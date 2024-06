Joel Raffo y su contundente respuesta a Jorge Fossati tras polémica por lesión de Yoshimar Yotún

Jorge Fossati aseguró que no había habido una buena comunicación con el área médica de Sporting Cristal.

El nombre de Joel Raffo ha sido tendencia en los últimos días y no necesariamente para destacar la labor que viene realizando como presidente de Sporting Cristal, por el contrario, por diferentes situaciones negativas en cuanto a los resultados del equipo en las competencias (Liga 1 y Copa Libertadores), pero también cuestionamientos extradeportivos ocurridos en su gestión.

Es por esto que el presidente del cuadro ‘rimense’ aprovechó el receso de la Liga 1 2024 para brindar una serie de entrevistas para aclarar y responder a las críticas de diferentes detractores. La más reciente a DSports, donde fue consultado por las declaraciones del entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, en la conferencia de prensa en la que dio a conocer primera lista de convocados con miras a los amistosos por fecha FIFA y la próxima Copa América 2024.

El estratega uruguayo expuso que el área médica del club ‘celeste’ no informó de forma adecuada sobre el estadio de la lesión del mediocampista Yoshimar Yotún y el arquero Renato Solís. Esta declaración sorprendió al dirigente, quien decidió responder sobre el particular.

“Me sorprendió la declaración del profesor Fossati, pues hace dos semanas la FPF nos felicitó por ser el único club con procesos claros, compartir información y tener una debida interacción”, sostuvo en un inicio.

Asimismo, aseguró que los médicos de la institución sí le alcanzaron la información correspondiente a la selección peruana. “Hablé con el área médica y me dijeron que estuvieron en contacto con el doctor Julio Segura, que es el doctor de la selección, y que le dieron toda la información. Es extraño y quiero aclararlo de manera directa”.

“Cuando yo me entero de estas declaraciones, me pongo a preguntar y a averiguar qué había pasado, porque incluso la misma Federación tiene acceso a una web en la que puede ver los resultados de las pruebas que se le hacen a todos los jugadores, entonces no pueden venir a decirnos que no tenían información si solo tenían que ingresar y ver los documentos”, agregó.

La respuesta de la FPF

Posterior a ello, reveló que ambas áreas médicas sostuvieron una conversación, pero nada se pudo aclarar. “Nuestro doctor tuvo que llamar al doctor de la selección para preguntar qué estaba sucediendo y lamentablemente no le supo dar una respuesta”.

Además, señaló que se vio en la obligación de contactar al presidente de la Federación, Agustín Lozano, y al gerente de selecciones, Franco Navarro. “No llamé a Jorge Fossati, porque es algo que a mí no me corresponde hacer. Lo que hice fue llamar al presidente de la institución y al gerente de selecciones, ambos me dijeron que iban a averiguar qué había pasado. Tampoco quise insistir y generar más problemas”.

Parte médico de Yoshimar Yotún y Renato Solís - Créditos: Sporting Cristal

¿Qué fue lo que dijo Jorge Fossati?

El pasado mes de mayo, Jorge Fossati, en conversación con los medios de comunicación, dio a conocer que a las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no había llegado la información necesaria con respecto al estado de los futbolistas ‘cerveceros’.

“En el caso de Yoshimar, fue operado ayer; nos enteramos por la web oficial del club. Cuando se trata de jugadores de Cristal, nuestro cuerpo médico habla y pregunta, pero no les llega la información que necesitaríamos tener. Ayer, en el mismo comunicado, nos enteramos de la lesión de Renato Solís y hemos llegado en varias situaciones en hablar directamente con los jugadores”, expresó.

También añadió lo siguiente: “Insisto, no tenemos o no tienen nuestros médicos, por más que hagan, la información oficial. Dije: ‘Desgraciadamente, para nosotros, que no he podido tener a Yoshimar’. Es un jugador de enorme importancia y de los más destacados en los últimos partidos de la selección”.