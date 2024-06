“Nos van a masacrar”: Antonio Rizola y su dura referencia sobre rivales que enfrentará a puertas del Mundial Sub 17 de vóley

Antonio Rizola se refirió a los rivales que enfrentará Perú a puertas del Mundial Sub 17. Crédito: FPV

La selección peruana sub 17 de vóley se viene preparando arduamente para encarar el Mundial de la categoría, que tendrá lugar en Lima en el mes de agosto. A falta de dos meses para el inicio del campeonato, la ‘bicolor’ se encuentra entrenando diariamente en el Centro de Alto Rendimiento (CEAR) de la Videna y ya tiene todo planificado para ajustar los últimos detalles en el equipo.

La participación del combinado juvenil en la reciente Copa Panamericano dejó conclusiones más que positivas. Se obtuvo un subcampeonato meritorio cuando las expectativas en este certamen no eran altas. A pesar de ello, el seleccionador nacional consideró que el éxito conseguido en este torneo de la Norceca no bastará para competir en la cita mundialista que se aproxima.

De hecho, las cosas no han cambiado mucho para Rizola luego de la medalla de plata que trajo de Guatemala. El estratega brasileño mantiene una perspectiva baja. El objetivo que se ha planteado es -según aseguró en una entrevista para el Diario El Comercio- el de hacer “más de 10 puntos en cada set en el campeonato” que se disputará en la capital.

“¿Usted conoce a los otros equipos? ¿Usted sabe las condiciones en las que vienen esos otros 15 países? Yo sí conozco y soy realista. Conozco Italia, Japón y estamos muy lejos. Si hacemos 10 puntos por set es fiesta para nosotros”, justificó al respecto.

El seleccionador nacional de vóley se mostró pesimista sobre la participación de la ‘bicolor’ en la cita mundialista que se disputará en Lima. (Video: Paula Elizalde)

De todas formas, Antonio Rizola espera que este Mundial le permita crecer a la selección nacional para que en el futuro se plantee desafíos mayores y objetivos más grandes. Además, antes de que empiece el campeonato, la escuadra ‘blanquirroja’ afrontará importantes amistosos con rivales del exterior, que tiene como ejemplo a seguir para continuar en progreso.

“La Federación organiza este mundial para que sea un marco para Perú, para saber dónde estamos y dónde queremos estar. Los que vayan al podio serán nuestra referencia y qué tan distante estamos. Invitamos a Italia, Dominicana y Japón para estar una semana antes para jugar con nosotros. Nos van a masacrar, pues qué bueno. Será nuestra referencia”, apuntó en la entrevista para El Comercio.

“Yo no pudo decir que vamos a ganar con las ganas, con la localía, con la historia. No, no vamos a ganar nada. Yo tengo que vender la verdad y el mejor ejemplo para ellas es decir la vedad. No quiere decir que vamos a criticarlas, no. Sino decirles: ‘Yo confío en ti y usted puede mejorar’. Mi principio es que, si estoy pendiente, si te corrijo y usted me hace cara, si hago una observación y me hace cara, yo me olvido. Si yo hablo contigo es porque entiendo que puedes hacerlo mejor”, añadió.

La necesidad de una mentalidad olímpica

Aunque fue contratado para dirigir a la selección adulta, Antonio Rizola decidió tomar la posta de la Sub 17, debido a que ese mismo grupo de jugadoras tendrá a su disposición en los años venideros para la absoluta. En ese sentido, el entrenador brasileño les ha pedido a sus voleibolista que tengan una mentalidad ambiciosa.

La selección peruana sub 17 de vóley logró un meritorio subcampeonato en la Copa Panamericana de la categoría. Crédito: Norceca

“Crecer significa hoy ser mejor que ayer. Crecer no significa solo números, significa cambio de actitudes. Podemos mejorar mucho de actitudes y los números no pueden ser suficientes para ganar. Tú sabes cuántos deportistas compiten en unos Juegos Olímpicos, entre 7 a 8 mil. Y se entregan 487 medallas. La gran parte de deportistas van sabiendo que no van a recibir una medalla, pero compiten con ellos mismos y salen felices y ganadores porque mejoraron su trabajo. Yo quiero esa mentalidad en mi equipo, una mentalidad olímpica”, señaló.

“Chicas de 15 y 16 años han recibido una camiseta de Perú. Cuántas chicas han querido estar acá. Y hay chicas que van a salir y seguro le dirán: ‘Ah, no quedaste’, y ellas pueden decir: ‘No quedé, pero estuve’. Les pregunté si se imaginaron en un podio olímpico. Hay que tener esa mentalidad”, agregó.