León XIV, el papa de corazón peruano

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David Blanco Bonilla

Lima, 4 nov (EFE).- León XIV, el "papa peruano", tendrá desde este 11 de noviembre su anhelado reencuentro con Perú, un país al que sigue fuertemente vinculado tras haber pasado más de 20 años en él, desde misionero hasta obispo, y donde es esperado desde el mismo instante en que pronunció sus primeras palabras como pontífice desde la Basílica de San Pedro.

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A lomo de mula, conduciendo cientos de kilómetros hasta el norte del país, disfrutando la gastronomía local o cantando en una celebración, así recuerda Perú a Robert Prevost, el misionero estadounidense que hizo un lugar en su corazón para su país adoptivo antes de viajar a Roma como obispo peruano sin saber que iba a ser el sucesor del papa Francisco.

En su célebre presentación como nuevo pontífice, el 8 de mayo de 2025, sorprendió al saludar en castellano a su "querida diócesis de Chiclayo", la ciudad en la que ejerció durante ocho años como obispo (2015-2023), tras haberse nacionalizado en 2015.

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La Conferencia Episcopal Peruana (CEP), que Prevost integró, recordó que ese saludo "hizo sonreír al Perú", ya que mientras "Roma escuchaba por primera vez la voz de un nuevo papa", los peruanos reconocían "inmediatamente al pastor que había caminado junto a su pueblo".

Aunque nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chiclayo, Prevost comenzó hace más de cuatro décadas su labor en varias pequeñas localidades de la costa norte peruana, a donde fue enviado como misionero agustino.

El futuro pontífice llegó a Perú en 1985, tan solo tres años después de haberse ordenado sacerdote en Roma, y su primer destino fue la Diócesis de Chulucanas, en la región norteña de Piura, donde permaneció hasta 1986.

Tras un retorno a Estados Unidos y un viaje a Roma, donde obtuvo el doctorado en Derecho Canónico, el futuro papa volvió a Perú en 1988, para permanecer durante una década como prior de la comunidad agustina de la ciudad norteña de Trujillo.

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Posteriormente, en 1998, regresó a Estados Unidos tras ser elegido Prior Provincial de los Agustinos en Chicago, y en 2001 asumió como Prior General de su orden en Roma, un cargo que ocupó hasta 2013.

Sin embargo, su prolongado e intenso vínculo con Perú se reforzó en 2014, cuando fue nombrado por Francisco administrador apostólico y, al año siguiente, obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Durante esos años fue un activo miembro del clero peruano e incluso celebró misas y otorgó bendiciones por las calles en medio de la pandemia de la covid-19, mientras que el papa Francisco lo nombró también administrador apostólico de la Diócesis del Callao, la provincia portuaria colindante con la capital Lima.

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De ese período se recuerdan los viajes que hacía pilotando él mismo su camioneta a través de los más de 700 kilómetros de costa que separan al Callao de Chiclayo para cumplir con ambas funciones.

En 2023, Prevost fue nombrado por el papa Francisco Prefecto del Dicasterio para los Obispos en Roma y luego cardenal titular de la Basílica de Santa Mónica, los cargos que ocupaba cuando en mayo de 2025 fue elegido como León XIV.

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Tras la misa del inicio de pontificado en el Vaticano, el papa recibió a los representantes de la CEP, quienes destacaron su fuerte vinculo con el país andino.

"El papa conoce la realidad del Perú, no tenemos que explicársela porque lleva al país en el corazón. Él mismo nos decía que es el primer asombrado de cómo Dios lo ha llevado por caminos inesperados y cómo aún se siente impresionado por la obra de Dios en su vida", señaló en ese momento el vicepresidente de la CEP, Jorge Izaguirre.

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Su cercanía es tal, que León XIV nombró al sacerdote peruano Edgard Rimaycuna como su secretario personal en Roma y en enero pasado designó como "capellán de su santidad" al sacerdote peruano Guillermo Inca.

Desde el plano más anecdótico, la Diócesis de Chiclayo anunció que durante su visita esperan prepararle sus platos favoritos, entre los que se mencionó al arroz con pato y al ceviche, e incluso querían subirlo a una mula para recrear una célebre foto del joven misionero por los caminos rurales del norte peruano.

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"Él viene a su casa y en la casa va a encontrar de todo, lo que él desea es la fe, la sencillez y gratitud de un pueblo que le ha enseñado tanto", aseguró el actual obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, al recordar que el papa también tiene el corazón peruano. EFE

(foto)