¿Quieres realizarte la vasectomía?: Conoce las inscripciones, cuáles son los 75 hospitales para el procedimiento y los cuidados del procedimiento

Radio Nacional entrevista a Marysol Campos Orna, responsable de Planificación Familiar del Minsa, sobre la jornada nacional de vasectomía. La campaña informa sobre el procedimiento, la consejería previa y las inscripciones del 2 al 6 de noviembre.

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El Ministerio de Salud abrió las inscripciones para la Jornada Nacional de Vasectomía, una campaña que prevé realizar intervenciones entre el 16 y el 20 en 75 hospitales del país. La convocatoria está dirigida a hombres mayores de edad que decidan acceder a un método anticonceptivo permanente.

La iniciativa busca atender a quienes ya definieron que no desean tener más hijos o que no quieren tenerlos en el futuro. También apunta a que los varones asuman una participación más activa en las decisiones vinculadas con la planificación familiar y los derechos sexuales y reproductivos.

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Los interesados podrán registrarse de forma presencial en los establecimientos habilitados o mediante la línea 113, opción 3. Ese canal ofrece orientación sobre el hospital disponible más cercano y brinda información inicial sobre los requisitos y las características del procedimiento.

Un paciente recibe orientación médica antes de una vasectomía durante una consulta en un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hospitales ofrecerán consejería antes de la intervención

La responsable de métodos anticonceptivos del Ministerio de Salud, Marisol Campos, explicó que la campaña contempla una instancia previa de consejería. Allí, cada solicitante recibe información sobre el carácter definitivo de la vasectomía, sus alcances y los cuidados posteriores a la operación.

La evaluación busca que la decisión sea informada y voluntaria. Quienes opten por la intervención deberán firmar un consentimiento informado, luego de conocer que se trata de un procedimiento destinado a impedir de manera permanente la posibilidad de tener hijos.

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Campos señaló que la vasectomía cuenta con una eficacia de 99,95%, aunque aclaró que ningún método anticonceptivo alcanza una efectividad absoluta. La funcionaria indicó que los pacientes deben comprender las implicancias de la elección antes de programar la cirugía.

Manos con guantes quirúrgicos manipulan instrumental médico sobre una bandeja de acero inoxidable, con un folleto que indica el procedimiento de vasectomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueden acceder hombres con o sin hijos mayores de edad

La Jornada Nacional de Vasectomía está abierta a hombres mayores de edad, incluidos aquellos que no tienen hijos y han decidido no tenerlos. La condición principal es superar la evaluación clínica que realizan los equipos de salud antes de confirmar la intervención.

Ese control permite determinar si la persona se encuentra en condiciones de someterse al procedimiento o si necesita atención médica adicional. En los casos que lo requieran, los profesionales podrán indicar una derivación hacia otros especialistas antes de avanzar con la operación.

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La consejería contempla las circunstancias individuales de cada solicitante y el ejercicio de sus derechos reproductivos. El objetivo es que la decisión se adopte sin presiones y con información suficiente sobre la naturaleza permanente de la vasectomía.

(Especial)

La cirugía se realiza con anestesia local y dura hasta 20 minutos

El procedimiento consiste en ubicar bajo la piel los conductos deferentes, que transportan los espermatozoides. Una vez identificados, el personal médico los pinza, ata y bloquea para impedir su paso, sin intervenir los testículos ni otros órganos.

Según explicó Campos, la técnica puede realizarse sin bisturí. Tras el bloqueo de los conductos, el médico coloca un punto, de acuerdo con el método aplicado, y cubre el área con un apósito para proteger la zona intervenida.

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La operación dura como máximo 20 minutos y se realiza con anestesia local. Después, el paciente permanece aproximadamente 15 minutos en observación y, si no presenta complicaciones, puede retirarse caminando del centro de salud.

El personal médico prepara instrumental quirúrgico y material estéril junto a un esquema anatómico de los conductos deferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento no modifica el deseo sexual, según Salud

Uno de los temores que suelen plantear los hombres antes de solicitar una vasectomía está vinculado con la posibilidad de que la intervención afecte la vida sexual. Campos afirmó que el procedimiento no altera el deseo sexual ni genera problemas de salud en el varón.

“Sigue teniendo el deseo sexual que antes de la vasectomía”, sostuvo la funcionaria al referirse a una de las consultas frecuentes de los potenciales pacientes. La intervención actúa sobre los conductos deferentes y no modifica la función de los testículos.

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La campaña busca despejar dudas antes de la cirugía y evitar que las decisiones se basen en información incompleta. Por esa razón, la atención previa incluye explicaciones sobre el procedimiento, sus límites y el proceso de recuperación posterior.

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión ofrece vasectomía sin bisturí del 17 al 21 de noviembre, con inscripción en el área de Planificación Familiar. (Andina)

Los primeros cuidados incluyen mantener seca la zona intervenida

Durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a la operación, se recomienda evitar que el área intervenida entre en contacto con agua. Los pacientes reciben indicaciones específicas en cada hospital para cuidar la herida y detectar cualquier situación que requiera una consulta médica.

La recuperación suele permitir retomar la rutina en un plazo breve. A los tres días, muchos pacientes ya se encuentran recuperados, aunque el regreso al trabajo, al ejercicio físico y a otras actividades habituales puede extenderse hasta una semana, según la evolución de cada caso.

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No hay ninguna condición médica que contraindique esta técnica (iStock)

Con la inscripción abierta, los 75 hospitales participantes concentrarán las consultas y las intervenciones previstas para la jornada. Los hombres que consideren esta alternativa podrán acercarse al centro habilitado de su zona o comunicarse al 113, opción 3, para recibir orientación antes de tomar una decisión.