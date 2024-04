¿Ricardo Gareca se contactó con Rodrigo Ureña para convocarlo a la selección de Chile? La tajante respuesta del volante de Universitario

El volante de 31 años se refirió a la posibilidad de representar a la 'roja' debido a su gran rendimiento en Universitario. (Youtube José Tomás Fernández)

El volante chileno Rodrigo Ureña llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2023 y casi de inmediato se convirtió en uno de los futbolistas más destacados no solo del representativo ‘crema’, sino de toda la Liga 1. El ‘mapochino’ se consagró campeón nacional con la ‘U’ y fue incluido dentro del once ideal del torneo de manera justificada, mientras que este 2024 sigue a alto nivel.

Por ello, no causó sorpresa que su nombre comience a ser vinculado con una posible convocatoria a la selección de Chile para partidos amistosos por fecha FIFA, más aún sabiendo que el nuevo entrenador de la ‘roja’ es Ricardo Gareca, quien trabajó en el Perú por casi ocho años y tiene pleno conocimiento del balompié incaico.

En una reciente entrevista, el popular ‘Pitbull’ se refirió sobre el tema, respondiendo con claridad sobre si algún integrante del comando técnico del ‘Tigre’ se había contactado con él para mostrarle su interés por sumarlo al elenco de la ‘estrella solitaria’.

Rodrigo Ureña lleva 52 partidos con la camiseta de Universitario - Crédito: Getty

Posible convocatoria a Chile con Ricardo Gareca

En primera instancia, Ureña Reyes reveló que ningún integrante del cuerpo técnico de Chile había entablado diálogo para expresarle su deseo de contar con él en alguna convocatoria, pero indicó que seguirá esforzándose para representar de manera adecuada a su patria en un contexto complicado como el peruano, que tiene una rivalidad histórica con su tierra.

“Conmigo no se ha comunicado nadie. Yo sigo trabajando silenciosamente con mucha humildad, día a día trabajo para ser el mejor, para poder ser distinto en mi posición, marcar algún tipo de diferencia en mi juego. Estoy muy tranquilo, representando al fútbol chileno, en Perú no es fácil por la rivalidad que tenemos nosotros. Esperemos poder continuar y seguir haciendo las cosas de la mejor manera”, mencionó en conversación con el diario AS.

Al ser consultado sobre si le genera ilusión la posibilidad de ser citado por primera vez a la selección absoluta, señaló que el trabajar para destacar en su posición y que si llegara la oportunidad será fruto de su ardua preparación y perseverancia. Además, recalcó la importancia de dejar la bandera de su nación, recordando que ha sido campeón con América de Cali y Deportes Tolima en Colombia, así como Universitario en Perú.

“No sé si ilusión. Yo siempre trabajo con mucha humildad, si en algún momento llegara la oportunidad sería fruto del trabajo, del esfuerzo, de nunca bajar los brazos y tratar de llevar la bandera de Chile a nivel sudamericano, tanto en Colombia, donde salí campeón en dos equipos, y ahora en Perú que también me toca ser campeón. Espero seguir participando en torneos internacionales, que es superimportante para el futbolista chileno”.

Ricardo Gareca dirige desde enero de 2024 a la selección de Chile - Crédito: Getty

El balance de su carrera

Finalmente, el centrocampista de 31 años se mostró conforme con su presente deportivo, destacando que viene gozando de gran continuidad en el elenco ‘merengue’, tanto en Liga 1 como Copa Libertadores. Destacó que esta es su octava participación en el certamen Conmebol y que, bajo su perspectiva, la carrera que ha realizado hasta el momento es “importante”.

“Vengo haciendo las cosas bastante bien desde hace mucho tiempo, jugando con mucha regularidad, sumando partidos tanto a nivel nacional como internacional. Gracias a Dios, el año pasado tuve nuevamente la oportunidad de salir campeón del torneo local y ahora compitiendo en mi octava Libertadores, lo cual, a mi edad, obviamente es muy bueno. He hecho una carrera, a mi parecer, importante. En el extranjero he jugado en equipos complejos. Sigo en la pelea y dándole para adelante”.

En lo que va de la actual campaña, ‘Ure’ ha tenido participación en diez encuentros, siendo tres Copa Libertadores y los siete restantes por el Torneo Apertura. En 853 minutos cuenta con dos tarjetas amarillas y una roja. Cabe precisar que estuvo sancionado por cuatro fechas al realizar gestos indebidos al árbitro Edwin Ordóñez.