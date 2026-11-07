Así se prepara Lima para recibir al Papa León XIV: calles, escenarios y dispositivos de seguridad

El Papa Leon XIV recibirá el nuevo documento de identidad del Perú (Fundación Academia Diplomática del Perú)

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La llegada del papa León XIV al Perú moviliza a distintas instituciones del Estado y autoridades locales, que coordinan medidas para recibir al líder religioso y facilitar la participación de miles de fieles en sus actividades. Lima será uno de los principales escenarios de la visita apostólica, con encuentros oficiales, celebraciones religiosas y concentraciones multitudinarias.

Robert Francis Prevost permanecerá en la capital los días 11, 12 y 16 de noviembre. Para esas jornadas, se han anunciado restricciones vehiculares, cambios en el transporte público, controles de acceso y un despliegue especial de seguridad en los puntos donde se concentrará la mayor cantidad de asistentes.

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¿Qué calles de Lima estarán cerradas por la visita del papa León XIV?

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció un plan de restricciones vehiculares para el Centro Histórico durante el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, debido a las actividades programadas en los alrededores de la Plaza Mayor y la Catedral.

El perímetro restringido estará delimitado por las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola. Dentro de este cuadrante no se permitirá el ingreso de vehículos particulares.

Además, los alrededores de la Plaza de Armas permanecerán cerrados desde las 22:00 horas del martes 10 de noviembre. La medida busca facilitar la instalación de los dispositivos de seguridad y organizar el ingreso de los asistentes.

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Para quienes cuenten con pase de acceso, se habilitarán puntos de precontrol en los jirones Rufino Torrico, Camaná, Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Cusco. El ingreso del público autorizado se realizará por los jirones Callao, Conde de Superunda y De la Unión.

El papa León XIV llega a la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, Italia. 10 mayo 2025. REUTERS/Yara Nardi

Los invitados y periodistas tendrán accesos diferenciados. En tanto, las estaciones Tacna y Jirón de la Unión del Metropolitano permanecerán operativas para facilitar el desplazamiento hacia los alrededores del perímetro restringido.

¿Cuáles serán los escenarios que visitará León XIV en Lima?

La agenda del pontífice contempla actividades en distintos puntos de la capital, desde ceremonias oficiales hasta encuentros con representantes de la Iglesia y concentraciones de fieles.

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Entre los principales escenarios figuran:

Palacio de Gobierno: recibirá al papa León XIV el miércoles 11 de noviembre para la ceremonia oficial de bienvenida y el encuentro con la presidenta de la República.

Gran Teatro Nacional: albergará el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Palacio Arzobispal de Lima: será escenario de la reunión del pontífice con los obispos del Perú, prevista para el jueves 12.

Basílica Catedral de Lima: acogerá una celebración religiosa con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

Plaza de la Catedral: recibirá el encuentro del Papa con representantes de la población peruana.

Estadio Nacional: será sede de la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, programada para el jueves 12 a las 18:00 horas.

Base Aérea Las Palmas: en Santiago de Surco, se celebrará la misa de despedida del lunes 16 de noviembre.

La concentración de asistentes en estos espacios motivará operativos específicos de tránsito, vigilancia y control de accesos.

Más de mil agentes municipales, cámaras y drones para reforzar la seguridad

La Municipalidad de Lima anunció el despliegue de aproximadamente 1.000 trabajadores municipales para reforzar las labores de seguridad y orientación durante las actividades del pontífice en la capital.

El dispositivo también contempla el uso de más de 1.000 cámaras de videovigilancia, 200 cámaras corporales (bodycams) y drones para monitorear las calles, vías de acceso y alrededores de los puntos de concentración.

El Papa León XIV asiste y preside la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a 6 de junio de 2026 (J.J. Guillén / EFE / Pool)

La central de videovigilancia realizará el seguimiento de las zonas donde se desarrollarán las actividades y comunicará a la Policía Nacional cualquier incidencia que requiera una intervención.

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Por su parte, la PNP establecerá dos anillos de seguridad en el Centro Histórico. El primero comprenderá el perímetro más cercano a la Plaza Mayor, la Catedral y el Palacio de Gobierno; mientras que el segundo abarcará las calles y avenidas colindantes para controlar el desplazamiento de las personas.

El general PNP Víctor Meza Farfán informó que se ha previsto la participación de entre 15.000 y 16.000 policías en los distintos eventos que realizará el pontífice en el país.

Estadio Nacional tendrá un operativo especial para la vigilia juvenil

El encuentro de León XIV con jóvenes y universitarios también contará con un plan operativo interinstitucional. La actividad se realizará el jueves 12 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

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La organización involucra al Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Arzobispado de Lima, la Conferencia Episcopal Peruana, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, la ATU y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Durante la presentación del operativo, las autoridades destacaron la coordinación entre las instituciones para atender las necesidades de seguridad y respuesta ante posibles emergencias.

La dirección táctica y técnica de las operaciones de los bomberos estará a cargo de Marcos Pajuelo, jefe de la comandancia de Lima. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima incorporará personal de serenazgo y vigilancia en los alrededores del recinto deportivo.

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Más de mil buses y horarios extendidos para trasladar a los fieles

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un plan especial para facilitar el traslado de los asistentes a las actividades del 11, 12 y 16 de noviembre.

La entidad dispondrá de más de 1.000 buses convencionales y ocho recorridos especiales para conectar distintos puntos de Lima y Callao con las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas.

El operativo también contempla modificaciones de rutas y refuerzos en los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima.

Para la misa de despedida en Las Palmas, el ingreso de los asistentes comenzará la noche del domingo 15 de noviembre. Por ello, se habilitarán servicios nocturnos conocidos como ‘Lechuceros’, que enlazarán con la atención del lunes 16.

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Los recorridos especiales de ida comenzarán a las 21:00 horas del domingo y se extenderán hasta las 08:00 del lunes. También se ha previsto transporte para facilitar el retorno de los asistentes después de la celebración religiosa.

La ATU precisó que el plan contempla rutas desde Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Pucusana y el eje de la Vía Expresa Sur.

Con estas medidas, las autoridades buscan organizar la movilidad de los fieles y reducir las dificultades de desplazamiento durante las principales actividades del papa León XIV en Lima.