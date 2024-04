Aron Sánchez arremete contra las autoridades de Cantolao: “Los Mandriotti decían que estaba metido en apuestas”

Aron Sánchez superó el centenar de partidos en el campeonato peruano con Academia Cantolao. - Crédito: Difusión

Aron Sánchez afirmó que las cabezas principales de la Academia Cantolao truncaron el avance de su emergente carrera. Hace no mucho salió al frente para esclarecer un tema relacionado con las apuestas deportivas. De manera tajante aseguró que nunca estuvo inmerso en esas prácticas perjudicando a los suyos y que, por el contrario, desde el seno del equipo amarillo regaron como pólvora ese rumor tendencioso para manchar su imagen.

Apuntó directamente contra el fundador Kiko Mandriotti, a quien denunció de apartarlo del plantel cuando estaba frisando su última temporada en el Callao toda vez de crearle falsos por el simple hecho de no haber aceptado un traslado a una liga lejana que pudo haber sido un importante negocio para las arcas del club.

“Mis problemas comenzaron el último año de mi contrato cuando le hice saber a la familia Mandriotti que esa temporada ya no iba renovar. A mitad del año 2023 me llegaron ofertas de Ecuador y Asia. ‘Kiko’ no me quiso vender a Ecuador que pagaba una muy buena suma de transferencia”, adelantó en una carta propalada por sus plataformas sociales.

Aron Sánchez, actualmente, se encuentra sin club. - Crédito: Difusión

“Después de malograr esa oportunidad quiso obligarme a ir a Asia con un contrato bajo a través de sus amigos agentes. Tengo todas las pruebas de las conversaciones”, complementó Aron reconociendo que desde momento todo se le hizo cuesta arriba al punto de ver frenada su proyección en la selección peruana por culpa de Mandriotti.

“En ese momento empezó mi calvario. Por no aceptar ir a Asia con sus amigos, repentinamente me congelaron en el equipo. Seguidamente salió un fuerte rumor de que yo estaba metido en apuestas sin ningún aprueba de por medio. Incluso me dijeron que ‘Kiko’ había influenciado en la FPF para que me dejen de convocar”.

También Aron admitió que Mandriotti es el causante que hasta el día de hoy no consiga sumarse a un nuevo club ya sea en la máxima categoría o en el segundo orden: “Como jugador libre me reuní a fin de año con varios equipos que querían contar conmigo y en las entrevistas me dijeron todos que los Mandriotti hablan muy mal de mí y que decían por todos lados que estaba metido en apuestas. Por más que negué todas las acusaciones se me fueron cerrando las puertas”.

La carta de Aron Sánchez donde arremete contra las autoridades de A. Cantolao. - Crédito: Difusión

Sánchez exige pruebas

En esa misma línea, Aron comentó que “hace poco un dirigente de un equipo de provincia llamó a ‘Kiko’ conmigo presente y pude escuchar con mis propios oídos a ‘Kiko’ diciendo que no me contraten porque tenía pruebas de que yo estaba metido en apuestas. Emplazo a todos los miembros de la familia Mandriotti a que muestren las pruebas con las que me acusan”.

Más allá de todo el mal que siente que ha recibido por parte de las autoridades del club que lo vio nacer, no desea el mal: “A pesar del daño que la familia Mandriotti me ha hecho y a mi familia, no les guardo ningún rencor. Soy joven y siempre he sido un luchador. Estoy seguro que voy a salir adelante como futbolista a pesar de toda la infamia que han construido a mi alrededor”.

“Pronto voy a conseguir una oportunidad, voy a cerrar bocas y mantenerme jugando profesional por muchos años. Los futbolistas no somos esclavos. Brindamos un servicios a cambio de un salario y deberíamos poder cambiar libremente de un equipo sin que nos difamen como lo han hecho conmigo”, finalizó.