino glorioso con la selección peruana sub 17. Sus sacrificios ya le están dando recompensas muy grandes, pero hoy no duerme sobre los laureles.

La voleibolista de 14 años fue la elegida por el profesor Antonio Rizola para ser la capitana de la escuadra nacional y ella ha sabido responder muy bien a la confianza de su entrenador. De hecho, fue una de las figuras más brillantes en el subcampeonato alcanzado en la Copa Panamericana de la categoría, y además fue premiada como la segunda mejor anotadora de la competición merecidamente.

Con un futuro prometedor por delante, Ariana Vásquez buscará no desviarse de esta senda triunfal. En una entrevista exclusiva para Infobae Perú, la loretana nos cuenta sus inicios, cómo se concretó su llegada a la selección y el sueño olímpico que quiere tejer con la ‘bicolor’ poco a poco.

- ¿Cómo te aventuraste en el vóley?

Bueno, antes del vóley he probado muchos deportes, como fútbol y karate. Por el ‘mundialito’ de mi colegio fue que probé vóley. Al final ese fue el deporte que más me fue gustando. Yo sentí la calidez, porque al final se formó una familia cuando estuve con esas personas (en el equipo de vóley de su colegio), porque al final pasé mucho tiempo con ellas.

Ariana Vásquez en sus inicios en el vóley en Loreto. Crédito: Facebook

- ¿Qué dificultades has experimentado en el camino?

Siempre hay dificultades con el tiempo y, sobre todo, el equilibrar los estudios con el deporte. La vida del deportista es corta y por ello siempre tiene que estar a la mano de los estudios. Cuando me mudé a Lima, mis papás se quedaron allá con mi hermano. Acá vivo con mis tíos. Gracias a Dios que ellos estaban acá. Siempre me apoyan y me ayudan en todo. La dificultad más que todo es la distancia con mi familia y también el tema académico. El año pasado tuvimos que estar en el colegio de manera virtual, pero ahora ya es un poco más factible la presencialidad, porque estoy en el colegio José Abelardo Quiñones de la Fuerza Aérea del Perú y nos están brindando todas las facilidades para equilibrar el deporte con el estudio.

- ¿Es difícil ser una voleibolista en Loreto? ¿La atención que se le da es mínima?

En los últimos años, el vóley loretano ha ido evolucionando mucho. En ese tiempo que estuve entrenando, se necesita invertir en uno mismo. Tu familia tiene que ayudarte, en tu club te ayudan, pero principalmente es inversión de uno mismo, de su tiempo y de toda su organización para poder llegar a ser algo más.

- ¿Y qué tan complicado es llegar a la selección siendo de un departamento alejado de la capital?

Es súper complicado. Yo les preguntaba a mis papás ¿algún día estaré en la selección? Yo me imaginaba eso y ellos me decían que sí. No sé si me lo decían de verdad o porque soy su hija. Pero de todas maneras es muy complicado, porque en mi caso de Lima e Iquitos son extremos, así que creo que solamente me vieron en los campeonatos AELU mi club Colibrí, cuando participé acá en Lima y también en los Juegos Escolares del 2022 y 2023.

- ¿Cómo fue ese primer contacto con la selección?

A mis padres y a mi club les llegó una carta en la que me estaban convocando a la selección Sub-17. Mi mamá y mi papá saltaron de alegría al igual que yo. Me sentí muy sorprendida y alegre. El hecho de imaginar estar en una preselección me hacía sentir muy feliz. Estaba decidida a venir a Lima, a sacrificar muchas cosas, con tal de que algún día se me pueda cumplir el sueño de representar a mi país.

- ¿Toda esta etapa está siendo difícil para ti lejos de tus padres? ¿Cómo has afrontado eso?

Es difícil salir de casa a una temprana edad. Desde el año pasado fue así, pero mis papás estuvieron tratando de venir pidiendo tiempo libre en su trabajo para poder visitarme y también alentarme en los partidos del Sudamericano del año pasado y en los partidos del Panamericano de este año. Siempre están en contacto conmigo a través de WhatsApp.

- ¿Qué tanto crees haber evolucionado en todo este tiempo?

Yo creo que evolucioné bastante en muchos aspectos: en lo técnico, táctico, físico, psicológico, en todo realmente. El vóley en nuestra capital es mucho más competitivo y por ende, hay muchas cosas que he aprendido. Es otro tipo de preparación y creo que he mejorado realmente en todo sentido.

- ¿Qué significó para ti ganar el premio de segunda mejor anotadora en la Copa Panamericana? ¿Lo esperabas?

Estuve muy feliz por aquel premio. Es fruto de mi esfuerzo, pero al mismo tiempo también del de mis compañeras, porque yo no hubiera podido atacar sin ayuda de mis líberos, de mis armadoras o de mis demás compañeras. Es un grupo, ellas me han dado la confianza de atacar y yo pude corresponder de manera positiva haciendo el punto o buscando dificultad al rival. El premio se los dediqué a ellas, al comando técnico por haberme dado la confianza y por haberme ayudado a mejorar en cada tiempo. Al mismo tiempo se lo dediqué a mi familia por todo el apoyo que me están dando. Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible.

Ariana Vásquez fue premiada en la Copa Panamericana Sub 17 de vóley. Crédito: Norceca

- Personalmente, ¿creías que Perú podía llegar hasta la final antes de iniciar la competencia?

Nosotros no sabíamos el nivel de los otros equipos, pero estábamos realmente decididas a dejar todo en la cancha. No sabíamos cómo íbamos a encontrar a Rep. Dominicana, Cuba, México y obviamente han tenido un buen nivel, pero hemos sabido afrontarlo. Eso me parece muy increíble por parte del equipo, ya que en este corto tiempo que hemos estado trabajando tanto con el profesor José Castillo como con el profesor Antonio Rizola, hemos podido avanzar.

- ¿Qué sucedió contigo en la semifinal y en la final? El profesor te sustituyó en el primer set…

Esas fueron decisiones técnicas del entrenador. Si él vio algo en mi juego, ha sido por algo. Mi otra compañera entró y el equipo reaccionó muy bien. Igual desde afuera yo seguía alentando, gritándoles a mis compañeras. Cuando el profesor Rizola pedía tiempo, siempre me acercaba alguna de ellas para animarles y aconsejarles.

- ¿Estabas de acuerdo con su decisión?

Claro, en ese momento entendí su decisión. Yo no me voy a poner a discutir con el profesor. Él tiene muchísima más experiencia y sabe porqué hace las cosas. Yo solamente acepté y seguí alentando al equipo. Al final del partido, él habló conmigo y me transmitió unas palabras de ánimo.

- ¿Todavía duele la derrota contra Puerto Rico? ¿Cómo lo han afrontado?

De las derrotas se aprende. Nosotras sabíamos que el año pasado Puerto Rico quedó en segundo lugar contra México, que ganó 3 a 2 después de ir perdiendo 2-0 (en el campeonato de la Norceca). Obviamente, no queríamos perder, dejamos todo en la cancha y podíamos dejar mucho más, pero de esta derrota vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir trabajando para que en el Mundial esta experiencia nos pueda servir.

Ariana Vásquez es la capitana de la selección peruana sub 17 de vóley. Crédito: Norceca

- Cuando el profesor habla con ustedes, ¿es realista como suele ser en conferencias? ¿También les expresa expectativas bajas antes del torneo y plantea un objetivo menor?

Con respecto a esta Copa Panamericana, él nos dice que hemos ganado el segundo lugar y que ya pasó. Ahora tenemos que seguir preparándonos para el Mundial, pero no tenemos que confiarnos, porque el Mundial es un nivel realmente diferente. Tiene mucha razón en lo que dice, hay una preparación de los equipos completamente distinta a un Panamericano. De nuevo, no sabemos cómo va a ser y cómo van a llegar los equipos. Sabemos obviamente que el nivel va a ser muy bueno, nos estamos preparando para eso y veremos qué es lo que nos espera a las chicas que quedan para este campeonato.

- ¿Cuál es el objetivo que les ha planteado Rizola para el Mundial?

Aún de expectativas no hemos hablado en sí, pero en primer lugar hemos charlado sobre nosotras, en cómo mejorar los aspectos que hemos flojeado en el Panamericano. Ahora, estamos concentradas en eso.

- Como capitana, ¿qué opinión tienes del profesor?

El profesor Rizola es muy bueno. Tiene mucha trayectoria. En el corto tiempo que hemos trabajado con él, junto a Castillo y todo el comando técnico, hemos podido avanzar mucho. Cada uno nos ha ayudado de manera diferente y ha dado su granito de arena al igual que nosotras para que todo el equipo pueda funcionar. Mis respetos con el profesor y con todos los demás.

- ¿Qué expectativas tienes de cara al Mundial Sub 17? ¿Crees que Perú puede dar competencia?

Para el Mundial Sub-17 todavía no hay equipo; o sea, aún no están elegidas las chicas para el torneo. Nuevamente va a ser una competencia en cada puesto. El Panamericano ya pasó, para el Mundial se puede quedar el mismo equipo, puede variar o puede ser uno completamente diferente. Eso ya es decisión del profesor Rizola. Él siempre nos dice que va a elegir a las mejores del momento para representar a nuestro país. El Mundial realmente va a estar muy fuerte y las que queden van a sudar la camiseta. Yo sé al 100% que daremos todo en el campo, sea cual sea el rival. Nos emociona el hecho de que ya solo faltan dos meses, porque es una fiesta deportiva. Tenemos que trabajar mucho más a conciencia para seguir mejorando, porque es corto el tiempo que nos queda.

Ariana Vásquez y su opinión sobre el profesor Antonio Rizola. (Video: Infobae Perú)

- En estos días que han compartido con Ángela Leyva en la Videna, ¿han recibido algún consejo de ella?

Sí, la señorita Leiva pudo compartir con nosotras. Nos sentimos de verdad muy felices y honradas por haberla visto. Nos tomamos fotos con ella, pero no pasó a más, porque ella tenía otras cosas que hacer.

- ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

Primero, mejorando mi nivel de juego, siempre hay cosas por mejorar. Me veo representando a nuestro país y dejando su nombre en alto. En ese tiempo, ya estaré en la universidad, así que también me imagino jugando vóley universitario, podría ser en nuestro país o si Dios quiere, en el extranjero.

- ¿Cuál es el sueño que quieres cumplir en un futuro?

Mi sueño es ganar una medalla olímpica con mi país. Yo soy consciente de que todo es posible con esfuerzo y dedicación. Todos nos esforzamos, pero al final el que lo logra es el que le pone muchas más ganas, el que está completamente entregado a todo. Ahorita las cosas están avanzando con el pie derecho de muy buena manera. Dios quiera que sigan avanzando así y para el futuro hay que ver lo que nos espera, pero tengo que seguir trabajando.