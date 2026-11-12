Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 12 de noviembre

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,78 soles, manteniendo el mismo precio que en la sesión anterior, con una variación porcentual de 0,11% en comparación al cierre previo. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,37% y su variación interanual muestra una caída del 3,51%.

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