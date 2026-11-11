Influencers Galo y Rodrigo Tapia anuncian el estreno de su serie web basada en sus personajes de TikTok

Los hermanos Tapia construyeron Broers a partir de sketches que satirizan códigos y situaciones cotidianas de la sociedad limeña.

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Galo y Rodrigo Tapia convirtieron la convivencia entre hermanos en el punto de partida de Broers, un proyecto de humor que pasó de los videos espontáneos a una serie web vertical. Los actores peruanos, que desarrollan carreras paralelas en producciones audiovisuales, encontraron en TikTok un espacio para retratar con sátira ciertos códigos de la sociedad limeña a través de Richi y Rafa, dos personajes que se volvieron reconocibles para su audiencia.

En conversación con Infobae Perú, la dupla contó que el proyecto nació sin una planificación extensa. Ambos solían grabar sketches de comedia porque vivían juntos y podían ayudarse con facilidad en los procesos de producción. Sin embargo, a inicios de este año probaron una dinámica distinta durante una grabación en la playa: interpretaron por primera vez a los personajes que luego serían conocidos como los ‘Broers’.

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La respuesta del público les hizo cambiar de perspectiva. Lo que había surgido como un ejercicio espontáneo pasó a convertirse en un proyecto de trabajo con reuniones de planificación, jornadas de grabación y una estrategia de publicaciones.

Richi y Rafa marcaron el punto de quiebre para los hermanos Tapia

Antes de Broers, Galo y Rodrigo Tapia realizaban videos y sketches de comedia dirigidos a un público amplio. Ese contenido acumulaba interacciones, pero no lograba construir una comunidad que identificara una propuesta propia.

Los actores entendieron que necesitaban un elemento diferencial. Lo encontraron en Richi y Rafa, dos personajes que se apoyan en referencias sociales, formas de hablar y actitudes asociadas a ciertos sectores de Lima.

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“Cuando alguien ve nuestros rostros en sus pantallas inmediatamente tiene algo con qué asociarlo”, explicaron sobre el efecto que produjo la consolidación de Broers.

El primer video de la dupla con esos roles fue grabado en la playa. Allí comenzaron a definir sus rasgos y formas de relacionarse, aunque todavía no tenían una estructura cerrada. Tras comprobar el alcance de aquella publicación, decidieron desarrollar más situaciones con los mismos personajes.

La elección de la comedia responde también a la relación que existe entre ambos fuera de cámaras. Los Tapia sostienen que son hermanos y amigos, una condición que les permite improvisar con confianza y trasladar esa dinámica a cada sketch.

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“Compartimos la misma neurona”, señalaron al describir la facilidad con la que escriben y juegan durante las grabaciones. La formación actoral les permite, además, trabajar con ritmos, pausas, recursos físicos e improvisaciones.

La dupla combina su formación actoral con la improvisación para desarrollar los videos de humor que comparten en redes sociales.

La sátira de los códigos limeños sostiene su propuesta

Galo y Rodrigo Tapia observan situaciones cotidianas y comportamientos que, según consideran, forman parte de la identidad peruana. En sus videos recurren a la calidez, la confianza y el humor que atribuyen a la convivencia social del país.

Los personajes de los ‘Broers’ se vinculan, en particular, con una parodia de los limeños de sectores acomodados. Los actores aclaran que su intención es satírica y que el recurso no surge de una invención ajena a la realidad.

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“Muchas veces no están tan alejados de la realidad de algunos peruanos”, afirmaron al hablar sobre los estereotipos que representan. Para ellos, el reconocimiento de esas escenas es lo que permite que el público se identifique y reaccione a los videos.

La recepción positiva ha sido otro factor para mantener el proyecto. Aunque reconocen que la creación de contenido puede estar expuesta a mensajes hostiles, señalan que la mayoría de sus seguidores les escribe para agradecerles por el humor y por los momentos de distracción que encuentran en sus publicaciones.

Los hermanos dicen haber recibido mensajes de usuarios que atraviesan situaciones personales complejas y les piden continuar con las grabaciones. Esa respuesta les dio una dimensión distinta sobre el alcance que puede tener la comedia en redes sociales.

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Broers nació de una grabación espontánea en la playa y se convirtió en un proyecto de creación de contenido y ficción digital.

La distancia entre México y Perú complicó las grabaciones

El crecimiento de Broers enfrentó un obstáculo: la distancia. Cuando el contenido empezó a ganar visibilidad, Galo vivía en México y Rodrigo se encontraba en Perú. Para sostener el ritmo de publicaciones, Galo viajó durante tres semanas a Lima y ambos aprovecharon ese periodo para grabar una mayor cantidad de piezas.

La coordinación de horarios sigue siendo uno de los retos del proyecto. Cada uno mantiene aspiraciones y trabajos independientes, además de sus carreras actorales. Galo ha participado en proyectos de Netflix, mientras Rodrigo trabajó en producciones de Golden Studios en Estados Unidos.

Pese a esas agendas, ambos decidieron dar un paso adicional: producir una serie web en formato vertical. La iniciativa tomó forma luego de que identificaran que este tipo de ficciones ganaba espacio en otros países.

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“Sabíamos que queríamos hacer algo más”, explicaron. Así, resolvieron financiar por su cuenta una producción de seis capítulos basada en el universo de los ‘Broers’.

Galo y Rodrigo Tapia llevaron a Richi y Rafa, los personajes de Broers, de TikTok a una serie web vertical de seis capítulos.

Los hermanos Tapia prepararon seis capítulos en una semana

El proceso de la serie demandó una dinámica distinta a la de un video para TikTok. Los actores debieron construir una historia con continuidad, desarrollar un guion, organizar los recursos técnicos y asumir tareas de producción con un presupuesto limitado.

Galo viajó a Lima por una semana para grabar los seis episodios. El tiempo reducido los obligó a trabajar de forma concentrada y a adaptar procesos propios de una producción cinematográfica al formato vertical.

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La dupla organizó aspectos de planificación, dirección, fotografía, diseño de producción, continuidad y desarrollo de personajes. También compartieron el libreto con colegas que aportaron observaciones antes del rodaje.

A diferencia de TikTok, donde a veces prescinden de un guion para dar espacio a la improvisación, la serie exige mayor rigor. “Buscamos que el espectador se sumerja en la historia y no pierda esa conexión por algún detalle que pudo haberse cuidado”, indicaron.

El proyecto forma parte de una meta más amplia. Los hermanos Tapia buscan consolidarse como creadores y actores, participar en producciones nacionales e internacionales y ampliar el universo de Broers hacia otros formatos. Ya cuentan con canciones originales y no descartan desarrollar un pódcast, propuestas vinculadas con gastronomía u otras experiencias para su comunidad.

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Para Galo y Rodrigo, el objetivo es mantener el crecimiento sin perder la cercanía que dio origen a sus videos. Ambos reconocen el respaldo de sus padres y esperan que el camino que recorren en conjunto les permita vivir de la actuación, el humor y los proyectos que construyen como familia.

Galo y Rodrigo grabaron la primera temporada de su serie web en una semana, durante una visita del primero a Lima.