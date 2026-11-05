Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 5 de noviembre

En la apertura de la jornada, el tipo de cambio del euro con respecto al sol peruano se mantiene en 3,87 soles, sin variación respecto al cierre previo, lo que representa una disminución del -0,05% en comparación con la sesión anterior. Dow Jones
En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,41%, aunque su evolución interanual refleja una caída del -1,18%.
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