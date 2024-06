Kevin Serna pone en alerta a Alianza Lima: despierta fuerte interés desde el Brasileirao tras su exhibición en Copa Libertadores 2024

Kevin Serna se ha hecho de la titularidad en Alianza Lima tras su paso destacado por ADT. - Crédito: Edson Ochoa

Aunque la Dirección Deportiva de Alianza Lima se ha ido al receso de Liga 1 dándole vacaciones al plantel y enfocándose en posibles incorporaciones para el Clausura 2024, parece que también tiene que prestarle atención a una probable salida de un futbolista sustancial en las alineaciones del cuerpo técnico liderado por Alejandro Restrepo.

Tras su destacada participación en la Copa Libertadores 2024, exhibiéndose con dos golazos contra el Fluminense, vigente campeón de América, tanto en el estadio Alejandro Villanueva como en el Maracaná, Kevin Serna ha despertado el interés de algunos clubes de Brasil y de llegar una buena oferta a las oficinas de Matute podría armar maletas e irse.

Así lo cuenta el programa VBAR Caracol -de la reconocida frecuencia Caracol Radio- precisando que “Kevin Serna se iría de Alianza Lima” al contar con “ofertas de Brasil”. Si bien no se ha revelado la identidad de los presuntos compradores, se desprende que están en condiciones de asumir el monto de la ficha del extremo colombiano que ronda los $2M USD.

Kevin Serna es uno de los mejores futbolistas de Alianza Lima en 2024. - Crédito: Getty Images

Debate en cúpula aliancista

En primera instancia, las autoridades de Alianza Lima toman con demasiada calma las noticias provenientes del exterior que involucran a sus principales deportistas. A Serna lo tienen muy bien considerado por su calidad humana y futbolística toda vez que es parte fundamental en el proyecto de la temporada 2024.

No obstante, en caso de darse una comunicación directa junto a una propuesta formal que cumpla con las expectativas económicas para la institución y deportivas para Kevin, podrían contemplar un traspaso. De hecho, según acorde a lo informado por VBAR Caracol, “el club analiza si dejar ir a Serna, ya que fue uno de los fichajes a comienzos de este año”.

El transcurso de los días será determinante para conocer el futuro del nacido en Cauca, Colombia, que ha estado en boca de todos -hablando desde el plano internacional- por la manera en cómo afrontó los partidos ante Fluminense, oponente al que le dejó su registro goleador en dos oportunidades.

El delantero anotó sensacional tanto de 'volea' para el conjunto peruano, que significó el 2-1 parcial. (Video: ESPN)

“Él está feliz en Alianza Lima”

A inicios del presente año, su agente Narciso Algamis confirmó que existían ciertos contactos puntuales para conocer la ficha de Serna, pero que no se prestaba el interés debido por su enfoque completo hacia Alianza Lima, club con el que vive una etapa plena.

“Él está contento en el Perú, en Alianza, es un tipo muy profesional. Hay sondeos, algunas cosas que preguntan, pero al club no llegó nada. Lo que sí me llegó es algunas cosas para ver su cláusula de salida, no hay nada firme. Lo ideal es que juegue acá y después se verá qué va a pasar”, declaró.

De momento, Kevin ha sido requerido por el entrenador Alejandro Restrepo en 16 ocasiones del Apertura 2024, siendo titular en 11 de ellas y entrando como recambio en 5. Su única anotación en el plano doméstico con los aliancistas fue a mediados de abril cuando aportó en el 2-0 frente a Atlético Grau, en el estadio Nacional de Lima.

Kevin Serna totaliza, actualmente, tres anotaciones con Alianza Lima. - Crédito: AFP