“Nuestras camisetas estaban manchadas de sangre”: recordó Cecilia Tait en respuesta a jugadoras que no quieren ser convocadas a la selección de vóley

Cecilia Tait recordó cómo eran los entrenamientos ensangrentados en el pasado de la selección peruana de vóley.

Las épocas doradas del vóley peruano se siguen recordando con mucha nostalgia, más aún ahora que la selección nacional no la ha estado pasando nada bien en las competencias internacionales. En medio del mal momento de la ‘bicolor’, Cecilia Tait -voz autorizada de este deporte-, además de apoyar a la Federación Peruana de Vóley (FPV) en la medida de sus posibilidades, ha hecho diversas críticas sobre temas puntuales.

Cecilia, miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y del Comité Olímpico Internacional (COI), se mostró indignada por la negativa de algunas jugadoras de representar a la ‘blanquirroja’ en futuras competencias. De hecho, días atrás apuntó contra Esmeralda Sánchez, figura de Alianza Lima, por sus declaraciones en las que deslindó la posibilidad de rechazar una convocatoria.

En ese contexto, durante una reciente entrevista con KNK Noticias, la recordada ‘Zurda de Oro’ rememoró las épocas de antaño donde las exigencias eran mayores con Man Bok Park al mando y, pese a ello, no hubieron quejas ni negativas de jugar en representación del país.

“Antes no se contaba porque tal vez iba a parecer un maltrato, violencia contra las jugadoras. Nuestras camisetas estaban manchadas de sangre porque te caían pelotazos en la cara. ¿Tú crees que nos mandaba a cambiar las camisetas? Seguíamos entrenando. ¿Acaso nosotras llorábamos o nos quejábamos? Lo importante era que amábamos el voleibol de tal manera que no importaba que recibiéramos esos golpes”, recordó.

Selección peruana de voley que disputo el Preolímpico a París 2024. Crédito: FIVB

Cecilia Tait, cuando fue congresista de la República tiempo atrás, intentó mejorar las condiciones para las voleibolistas peruanas desde su posición política, considerando que anteriormente se tenía que lidiar con varias injusticias. No obstante, aseguró que eso no debe ser lo primordial al momento de elegir jugar por la ‘bicolor’.

“Tú estás recibiendo un montón de cosas y me vas a venir a decir que porque no te daban agua o porque no te pagaban, ¿no juegas?. Para comenzar, el vóley es amateur, no te pagan, te dan solo para tus necesidades. Nosotros no recibíamos nada más que pasajes, ya que no había el marco legal de recibir más. Cuando se abre el marco legal, porque no quiero que pasen lo que nosotros vivimos sin tener una compensación por tus horas de trabajo. Es justo que reciban algo, pero nunca me hubiera imaginado que eso basta para que tu tope de ambición sea ese ingreso económico. Sirve para ayudar a tu familia, pero uno tiene que ser ambicioso para jugar y hasta para volverte profesional”, señaló la ‘Zurda de Oro’.

“Yo no me refiero a que las chicas no tienen que ganar su sueldo en sus clubes, yo me refiero a la camiseta. ¿Cuánto vale? Para nosotros no tenía precio. No eran 5 mil o 10 mil soles; simplemente era un valor incalculable. No se podía poner un precio, porque la cola para estar en la selección era grande. Hay algunas que no hemos necesitado estar en cola, pero varias de nuestras compañeras han tenido que hacer varias pruebas para quedarse en la selección”, añadió.

¿La posición de Perú influye?

Desde hace mucho tiempo, la selección peruana de vóley dejó de ser una potencia mundial. Incluso, a nivel sudamericano cayó a la más bajo, tras ubicarse en la última posición de la más reciente edición del campeonato continental. Además, en el ránking de la FIVB, el país se alejó completamente de los primeros lugares y hoy se ubica en la casilla 38°. Esto, según Cecilia Tait influye en la decisión de las voleibolistas nacionales de jugar por la selección.

Cecilia Tait y el valor de usar la camiseta de la selección peruana. (Video: KNK Noticias)

“Ahora da pena y tristeza escuchar ‘voy a pensar si me convocan ir a la selección’. ¿Qué pasaría si Perú estuviera dentro de los primeros cinco puestos del mundo? Estarían haciendo cola. Esa es la diferencia. ‘Mi prestigio no la voy a mandar con esta selección que está en un puesto bajo’ (pensarán). Por eso sale este proyecto: buscar talentos y comenzar de cero. Si nadie quiere jugar por la selección, tardaremos dos o tres ciclos olímpicos, de repente yo ni siquiera lo vea, pero por lo menos ya habremos sembrado algo”, dijo.

Asimismo, la ‘Zurda de Oro’ se refirió a una posición en específico: la líbero nacional. A propósito de las polémicas declaraciones de Esmeralda Sánchez, Tait aseguró que Perú no va a tener problemas en esa posición defensiva, ya que existen varias alternativas para el profesor Antonio Rizola, quien está encargado de la ‘blanquirroja’.

“Quien no quiere estar en la selección, que no esté, pero que no venga a inflarse. ¿Con qué autoridad? Eso es lo triste, si yo fuese Rizola, no la convoco. Hay una de Red Alta, María Rosa, que fui a ver en un campeonato donde habían como cuatro mil niñas. Impresionante. Me di con la sorpresa de esta niñita y sacaba todas las bolas, al igual que otra niñita de Géminis. El Perú es encargado de hacer líberos, así que un líbero menos no me importa, sacaremos más. De eso se trata, que esté quien quiera estar. Nadie les obliga, pero creo que algunos títulos tengo para dar mi opinión”, sentenció.