Apuestas deportivas en Perú perdieron el 93% de las visitas adicionales que generó el Mundial 2026 tras la final

Un aficionado peruano consulta estadísticas y cuotas de apuestas en su teléfono móvil mientras observa un partido de fútbol junto a otros espectadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De cada 100 visitas adicionales que el Mundial 2026 generó para las casas de apuestas deportivas en Perú, solo siete se mantuvieron después de la final, según un estudio de Apuesta Legal Perú. El hallazgo confirma que el entusiasmo masivo por las apuestas durante el torneo tuvo un efecto limitado en el tiempo y que el tráfico retornó casi a los niveles previos al campeonato apenas terminó la competencia.

Durante junio y julio, meses en los que se disputó el torneo, las páginas web de las casas de apuestas registraron un promedio de 136,9 millones de visitas mensuales. En agosto y septiembre, una vez concluida la final, el tráfico cayó a 87,4 millones, una cifra cercana a los 83,6 millones que se registraban entre enero y mayo, antes del inicio del Mundial.

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Un estudio de Apuesta Legal señala que solo siete de cada cien visitas adicionales a sitios de apuestas deportivas en Perú se mantuvieron tras el término del Mundial 2026.

Récord trimestral pese a la caída

Pese al desplome del tráfico tras la final, el mercado peruano de apuestas deportivas cerró el tercer trimestre de 2026 con 309,4 millones de visitas, un crecimiento de 37,2% frente al mismo período del año anterior. Julio resultó determinante para alcanzar esa cifra, dado que concentró el 44% del tráfico acumulado durante los tres meses.

El pico de actividad se explica por la superposición entre el calendario del torneo y el inicio del trimestre, lo que permitió que el sector capitalizara el interés generado por el Mundial antes de que el tráfico regresara a sus niveles habituales. El estudio de Apuesta Legal se basó en el monitoreo de las visitas a las plataformas de apuestas entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

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Una analista revisa en su oficina los gráficos de tráfico web de apuestas deportivas que registran un incremento temporal durante una competencia y su descenso posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apuestas crecieron menos que las visitas

El incremento de las visitas estuvo acompañado de un aumento en los montos apostados, aunque con una magnitud considerablemente menor. Según estimaciones de Apuesta Legal, basadas en información tributaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), durante junio y julio se apostaron en promedio S/ 4.170 millones mensuales, un 17% más que el promedio registrado entre marzo y mayo. En contraste, las visitas a las plataformas crecieron 65% en el mismo período.

Julio fue el mes de mayor actividad económica del año para el sector: se apostaron cerca de S/ 4.400 millones y las casas de apuestas obtuvieron S/ 456 millones de ingresos netos, entendidos como el dinero retenido después del pago de premios. El crecimiento también impactó en la recaudación fiscal: en agosto, correspondiente a las operaciones de julio, el Estado peruano recibió S/ 44,2 millones por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y S/ 53,6 millones por el impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia.

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Una especialista revisa gráficos comparativos de visitas digitales y montos de apuestas deportivas en una computadora portátil junto a documentos contables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres plataformas concentran el 65% del tráfico

El estudio también identificó una creciente concentración del mercado entre pocos operadores. Aunque el tráfico total volvió a niveles cercanos a los previos al Mundial, algunas plataformas lograron retener una mayor participación relativa. En septiembre de 2026, las tres casas de apuestas más visitadas concentraron el 65% del tráfico nacional, la proporción más alta desde enero de 2025, cuando comenzó la serie analizada por Apuesta Legal.

La plataforma líder del mercado pasó de concentrar el 27% de las visitas durante el segundo trimestre al 36% en el tercero. En contraste, la participación conjunta de las cinco casas más visitadas se mantuvo estable, alrededor del 75% del total, lo que indica que el reacomodo se produjo principalmente entre los primeros puestos del ranking.

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Un profesional analiza en una computadora portátil métricas de tráfico web que indican la concentración de visitas en el sector de las apuestas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Apuesta Legal, los resultados evidencian que los grandes eventos deportivos pueden impulsar de forma temporal el tráfico digital de las plataformas de apuestas, aunque mantener ese crecimiento una vez concluida la competencia representa un reto para las empresas del sector. El estudio no incluyó proyecciones sobre el comportamiento del mercado para lo que resta de 2026.