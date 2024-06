Club Los Chankas anunció salida de cinco futbolistas e hizo curiosa aclaración respecto a último duelo contra Universitario

El club Los Chankas anunció la salida de cinco futbolistas de su plantel. Crédito: Liga 1

El Torneo Apertura de la Liga 1 2024 llegó a su fin y, mientras las acciones están paralizadas en el campeonato local, los clubes ya comienzan a mover sus fichas para planear el siguiente desafío: el Torneo Clausura. De hecho, Los Chankas -uno de los clubes protagonistas de la presente temporada- ya hizo su primer movimiento, al anunciar sorpresivamente la salida de cinco futbolistas de su plantilla.

A traves de sus redes sociales, el cuadro natural de Andahuaylas hizo oficial el éxodo masivo que hoy ocurre en su plantel tras cumplir la primera parte del año en la máxima categoría del fútbol peruano. Se trata de Rudy Palomino, Denilson Gonzales, Dustin Rengifo, Joe Martínez y Pedro García, quienes no seguirán defendiendo los colores de los ‘guerreros’.

Al respecto, Los Chankas hizo una curiosa aclaración en su anuncio, asegurando que ninguno de los futbolistas en cuestión estuvo presente en el enfrentamiento contra Universitario de Deportes por la última jornada del Apertura, el cual fue determinante para que el elenco ‘crema’ levantara el trofeo en el estadio Monumental.

“¡Gracias Guerreros! Gracias por la entrega y todas las alegrías. Les deseamos lo mejor en sus próximos proyectos. Debemos aclarar que, los jugadores en mención no participaron en el encuentro ante Universitario”, se lee en la publicación.

Los Chankas anunció la salida de cinco jugadores que no participaron del último partido contra Universitario. Crédito: Los Chankas

Cabe mencionar que, en efecto, los cinco futbolistas que ya no continuarán en el conjunto andahuaylino no sumaron minutos en el choque frente a la ‘U’. De hecho, solo uno estuvo en la lista para el partido: Rudy Palomino. No obstante, el pivote de 25 años no hizo su ingreso en ningún momento del duelo.

Los Chankas y su necesidad de aclarar

El club Los Chankas fue protagonista de uno de los partidos decisivos del Torneo Apertura 2024. Al elenco andahuaylino le tocó medirse en condición de visitante con Universitario de Deportes y, desde la previa del cotejo, el entrenador Pablo Bossi advirtió que sus jugadores iban a ir en busca del triunfo en el coloso de Ate. “No vamos a ir a tirarnos atrás, vamos a salir a competir con nuestras armas”, señaló.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. La ‘U’ no tuvo muchos problemas para dominar el juego y anotó la cantidad justa de goles que necesitaba para ganar el campeonato. Incluso, al inicio del segundo tiempo, cuando todavía iba 2-0, el conjunto ‘merengue’ sufrió la expulsión de Matías Di Benedetto, pero su inferioridad numérica no se hizo notar en la cancha y sentenció su triunfo contundente por 4-0.

Con la revisión del VAR, el argentino recibió la tarjeta roja por ser último hombre. (Video: GOLPERU)

Este resultado generó especulaciones sobre el desempeño de Los Chankas, dejándose golear por Universitario. Sobre ello, el propio club publicó un comunicado, en el que rechazó “rotundamente las insinuaciones de algunos medios de comunicación, sobre alguna conversación previa a los partidos que definieron el Apertura”.

“Nuestra dirigencia, se caracteriza por la transparencia y en prevalecer los valores y el respeto por el fútbol, fomentando la entrega total en el campo deportivo. Por lo cual rechazamos rotundamente algún arreglo con nuestra dirigencia que perjudicaria a la institución y a los hinchas que nos acompañan en cada partido”, indicaron.

Es por ello que hoy en día Los Chankas tienen la necesidad de aclarar ciertos movimientos que haga en el equipo. Cabe mencionar que el elenco ‘guerrero’ ascendió este año a la máxima categoría del balompié nacional y hasta el momento, ha tenido un desempeño regular: se ubica en el noveno puesto de la tabla acumulada con 21 puntos y aspira con fuerzas a la clasificación a un torneo internacional. Cumplir ese objetivo ambicioso dependerá mucho de cómo se desenvuelva en el Clausura.