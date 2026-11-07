Escuela, cuidado y becas: existen 1,8 millones de menores vinculados al trabajo en Perú, ¿cómo afrontar esta realidad?

La carencia de redes de cuidado familiar impulsa el traslado de niños a las actividades laborales callejeras de los adultos.

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Al cierre de 2025, 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años estuvieron vinculados a algún tipo de trabajo dentro o fuera del hogar en Perú. La cifra representa el 21,9% de la población de esa franja etaria, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) difundidos durante el seminario internacional por los 50 años del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC).

El encuentro se realizó el 5 y 6 de noviembre en el Congreso y reunió a integrantes del movimiento, exdelegados, investigadores y especialistas en derechos de infancia. La actividad buscó visibilizar las condiciones que enfrentan las niñeces trabajadoras y promover medidas contra la explotación laboral, la pobreza y la exclusión educativa.

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Fundado en 1976, trece años antes de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el MANTHOC cuenta con diez bases en Lima, Ayacucho, Piura, Pucallpa, San Martín, Loreto, Puno, Amazonas, Cusco y Cajamarca. La organización agrupa a cerca de 2.000 niñas, niños y adolescentes trabajadores.

El diputado Ángel Meneses Crispín prepara una iniciativa legal para flexibilizar el límite de edad en la matrícula escolar.

El trabajo infantil y adolescente se cruza con la pobreza y la escuela

El movimiento sostiene que el debate debe diferenciar las actividades de supervivencia y apoyo familiar de las situaciones de explotación, violencia o riesgo. Su posición reclama condiciones que no afecten la educación, la salud, el descanso, el juego ni el desarrollo de los menores.

“No queremos que nos miren con pena ni solo por lo que nos falta”, expresó Jade, delegada nacional de 14 años. “Somos niñas, niños y adolescentes con derechos, y sabemos organizarnos, opinar y ayudar a nuestras familias. Lo que no queremos es que nos exploten ni que nos maltraten”.

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Entre las demandas expuestas figuraron el acceso a becas, alternativas de formación, apoyo a los hogares de menores ingresos y mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones públicas que los afectan.

La organización planteó que las políticas estatales deben atender las causas económicas que llevan a los menores a trabajar. En ese sentido, cuestionó las respuestas que se limitan a retirar a los niños de la calle sin ofrecer ingresos, cuidado, escuela o servicios que sostengan a sus familias.

El movimiento reúne a cerca de 2.000 menores y cuenta con diez bases operativas en diversas regiones peruanas.

¿Se podría bajar la edad para entrar al colegio?

El diputado Ángel Meneses Crispín, de Ahora Nación, destacó el trabajo formativo, psicológico y pedagógico del MANTHOC. También señaló que estas experiencias permiten acompañar a las familias y buscar vacantes para evitar que los menores permanezcan en espacios de trabajo callejero.

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Durante el encuentro, el legislador anunció que prepara una iniciativa para revisar las restricciones de edad que afectan el ingreso a primer grado de primaria. Meneses sostuvo que el problema impacta sobre todo en hogares de bajos recursos, donde los padres que trabajan fuera de casa no siempre cuentan con redes de cuidado.

Según explicó, cuando un niño tiene cinco años al inicio del ciclo escolar y cumple seis entre junio y septiembre, no puede ingresar a primer grado ese año. Si la familia no encuentra una alternativa de cuidado, puede terminar por llevarlo a su actividad económica, incluso en la vía pública.

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“Ese niño tendría que estar estudiando esa mañana”, afirmó el diputado al describir la situación. Meneses indicó que busca promover una solución que impida que la edad se convierta en una barrera para el acceso oportuno a la educación.

La edad se define al 31 de marzo para cada grado escolar

La normativa vigente del Ministerio de Educación establece que la matrícula se organiza según la edad cronológica que el estudiante tenga al 31 de marzo de cada año escolar. Para ingresar a primer grado de primaria, el menor debe haber cumplido seis años hasta esa fecha.

Los niños que cumplen seis después del 31 de marzo no quedan excluidos del sistema educativo: les corresponde permanecer o matricularse en educación inicial y pasar a primaria al siguiente año. El planteamiento anunciado por Meneses buscaría revisar ese criterio, aunque el legislador no precisó el número, el articulado ni el estado formal de la futura iniciativa.

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