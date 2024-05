Eddie Fleischman arremetió contra Joel Raffo y aseguró que Sporting Cristal ahora es un equipo con “menos ambiciones competitivas y más ambiciones empresariales”

El periodista se pronunció por la realidad del cuadro 'celeste' y cuestionó al presidente de dicho club. (Video: El Futbolero Perú)

Sporting Cristal recibió un duro golpe el pasado fin de semana luego de caer goleado por 4-1 ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Este duro resultado le quitó la chance al cuadro ‘celeste’ de depender de sí mismo para adjudicarse el Torneo Apertura, que ahora tiene como favorito a la ‘U’. Por esta y otras razones más, Eddie Fleischman arremetió contra el presidente del club ‘rimense’, Joel Raffo.

“Hay muchos hinchas de Cristal absolutamente decepcionados con su directiva actual, con las decisiones que tomó y la manera de armar el plantel para esta temporada. No solo disgustados con un técnico que muchos hinchas consideran que no ha estado a la altura de lo que se esperaba. Pero también se ha notado, sobre todo en la derrota 4-1 con Universitario, que el equipo no ha tenido mística, fortaleza de carácter, no ha tenido alternativas en el banco de suplentes”, dijo en el programa ‘El Futbolero Perú'.

De la misma manera, aseguró que los objetivos del club ya no serían los de antes, que estaba relacionado con la formación de futbolistas y la trascendencia a nivel internacional.

“Parece ser, que con la gestión actual de Innova, desde que adquirió Sporting Cristal, las prioridades cambiaron. Anteriormente, la prioridad era formar futbolistas y tener equipos siempre competitivos, aspirar a crecer y trascender en el plano internacional. Es así como hizo buenas campañas en Copa Libertadores, inclusive llegando a la final del año 97″, comentó.

El equipo de Sporting Cristal que se proclamó subcampeón de la Copa Libertadores 1997. - créditos: Difusión

Dura realidad de Sporting Cristal

Eddie Fleischman siguió con su crítica y aseveró que Sporting Cristal cada vez más tiene planteles con poco abastecidos y con jugadores jóvenes, en su mayoría, que no terminan de ser resolutivos en los partidos. De hecho, eso se vio reflejado en el choque con Universitario, que solo dos de experiencia (Irven Ávila y Alejandro Hohberg), además de siete canteranos.

“Después pasaron muchos años en que Cristal no logró repetir una actuación así, pero siempre buscó, con aspiraciones mayores, intentar hacer mejores campañas. Sin embargo, últimamente uno ve cómo toman decisiones en Cristal: planteles cortos, técnicos con un cartel discreto, buscando figuras de sus propias canteras, pero que todavía no dan la talla en Primera División”, precisó.

En eso, el periodista citó el caso de la última participación del elenco ‘bajopontino’, que quedó eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. “En los últimos años, Cristal se conforma con ir a la Copa Libertadores y cobrar el premio en primera ronda. Si es que logra pasar las rondas previas, que este año no pudo ante Always Ready de Bolivia. Hemos visto a Cristal, intentar al menos en la Sudamericana, siempre quedar a mitad de camino”, señaló.

Sporting Cristal perdió 6-1 ante Always Ready por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024

Críticas contra Joel Raffo

Ahí fue cuando Eddie Fleischman cuestionó las decisiones de Joel Raffo y compañía, que han afectado el rumbo histórico que tenía Sporting Cristal.

“No parece ser el club que planifica de tres a cuatro años de continuidad con un solo técnico como Juan Carlos Oblitas en los 90′s. Este Sporting Cristal, versión Joel Raffo, Innova y su actual directiva, parece ser un combinado con menos ambiciones competitivas y más ambiciones empresariales”, sostuvo.

Para finalizar, le mandó un mensaje a Innova Sports, el grupo empresarial que maneja la entidad ‘cervecera’, por el presente del club, considerando que está en debe con los hinchas y el ámbito nacional.

“Debería volverlo a pensar la gente de Innnova, pero Sporting Cristal tiene un prestigio que defender. Y más allá de que esté peleando arriba en la tabla del Apertura, que es el más discreto de Sudamérica, es en el plano internacional donde el Cristal de los últimos años está en una severa deuda con su hinchada y el fútbol peruano”, añadió.