Eddie Fleischman lapidó a Paolo Guerrero y criticó propuesta de Jorge Fossati tras Perú vs Paraguay: “No aporta más”

Eddie Fleischman lapidó a Paolo Guerrero y criticó propuesta de Jorge Fossati tras el Perú vs Paraguay: "No aporta más"

El viernes 7 de junio, la selección peruana igualó sin goles con Paraguay en duelo amistoso válido por fecha FIFA. La presentación del conjunto ‘blanquirrojo’ no fue la mejor y generó múltiples críticas, sobre todo por su falta de remates a portería.

El periodista Eddie Fleischman, a través de su cuenta de Twitter, analizó el partido disputado en el estadio Monumental de Ate. El ‘Colorado’, como lo conocen, cuestionó el juego del cuadro encabezado por Jorge Fossati, ya que no presentó un buen fútbol y utilizó mucho de los balones largos.

“La selección peruana de Fosatti, teniendo 3 centrales no tuvo salida con la pelota, se abusa del pelotazo y se pierde rápido la posesión. Ante un PAR muy regular, no generó una situación clara, ni inquietó al portero Coronel. Si no es por el lado de Polo, no tiene cómo llegar”, inició el comunicador.

Eddie Fleischman criticó el rendimiento de Perú ante Paraguay tras empate en el Monumental.

Posteriormente, el también conductor de Willax Deportes opinó sobre el papel individual de algunos elementos de la ‘bicolor’. Y, una vez más, arremetió contra el delantero Paolo Guerrero. Aseguró que el ‘Depredador’ no ayuda a la escuadra.

“Cartagena no es interior, solo contención. López no tiene desborde, si no se vuelve a jugar con 2 laterales y 2 extremos y se sigue solo con carrileros, se sufrirá más. Guerrero no aporta más. Rivera puede crecer. Flores debe ser titular por Quispe. El 0-0 describe lo visto”, finalizó.

Paolo Guerrero jugó menos de 30 minutos en el Perú vs Paraguay, amistoso por fecha FIFA - Créditos: La Bicolor.

Próximo partido de Perú

La selección peruana presentó un novedoso once para enfrentar a Paraguay, con la integración de Carlos Zambrano en la zona defensiva, la vuelta de Renato Tapia en la mitad de la cancha y la dupla en ataque conformada por José Rivera y Gianluca Lapadula.

Desde el juego, el ‘equipo de todos’ se mostró solido en defensa, pero sin ideas a la hora de ir a campo contrario. Las estadísticas lo reflejan. Registró 7 remates, el mismo número que su rival de turno, lastimosamente ninguno terminó en la portería guaraní.

Partido sin goles para los de Jorge Fossati en la cancha de Universitario. (Video: Movistar Deportes)

Ahora, Jorge Fossati y compañía intentarán cambiar la imagen que dejaron ante la ‘albirroja’ en su próximo partido. Se enfrentarán a El Salvador el próximo viernes 14 de junio a las 19:30 horas en el Subaru Park. Este será su último compromiso previo a su debut en la Copa América 2024.

El Grupo de Perú en la Copa América

Tras el sorteo de la Conmebol, la selección peruana quedó ubicada en una de las series más parejas de la Copa América 2024. La ‘blanquirroja’ tendrá que medirse contra las selecciones de Chile, Argentina y Canadá para buscar su clasificación a los cuartos de final de la competencia. Será un reto difícil, pero no imposible.

La participación nacional iniciará con un expectante ‘clásico del Pacífico’, que tendrá en el banquillo a un viejo conocido como Ricardo Gareca. Jorge Fossati hará su debut oficial como seleccionador de la ‘bicolor’ en ese encuentro con el combinado chileno a desarrollarse el viernes 21 de junio a las 19:00 horas en el AT&T Stadium.

Posteriormente, Perú enfrentará a Canadá (25 de junio a las 17:00 horas) -un rival que ha crecido bastante en los últimos años- y cerrará su participación en la fase de grupos frente a nada menos que la vigente campeona del mundo, Argentina (29 de junio a las 19:00 horas).