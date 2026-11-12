Perú

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Guardar

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este jueves 12 de noviembre el pronóstico del clima es:

PUBLICIDAD

Lluvia irregular en las cercanías

Por su parte, la temperatura máxima será de 30ºC, mientras que la mínima de 23ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

¿Cómo es el clima en Trujillo?

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

PUBLICIDAD

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV visitó al Señor de los Milagros y protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita al Perú

Durante su segundo día de visita apostólica, el pontífice hizo una pausa en su recorrido por el Centro de Lima para ingresar al santuario, elevar una oración y saludar a los fieles que lo esperaban

Papa León XIV visitó al Señor de los Milagros y protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita al Perú

Nicole y Fabián Zignago, los hijos de Gian Marco nominados a su primer Grammy Latino: Estas son las categorías por la que buscan llevarse el premio

Los hermanos peruanos compiten este jueves 12 de noviembre en la gala de Las Vegas, en un año en que la delegación nacional suma cinco representantes que buscan reconocimiento en distintas categorías de la música latina

Nicole y Fabián Zignago, los hijos de Gian Marco nominados a su primer Grammy Latino: Estas son las categorías por la que buscan llevarse el premio

Latin Grammy 2026: Todos los candidatos peruanos al ansiado premio que se realizará hoy en Las Vegas

La delegación nacional competirá en música folclórica, pop, nuevos talentos, canción de raíces y composición clásica.

Latin Grammy 2026: Todos los candidatos peruanos al ansiado premio que se realizará hoy en Las Vegas

El gran año de Diego Melián: arquero de Sport Boys integra el top 10 de vallas invictas en Sudamérica

El guardameta ‘rosado’ registró 14 porterías a cero en 31 partidos de la Liga 1 2026 y ocupa el séptimo puesto de la clasificación continental elaborada por Transfermarkt

El gran año de Diego Melián: arquero de Sport Boys integra el top 10 de vallas invictas en Sudamérica

Después de 41 años de la visita del papa Juan Pablo II, León XIV llegará a Sacsayhuamán ante más de 75 mil fieles

La jornada incluirá la entrega de la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén y un sudario al Señor de los Temblores, patrón jurado de la ciudad

Después de 41 años de la visita del papa Juan Pablo II, León XIV llegará a Sacsayhuamán ante más de 75 mil fieles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

JNJ ratifica a fiscal que estuvo involucrada en la remoción de Bersabeth Revilla

SJL: JEE desacata al JNE y no proclama a Margiori Mejía como alcaldesa ante impedimento de Jesús Maldonado

ENTRETENIMIENTO

Nicole y Fabián Zignago, los hijos de Gian Marco nominados a su primer Grammy Latino: Estas son las categorías por la que buscan llevarse el premio

Nicole y Fabián Zignago, los hijos de Gian Marco nominados a su primer Grammy Latino: Estas son las categorías por la que buscan llevarse el premio

Latin Grammy 2026: Todos los candidatos peruanos al ansiado premio que se realizará hoy en Las Vegas

Ed Westwick llega por primera vez a Lima y revive la emoción de los fans de Gossip Girl

¿A qué hora son los Latin Grammy 2026 HOY? Horario en Perú y canal TV para ver la premiación a lo mejor de la música latina

Diana Sánchez muestra los preparativos en el Estadio Nacional antes de la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV

DEPORTES

El gran año de Diego Melián: arquero de Sport Boys integra el top 10 de vallas invictas en Sudamérica

El gran año de Diego Melián: arquero de Sport Boys integra el top 10 de vallas invictas en Sudamérica

Gianluca Lapadula llama a arropar a Francesco Andrealli en su inicio con la selección peruana: “Hay que hacer lo mismo que cuando vine”

A qué hora juega Argentina vs Uruguay en Perú: partido amistoso en La Bombonera por fecha FIFA 2026

El pedido de Adrián Ugarriza para la selección peruana de cara al amistoso con Bolivia: “La ansiedad nubla un poco las ideas”

Piero Guaylupo tendría un duro debut en la UFC a poco de su ingreso a la compañía: se las vería con el invicto Magomed Zaynukov