Un libro al mes y una hora diaria de lectura: las medidas que se aplicarán en los colegios según las nuevas reglas de disciplina escolar del Gobierno de Keiko Fujimori

Un decreto supremo en Perú establece pautas sobre la disciplina escolar, la regulación de celulares y la implementación de una hora de lectura diaria en los colegios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El ministro de Educación, José Antonio Chang, afirmó que los nuevos lineamientos de disciplina escolar buscan restituir el orden en las instituciones educativas y reforzar la autoridad de directores y docentes en la formación de los estudiantes.

Chang dio estos alcances durante la ceremonia en la que la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, suscribió el decreto supremo que aprueba y oficializa las nuevas reglas de disciplina escolar. La norma precisa las responsabilidades de directores, docentes, auxiliares y familias, además de clasificar las faltas en leves, graves y muy graves.

PUBLICIDAD

El titular de Educación sostuvo que los lineamientos permitirán aplicar medidas disciplinarias que, en los casos más graves, pueden conducir a la expulsión de un estudiante. También anunció disposiciones sobre el uso de celulares, una hora diaria de lectura y un plan lector que contempla que cada alumno lea al menos un libro por mes durante el período lectivo y vacacional.

Chang señaló que la iniciativa responde a la promesa de la presidenta Fujimori de recuperar el orden en el país y trasladar ese objetivo a las escuelas. Según dijo, en los últimos 15 años, bajo la denominación de convivencia democrática, se confundieron los principios de disciplina y orden dentro de la comunidad educativa.

PUBLICIDAD

“El orden tiene que llegar a las escuelas. Y creo que esta es la base fundamental para el orden social”, manifestó el ministro. En ese sentido, consideró que los niños y adolescentes necesitan de la guía de adultos, tanto en el hogar como en las instituciones educativas.

El ministro agradeció las seis mil expresiones de interés recibidas durante la etapa de aportes a los lineamientos. Entre las sugerencias incorporadas, mencionó observaciones sobre el papel de los padres de familia, la presentación personal, los criterios para imponer medidas disciplinarias, el registro de incidentes y la tipología de faltas.

La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, anuncia la firma del Decreto Supremo que establece normativas para la disciplina escolar en Perú. Se busca fortalecer valores y el orden en las instituciones educativas a nivel nacional.

Las responsabilidades de docentes, directores y familias

El ministro Chang sostuvo que el decreto devolverá a los directores y maestros la facultad de conducir a los alumnos dentro de un marco de reglas. “Devolvemos a los maestros, devolvemos a los directores el poder de conducir a nuestra juventud, a nuestra niñez, por los caminos del bien, por los caminos de la ciudadanía”, expresó.

PUBLICIDAD

El ministro indicó que las nuevas reglas contemplan sanciones para faltas leves, graves y muy graves. Añadió que algunas conductas pueden derivar en la expulsión de un estudiante, una medida que, según sostuvo, responde a situaciones en las que los alumnos no respetaban las normas, las indicaciones de los docentes o la autoridad de los directores.

“Estoy seguro que estas medidas, que tienen que ver con sanciones que van desde leves, graves y muy graves, que pueden conducir a la expulsión de un estudiante”, afirmó Chang. El funcionario apeló a que directores y profesores apliquen los lineamientos con justicia y se conviertan en modelos para los estudiantes.

PUBLICIDAD

También pidió una participación activa de las familias. Para Chang, la educación se desarrolla en dos ámbitos: el hogar y la escuela. Por ello, exhortó a los padres a conversar con sus hijos sobre lo que ocurre en las aulas, especialmente en casos de bullying, violencia psicológica o agresiones físicas.

“Muchas veces los agredidos por bullying o por otros actos de violencia psicológica, hasta física, callan y no tienen la oportunidad de conversar eso con sus padres”, señaló. El ministro convocó a las familias a involucrarse en el proceso de formación de los niños y adolescentes.

Una infografía de Infobae detalla las nuevas disposiciones del Gobierno de Perú sobre convivencia, la escala de evaluación vigesimal, el plan lector y la infraestructura escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hora de lectura y el plan lector

Además de los lineamientos de disciplina, Chang presentó la propuesta de la hora de lectura, una estrategia pedagógica que se desarrollará diariamente en las instituciones educativas del país. El espacio estará destinado a leer, comprender, disfrutar y conversar sobre los textos, además de promover actividades de escritura y expresión oral.

PUBLICIDAD

El ministro detalló que, en educación básica regular, la hora de lectura tendrá una duración de entre 20 y 45 minutos, según el nivel educativo. En educación básica especial, el tiempo será de 20 minutos, de acuerdo con las características de los estudiantes.

Chang precisó que la actividad deberá realizarse dentro de las dos primeras horas de clase y no alterará la jornada escolar ni implicará una mayor carga laboral para los docentes. La iniciativa incluirá textos de las asignaturas, interacción entre maestros y alumnos, práctica guiada y retroalimentación.

El funcionario remarcó que los directores tendrán un papel central en la implementación de esta estrategia. “Creemos que los directores deben ser los grandes líderes de la educación, aquellos que logren inspirar a sus jóvenes estudiantes, motivarlos para que lean y para que estudien y para que aprendan”, afirmó.

PUBLICIDAD

El plan lector se organizará en dos períodos complementarios: el año escolar y las vacaciones. Chang indicó que la propuesta contempla que cada estudiante lea, como mínimo, un libro por mes durante ambos períodos, con lecturas libres, recreativas, dirigidas o de estudio.

Una infografía de Infobae detalla la aplicación de la hora de lectura escolar y la meta mínima de un libro al mes durante el año lectivo y las vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reglas sobre celulares y el llamado a leer en vacaciones

La autoridad del Minedu también se refirió a la norma vinculada con el uso de celulares. Según sostuvo, estos dispositivos afectan la capacidad de concentración de niños y adolescentes, por lo que pidió a los padres de familia que acompañen a sus hijos durante el período vacacional.

“Los celulares son ese famoso océano de conocimientos, pero con un milímetro de profundidad”, afirmó. El ministro consideró que los estudiantes deben encontrar espacios para la concentración y el esfuerzo sostenido frente a los contenidos que reciben a través de las aplicaciones.

PUBLICIDAD

Una infografía detalla normas de disciplina escolar y medidas de política educativa en colegios de Perú junto a la figura de Keiko Fujimori y dos estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de Educación pidió a las familias que promuevan la lectura en casa y que contribuyan a que los estudiantes cumplan con la meta de leer un libro mensual durante las vacaciones. Explicó que los colegios podrán utilizar los mecanismos establecidos en la norma para llevar una bitácora de las lecturas realizadas por los alumnos.

Durante su discurso, Chang mencionó a Mario Vargas Llosa y recordó que el escritor afirmó que aprender a leer había sido uno de los hechos más importantes de su vida. También destacó el interés de Keiko Fujimori por la lectura y aseguró que la presidenta tiene una biblioteca con libros revisados y anotados.

PUBLICIDAD

“Contribuyamos a que nuestra niñez, nuestra juventud, crezca cada vez más y contribuya al desarrollo de nuestra patria con justicia y solidaridad”, concluyó.