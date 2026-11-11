Perú combatió 57 incendios forestales en áreas naturales protegidas desde junio pasado

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Lima, 11 nov (EFE).- Perú combatió 57 incendios forestales que se desataron en áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento de 12 departamentos del país entre el 28 de julio y el 31 de octubre pasado, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) señaló en un comunicado que 42 de los incendios ocurrieron en áreas naturales protegidas y 15 en zonas de amortiguamiento o en sectores aledaños.

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En estas operaciones se utilizaron drones térmicos para identificar los focos de incendio y orientar el despliegue de las brigadas, lo que permitió fortalecer la protección de las áreas naturales y a las poblaciones vecinas, agregó.

El organismo también resaltó que ya alcanzó la meta de contar con 900 combatientes de incendios forestales, con la certificación de 100 nuevos integrantes, lo que ha permitido fortalecer su capacidad de respuesta cuando el fuego amenaza bosques, pajonales, bofedales (humedales) y fuentes de agua de las que dependen las poblaciones vecinas.

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Los nuevos integrantes se incorporaron a las brigadas organizadas en el norte, centro, sur y oriente del país, que permiten movilizar refuerzos entre regiones, añadió.

"Contar con combatientes en las propias áreas naturales protegidas permite iniciar la respuesta desde el territorio. Con 900 combatientes, el Estado tiene más capacidad para actuar desde el primer momento y enviar refuerzos cuando una emergencia lo exige", señaló el jefe del Sernanp, José Carlos Nieto.

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El organismo presentó este miércoles el resultado del combate de un incendio forestal desatado en el Santuario Histórico de Machu Picchu, donde 15 brigadistas intervinieron con apoyo de la municipalidad del distrito y la empresa de transportes local Consettur.

El fuego se había propagado por la superficie y el subsuelo del cerro Poques, en una zona cercana a la vía férrea que comunica con el sitio arqueológico.

Agregó que en la región andina de Puno, fronteriza con Bolivia, las brigadas también se desplegaron para contener el fuego desatado en una zona de totorales (plantas acuáticas) cercana a las islas flotantes de los Uros, en el lago Titicaca.

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Al respecto, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, presentó el resultado de las operaciones en Cusco y remarcó que "los incendios forestales se han intensificado debido al calentamiento global y Perú es uno de los países más afectados".

"Las autoridades tenemos una gran responsabilidad en su prevención y atención. Reconozco la labor de nuestros bomberos forestales y reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando para enfrentar esta amenaza", concluyó. EFE