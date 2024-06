Partidos de hoy, jueves 6 de junio: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, jueves 6 de junio, será una jornada llena de emociones. Las Eliminatorias al Mundial 2026 volverán a la acción con varios partidazos, mientras que las diferentes ligas del continente seguirán su curso. A esto se le suman los amistosos internacionales por fecha FIFA, los cuales generan mucha expectativa.

El choque entre Países Bajos y Canadá servirá para que el comando técnico de la selección peruana analice a su próximo rival en la Copa América 2024. La ‘bicolor’ conforma el Grupo A junto a equipos como Chile, Argentina y Canadá. El DT Jesse Marsch buscará utilizar a todas figuras para asegurar el triunfo que le permita sacar conclusiones de cara al certamen Conmebol.

Por su parte, Panamá se medirá ante Guyana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Los ‘canaleros’ tendrán entre sus filas a jugadores que vienen disputando la Liga 1, como por ejemplo, Cecilio Waterman (Alianza Lima) y Abdiel Ayarza (Cienciano). En tanto, Jiovany Ramos, también del club ‘blanquiazul’ no podrá formar parte del grupo por una lesión.

Panamá se medirá ante Guyana en un partido amistoso por fecha FIFA - Créditos: Difusión

Partidos de amistosos internacionales

- Gibraltar vs Gales (11:30 horas / Estadio Algarve / Star Plus)

- Países Bajos vs Canadá (13:45 horas / Feyenoord Stadium / ESPN y Star Plus)

Partidos de Eliminatorias Mundial 2026 - Norte, Centroamérica y Caribe

- Haití vs St. Lucia (16:00 horas / Wildey Turf / Flow Sports App)

- Jamaica vs República Dominicana (18:30 horas / National Stadium Independence Park / Flow Sports App)

- Honduras vs Cuba (19:30 horas / Estadio Nacional “Chelato Ucles” / Flow Sports)

- Panamá vs Guyana (19:30 horas / Estadio Rommel Fernández Gutiérrez / TVMAX)

- Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves (21:30 horas / Estadio Nacional de Costa Rica / Repretel)

- El Salvador vs Puerto Rico (21:30 horas / Estadio Cuscatlán / Canal 4)

Partidos de Eliminatorias Mundial 2026 - CAF

- Malaui vs Santo Tomé (08:00 horas / Bingu National Stadium / FIFA Plus)

- Mauritania vs Sudán (11:00 horas / Stade de la Capitale / FIFA Plus)

- República del Congo vs Níger (11:00 horas / Pentecost Martyrs Stadium / FIFA Plus)

- Libia vs Mauricio (11:00 horas / Martyrs of Benina Stadium / FIFA Plus)

- Guinea Bissau vs Etiopía (11:00 horas / Estadio 24 de Setembro / FIFA Plus)

- Argelia vs Guinea (14:00 horas / Nelson Mandela Stadium / FIFA Plus)

- Mali vs Ghana (14:00 horas / Estadio del 26 de Marzo / FIFA Plus)

- Senegal vs RD Congo (14:00 horas / Stade Me Abdoulaye Wade / FIFA Plus)

- Benín vs Ruanda (14:00 horas / Stade Félix Houphouët Boigny / FIFA Plus)

Partidos de Torneo Maurice Revello Sub 23

- Ucrania vs Italia (08:00 horas / Stade de Lattre / Claro Sports YouTube y Pluto TV)

- Indonesia vs Panamá (11:00 horas / Stade de Lattre / Claro Sports YouTube y Pluto TV)

Partido de fútbol argentino

- Talleres Córdoba vs Colón (19:10 horas / Estadio Marcelo Bielsa / TyC Sports)

Partido de fútbol chileno

- Coquimbo Unido vs Palestino (16:30 horas / Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso / TNT Sports)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Ameliano vs Tacuary (14:30 horas / Estadio Martín Torres / TyC Sports)

- General Caballero vs Sol de América (17:00 horas / Estadio Leandro Ovelar / TyC Sports)

Partidos de Liga 2

- Academia Cantolao vs Deportivo Municipal (13:00 horas / Estadio Miguel Grau / Nativa)

- UCV Moquegua vs Comerciantes FC (15:15 horas / Estadio 25 de Noviembre / Nativa)