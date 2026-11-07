Colombia

Estas son las fechas en las que Don Omar estará con su tour en Colombia: así funciona el registro prioritario para los conciertos

Los seguidores podrán completar un formulario gratuito por medio de los canales oficiales del artista para acceder a una fila virtual preferencial cuando se abra la venta

“Voy a ti”, el mensaje de Don Omar al confirmar fechas de su tour por América Latina - (donomar/Instagram)

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Don Omar confirmó tres conciertos en Colombia para 2027 como parte de su gira internacional The Last King World Tour. El artista puertorriqueño incluyó a Bogotá (04 de noviembre), Cali (05 de noviembre) y Medellín (07 de noviembre) dentro de las ciudades previstas para el recorrido latinoamericano, que también incluye países como México, Argentina, Perú, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Chile.

William Omar Landrón Rivera, conocido como Don Omar, comunicó la apertura de un sistema de prerregistro digital destinado a quienes busquen acceder de forma preferencial a la venta de boletería.

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El mecanismo no representa una reserva ni garantiza el ingreso a los espectáculos, pero permitirá recibir un código o enlace para entrar antes a la fila virtual cuando se habilite la comercialización oficial.

El enlace para diligenciar el formulario quedó disponible desde la medianoche del viernes 6 de noviembre. Los interesados deben ingresar únicamente por los perfiles verificados del cantante o por su página oficial, donomar.com.

“El registro ya está abierto en www.donomar.com. Aseguren su espacio para nuestra próxima PRE-VENTA, que anunciaremos muy pronto”, dijo el interprete de Dale Don Dale en sus redes sociales.

Don Omar volverá a Colombia con tres shows y un prerregistro para la venta de entradas - (donomar/Instagram)
Don Omar volverá a Colombia con tres shows y un prerregistro para la venta de entradas - (donomar/Instagram)

El prerregistro no exige pagos ni asegura una entrada

El equipo del intérprete explicó que el proceso es gratuito y no requiere el uso de tarjetas, transferencias ni pagos por una supuesta reserva. Los asistentes deberán registrar sus datos de contacto para obtener la posibilidad de participar en una etapa prioritaria de la venta.

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“LATINOAMÉRICA, NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR! Qué emoción poder compartir finalmente las ciudades y fechas de nuestro regreso”, dijo el cantante en su cuenta de Instagram.

En una reciente intervención desde Los Ángeles, Don Omar pidió a sus seguidores estar atentos a las próximas comunicaciones sobre las presentaciones.

El artista señaló que la iniciativa pretende organizar el acceso ante la expectativa que generan los conciertos. “Me encantaría que fuesen todos”, expresó ante el público, aunque recordó que la capacidad de los recintos y la disponibilidad de localidades imponen límites.

El registro previo tampoco implica que la persona inscrita pueda elegir una localidad determinada. Las condiciones de compra, el número de boletas por usuario y los métodos de pago dependerán de la empresa que sea designada para la distribución de los tiquetes en Colombia.

Don Omar anunció su regreso a América Latina y anticipó que 2027 será “nuestro año” - (donomar/Instagram)
Don Omar anunció su regreso a América Latina y anticipó que 2027 será “nuestro año” - (donomar/Instagram)

Medellín, Bogotá y Cali tendrán presentaciones en el último trimestre de 2027

La agenda preliminar sitúa los conciertos entre octubre y diciembre de 2027. Medellín, Bogotá y Cali son, hasta ahora, las únicas ciudades colombianas confirmadas por el artista dentro de la gira.

Hasta el momento, no hay anuncios sobre los recintos escogidos, las categorías de acceso, los valores de las entradas o las condiciones de preventa con entidades financieras.

La gira marcará el regreso de Don Omar a los escenarios colombianos tras una extensa trayectoria en la música urbana. El repertorio previsto incluye canciones que acompañaron la expansión internacional del reguetón durante las últimas dos décadas.

Medellín, Bogotá y Cali recibirán a Don Omar durante el último trimestre de 2027 - (donomar/Instagram)
Medellín, Bogotá y Cali recibirán a Don Omar durante el último trimestre de 2027 - (donomar/Instagram)

El repertorio incluiría canciones que marcaron la carrera del cantante

El público espera temas como Pobre Diabla, Danza Kuduro, Bandolero, Taboo, Ella y yo, Salió el Sol, Virtual Diva y Dile. Estas producciones forman parte de un catálogo que llevó al puertorriqueño a consolidarse como una de las figuras del género.

Don Omar suma 25 años de carrera y ha recibido dos Latin Grammy y 17 Billboard Latin Music Awards, según la información divulgada por su equipo. El tour plantea una revisión de distintas etapas de su discografía, desde sus primeras grabaciones hasta éxitos posteriores de alcance internacional.

La confirmación de las tres paradas en Colombia se conoció durante la etapa norteamericana de The Last King World Tour. La estrategia de comunicación ha priorizado las transmisiones y publicaciones del artista en Instagram, YouTube y TikTok, sin un comunicado tradicional.

Por ahora, los seguidores que aspiran a comprar entradas deberán completar el formulario de prerregistro y esperar la definición de la tiquetera, el cronograma de ventas y las condiciones para cada ciudad.

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