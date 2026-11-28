El aumento de precios lleva a los consumidores a comparar opciones antes de comprar. En octubre, la inflación anual de Lima Metropolitana alcanzó el 5,25%, según el INEI, lo que exige a las empresas adaptarse a estos cambios. Foto: Andina

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El encarecimiento de los productos y servicios está llevando a los consumidores a prestar mayor atención a los precios antes de realizar sus compras. En octubre, la inflación anual de Lima Metropolitana llegó al 5,25%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un escenario que plantea nuevos desafíos para las empresas que buscan conservar a sus clientes.

El informe Consumidor Peruano 2026, elaborado por Ipsos, muestra algunas de las respuestas de los hogares ante este contexto: el 83% de los encuestados busca y aprovecha promociones y descuentos, mientras que el 48% afirma haber adquirido un producto dupe, una alternativa similar a otra ofrecida por una marca reconocida. El estudio recoge las respuestas de 801 personas de entre 18 y 75 años del Perú urbano y sus resultados son anteriores al incremento de precios registrado en octubre.

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El ahorro pone a prueba la preferencia por las marcas

Para Willard Manrique, CEO del Grupo Crosland y especialista en Dirección Comercial, la búsqueda de precios más bajos puede modificar los hábitos de compra y llevar a una persona a considerar opciones distintas de las que suele elegir. “Un consumidor puede querer mantener una experiencia o un beneficio y buscar otra forma de acceder a ellos. Si encuentra una alternativa que considera suficiente a un menor precio, la marca habitual tendrá que demostrar qué diferencia justifica pagar más”, explica.

Esta situación obliga a las empresas a identificar qué valoran sus compradores y qué razones podrían llevarlos a cambiar de opción. La diferencia de precio puede influir en la decisión, pero también importa que el consumidor perciba un beneficio concreto al continuar eligiendo un producto de mayor costo.

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Las promociones no garantizan la fidelidad del comprador

Manrique advierte que aprovechar una oferta no necesariamente significa que el cliente haya cambiado sus preferencias. Una persona puede esperar una rebaja para adquirir el producto que consume habitualmente, mientras que otra puede utilizar ese momento para probar una marca diferente. Son comportamientos que requieren estrategias comerciales distintas.

“Una promoción puede adelantar una compra que el cliente ya pensaba realizar. Eso no significa que haya aumentado su consumo o que vaya a repetir la compra al precio regular. Conviene observar qué ocurre después de la oferta antes de atribuir el resultado a una mayor preferencia”, señala.

Por esta razón, las compañías deben revisar los resultados de sus campañas más allá del incremento de ventas durante los días de descuento. La captación de nuevos compradores, las compras posteriores y una eventual disminución de las ventas una vez terminada la oferta ayudan a determinar si la promoción generó una preferencia o simplemente adelantó adquisiciones previstas.

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La experiencia determina si el consumidor vuelve a comprar

El menor precio puede motivar a una persona a probar un producto, pero su permanencia en las preferencias del comprador dependerá de lo que encuentre al utilizarlo. Según Manrique, una primera compra no asegura que el consumidor vuelva a elegir esa alternativa, pues la experiencia puede modificar su percepción sobre el ahorro obtenido.

Las empresas deben evaluar si las promociones atraen nuevos clientes y generan compras recurrentes o solo adelantan adquisiciones. Foto: Plaza Vea

“Si el producto cumple lo esperado, puede convertirse en una compra recurrente; si decepciona, el menor precio puede dejar de ser suficiente para volver a elegirlo”, precisa.

En ese sentido, las empresas que compiten con precios más bajos necesitan respaldar sus ofertas con productos que respondan a las características anunciadas. La calidad constante también resulta relevante para conservar a quienes deciden probar una opción distinta de su marca habitual.

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La información disponible antes de comprar cumple otro papel. Las especificaciones del producto y las condiciones para realizar cambios o devoluciones pueden ayudar a reducir las dudas de quienes todavía no conocen una marca. Un precio atractivo, por sí solo, podría no ser suficiente para convencer a un consumidor que no tiene claridad sobre lo que recibirá o cómo será atendido ante un inconveniente.

Compras en cuotas: el precio debe contemplar todos los pagos

Cuando una adquisición se realiza mediante financiamiento, el consumidor necesita conocer el compromiso económico que asumirá durante los meses siguientes. No basta con observar cuánto debe pagar inicialmente: también requiere información sobre el importe total y la distribución de las cuotas.

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En el programa Buen Comer de Radio Exitosa, la nutricionista Marilyn Montejo Berríos aborda las pautas fundamentales para mantener una buena salud digestiva. Durante la entrevista, la especialista explica las diferencias entre probióticos, prebióticos y postbióticos, la importancia del consumo diario de fibra, la hidratación adecuada y el impacto del estrés en el intestino.

Manrique sostiene que una cuota inicial reducida puede hacer más accesible la compra de un producto, pero no determina por sí misma si la operación es conveniente para el presupuesto del cliente. El plazo de financiamiento, el valor de cada pago y los posibles cargos adicionales también forman parte de la evaluación.

“Si la oferta se concentra en el descuento o la cuota inicial, el cliente puede pasar por alto otros costos. La empresa debe explicar cuánto terminará pagando y bajo qué condiciones. Los cargos que el comprador no conocía o no comprendió pueden deteriorar su confianza, aunque esté satisfecho con el producto”, concluye.

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