Perú

“¡El papa es peruano!”: miles de ciudadanos abarrotan las calles de Lima y Callao por la llegada de León XIV

Las concentraciones multitudinarias comenzaron al mediodía de este 11 de noviembre en las avenidas previstas para el traslado del sumo pontífice, mientras los asistentes aguardaban a la comitiva con cánticos y expresiones de alegría

Un periodista acreditado informa desde la vía pública sobre la concentración de ciudadanos en Lima ante el paso del papamóvil. Las imágenes muestran al reportero con micrófono y credencial de prensa dirigiéndose a la cámara, mientras de fondo se observa a personas congregadas cerca de estructuras metálicas en las inmediaciones de la avenida.

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Desde el mediodía de este 11 de noviembre, las calles de Lima y Callao comenzaron a recibir a miles de fieles peruanos que se concentraron en las avenidas, jirones y vías por donde pasará el papa León XIV. El vuelo del sumo pontífice llegó al país minutos antes de las 17:00 horas y, posterior a su desembarque, su comitiva inicia el desplazamiento previsto hacia el centro de la capital.

Infobae recorrió algunas de las rutas establecidas para el traslado del papa y encontró un ambiente de júbilo entre los numerosos católicos que se instalaron en los exteriores de las vías. En varios puntos, los asistentes aguardaban el paso de la comitiva papal y repetían una frase que se escuchó con fuerza cerca de la avenida Brasil: “¡El papa es peruano!”.

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Algunas personas también se animaron a cantar mientras permanecían a la espera del papamóvil. Las concentraciones se formaron en tramos de las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil, parte del recorrido definido para el traslado inicial de Robert Prevost desde el Grupo Aéreo N.° 8.

Multitud congregada en una calle junto a policías uniformados, con una persona que alza un muñeco con vestimenta papal blanca
Una multitud de personas y vendedores ambulantes espera en la avenida Brasil ante la llegada del papa León XIV. (Carlos Díaz - Infobae)

Papa León XIV llegó al Perú

El avión que transportó a León XIV tenía previsto aterrizar aproximadamente a las 17:30 horas, pero se adelantó unos minutos. Tras su llegada, la comitiva papal debía avanzar por las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil.

El trayecto contempla que el papa se suba al papamóvil a la altura del colegio Salesiano San Francisco de Sales. Desde ese punto, recorrerá la avenida Brasil antes de continuar hacia la plaza Bolognesi, Paseo Colón, la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y el jirón Conde de Superunda.

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El recorrido terminará en los alrededores de la plaza Mayor de Lima, donde León XIV ingresará a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori. Su llegada a esa zona estaba prevista entre las 18:00 y las 18:15 horas.

En los exteriores de la avenida Brasil, los fieles se mantuvieron atentos al paso de la comitiva. Allí se escucharon expresiones de alegría y cánticos de quienes acudieron para ver al pontífice durante su llegada a la capital.

Lima es una verdadera fiesta con la llegada del Papa León XIV. Miles abarrotan las calles de la capital limeña

Punto de inicio

El desplazamiento de León XIV desde el Grupo Aéreo N.° 8 hasta la avenida Brasil será en un vehículo cerrado por motivos de “tiempo y de seguridad”, según indicó monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana.

A partir de la Basílica de María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, el traslado continuará en el papamóvil hasta la plaza Mayor. El itinerario incluye un paso por el centro de Lima, donde miles de ciudadanos también se ubicaron a lo largo de las calles previstas para el recorrido.

Las autoridades dispusieron un área de restricción en torno a Palacio de Gobierno. La zona comprende la avenida Tacna, la avenida Emancipación, la avenida Abancay, el jirón Amazonas y la parte posterior de la sede del Ejecutivo.

El corredor Azul modificará su ruta por la avenida Alfonso Ugarte, mientras que el corredor Morado se desplazará hacia la avenida Huánuco. Estos cambios forman parte de las medidas adoptadas ante la llegada de León XIV y el recorrido de su comitiva por el centro de la ciudad.

Visita del papa León XIV a Peru
Pope Leo XIV attends an official welcome ceremony accompanied by Peru's President Keiko Fujimori at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Más de 22 mil policías

La Policía estableció tres anillos de seguridad para los actos en los que participará el sumo pontífice. El primer nivel estará bajo responsabilidad de agentes de la Dirección de Seguridad del Estado y del equipo de seguridad personal del papa.

El segundo y el tercer anillo contarán con personal policial básico de las regiones donde permanecerá León XIV, además de agentes de unidades especializadas. En Lima se desplegarán 22.464 agentes de la Policía Nacional del Perú, que brindarán servicio en las zonas de los eventos y en las rutas de acceso.

Cerca de 2.000 policías de tránsito estarán a cargo de los cortes, desvíos y recorridos en la capital. La escolta del pontífice incluirá 24 vehículos motorizados, según informó el jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, general Humberto Alvarado López.

En las grandes avenidas, los agentes policiales realizarán labores de contención para impedir que las personas ingresen a las vías y dificulten el avance de la comitiva. También se instalarán vallas altas en los alrededores de los actos del papa y vallas bajas en el jirón Conde de Superunda y el contorno de la plaza Mayor.

Dos niños entregan un ramo de flores blancas y violetas al papa Francisco, ante la presencia de camarógrafos y personal de seguridad
El papa Francisco recibe un ramo de flores silvestres de manos de dos niños durante una recepción en un aeropuerto rodeado de camarógrafos y personal de seguridad.

León XIV al Gran Teatro Nacional

Después de la reunión en Palacio de Gobierno, León XIV tiene previsto trasladarse al Gran Teatro Nacional, en San Borja, alrededor de las 19:15 horas. Por esa actividad, se cerrarán los accesos a la avenida Aviación.

Unas 15 rutas de transporte público convencional modificarán sus trayectos por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura. La estación La Cultura de la Línea 1 del Metro permanecerá cerrada y los servicios 201, 204, 206 y 209 del corredor Rojo no realizarán paradas en el paradero La Cultura, en la avenida Aviación.

El 12 de noviembre, León XIV volverá a recorrer los alrededores de la plaza Mayor en papamóvil para ingresar a la Catedral de Lima.

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