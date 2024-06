Oliver Sonne sorprendió con postura sobre polémica con Sergio Peña en la selección peruana: “Entiendo lo que dijo”

El lateral señaló que no hubo mala intención de su compañero y que entiende que debería haber respeto por los más antiguos de la selección peruana. (Video: Sin Cassette).

La selección nacional vivió un antes y después en su historia reciente con la llegada de un contingente legionario proveniente de Europa. El representante de moda, sin lugar a dudas, es Oliver Sonne, aquel futbolista que desde Dinamarca llegó a Perú con la consigna de hacerse un nombre.

Ahí pudo conocer el verdadero cariño de la afición, que hasta el día de hoy sigue volcándose hacia él. Intenta hacer un ejercicio de entendimiento para conocer el fenómeno que genera su nombre, pero hasta el día de hoy no encuentra una respuesta contundente. Ya sea en Silkeborg IF o en la ‘bicolor’, siempre es sorprendido por un amor desmedido.

En esas, el mediocampista Sergio Peña salió al frente para demostrar su sorpresa por el sentimiento inexplicable hacia el ‘Vikingo’ al tiempo que quiso argumentar una defensa para aquellos que, desde su perspectiva, han quedado olvidados más allá de los años de entrega a la camiseta nacional.

“Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega y no saben. Lo aman sin ni siquiera haberlo visto. No pienso que esté mal, pero sí pienso que le faltan el respeto a los que están jugando como Corzo y Advíncula”, dijo generando un malestar general en todo el país. No obstante, Sonne entendió a la perfección su razonamiento y respaldó su postura.

“No se merecía eso”

Mientras el peruano de a pie no se cansaba de criticar y arremeter contra Peña por su posición personal con respecto a Sonne, Oliver se mostraba preocupado por la manera en cómo lo maltrataban, acorde con lo comentado en una entrevista con el programa ‘Sin Cassette’.

“Vi eso y no creo que él se merecía eso, porque entiendo completamente lo que él trataba de decir”, reflexionó el futbolista de Silkeborg IF. “Hablo mucho con Peña, es un muy buen tipo, me cae bien. No creo que haya querido decirlo de mala manera, no quiso decir que no merecía el amor que recibía, solo quiso decir que estaba sorprendido de todo el amor que recibía”, detalló.

Al momento que el ‘Vikingo’ apareció por estos lares, inmediatamente todos los peruanos centraron su atención en él olvidándose de los más experimentados, de aquellos que desde hace mucho tiempo han dado sus mejores momentos a la ‘bicolor’. Eso resaltó Peña para sustentar su premisa y no ha tenido objeción para el nacido en la ciudad danesa de Køge.

“Tienes que tener cierto respeto por los chicos. También hay que tener cierto respeto para los tipos como Advíncula y Polo, tipos que llevan 10 años en la selección nacional y yo que aparecí de un costado y recibí todo el amor en un sólo momento; entonces entiendo lo que dijo Peña y aprecio mucho el apoyo de los hinchas, pero también puedo verlo de otro lado de que uno debe tener respeto por los tipos que han jugado muchos partidos y toda su carrera en la selección peruana”, precisó Sonne.