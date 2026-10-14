Salud

Prohíben juguetes Squishy en todo el país por riesgos para la salud infantil

La medida alcanza a figuras blandas importadas de China de la marca Pinch Family, cuyos análisis revelaron presencia de ftalatos por encima de los parámetros habilitados

Cajas y paquetes con juguetes de goma de colores sobre un estante de comercio
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor prohibió la venta nacional de los juguetes squishy de la marca PINCH FAMILY por exceso de ftalatos. (Cámara del Juguete)
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La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial prohibió la venta en todo el país de los juguetes blandos tipo squishy de la marca Pinch Family tras detectar niveles de ftalatos que superan el máximo admitido para este tipo de productos. La medida quedó formalizada este miércoles a través de la Disposición 804/2026.

Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) en un comunicado, los productos son figuras de plástico blando fabricadas en China y comercializadas en comercios, redes sociales y plataformas de venta en línea.

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Los análisis detectaron más del doble del límite autorizado

La decisión se apoyó en tareas de fiscalización del Observatorio del Juguete y en ensayos del laboratorio de la CAIJ, acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

De acuerdo con la entidad, las pruebas identificaron concentraciones de ftalatos superiores a más del doble del límite permitido. Estas sustancias están restringidas por el Ministerio de Salud debido a los posibles riesgos que pueden representar para la salud infantil.

Los ftalatos son compuestos que se utilizan para aportar flexibilidad a determinados plásticos. La regulación de los juguetes busca limitar su presencia para reducir la exposición de niños y niñas a materiales que no cumplen las condiciones de seguridad establecidas.

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Empaque de un juguete que presenta seis figuras blandas con forma de dumpling en colores rosa, azul, verde, amarillo, beige y púrpura, en una vaporera
La cámara del sector denunció en julio al juguete Squeezy Dumpling por registrar niveles de benceno por encima del límite oficial. (CAIJ)

Importadores y comercios deberán retirar y destruir el stock

La disposición alcanza a importadores, distribuidores y comercios que ofrezcan los artículos de la línea Pinch Family. Según la información difundida, los responsables deberán retirar las unidades disponibles, destruir el stock e informar la prohibición en sus sitios web.

Además, la norma contempla sanciones para quienes continúen con la comercialización de estos juguetes pese a la prohibición vigente.

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, sostuvo que los controles resultan necesarios ante la circulación de artículos que pueden carecer de identificación. “Estos casos demuestran que los controles y sanciones son importantes cuando se trata de productos que son peligrosos para la salud y no muestran ningún tipo de rótulo ni de marcado de conformidad”, señaló.

El antecedente de otro juguete blando denunciado en julio

La resolución sobre PINCH FAMILY se conoce después de una advertencia por otro producto de características similares. Tal como adelantó Infobae, la CAIJ denunció en julio el juguete importado “Squeezy Dumpling”, una figura blanda con forma de gyoza, por contener 20 miligramos de benceno por kilogramo en su capa exterior, cuatro veces por encima del límite local de 5 mg/kg.

La presentación de la entidad ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor sostuvo que el benceno puede absorberse por la piel durante el uso habitual. Mayo Clinic vincula la exposición a esta sustancia con un mayor riesgo de algunos tipos de leucemia. También indicó que el artículo carecía de Marcado de Conformidad, advertencias en castellano y datos de un importador responsable.

Squeezy Dumpling
La entidad aconsejó a los consumidores evitar la compra de estos juguetes y suspender su uso si se encuentran en los hogares.

Recomiendan dejar de usar los productos que ya estén en los hogares

La cámara aconsejó a las familias no adquirir juguetes de esta línea y suspender su uso si ya los tienen en sus casas. También sugirió evitar productos sin marcado de conformidad ni información, en español, sobre el fabricante o importador.

Ante consultas o sospechas sobre juguetes que no reúnan los requisitos exigidos, los consumidores pueden presentar denuncias ante Defensa del Consumidor o comunicarse con el Observatorio del Juguete aquí.

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