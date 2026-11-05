Perú

Nuevas fronteras de la cirugía estética: de la grasa propia a los tejidos de donantes

Las autoridades y especialistas tendrán que considerar la seguridad, las condiciones de uso y los antecedentes clínicos de estas herramientas, cuya disponibilidad en otros mercados no garantiza su adopción local

La cirugía estética que realizó la pareja de su madre terminó con la muerte de Paloma.
La cirugía estética que realizó la pareja de su madre terminó con la muerte de Paloma.
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Durante mucho tiempo, la cirugía estética estuvo asociada principalmente a eliminar grasa, corregir la flacidez o atenuar los signos del envejecimiento. Sin embargo, hoy sabemos que recuperar volumen también cumple un papel importante en la armonía del rostro y el cuerpo. Este cambio de perspectiva está impulsando la búsqueda de nuevas alternativas que permitan abordar las necesidades de cada paciente de manera más personalizada.

Una de las técnicas conocidas es la transferencia de grasa propia, un procedimiento que consiste en extraer tejido adiposo de una zona del cuerpo, procesarlo y colocarlo en otra área que necesita recuperar volumen. Su principal particularidad es que utiliza tejido del mismo paciente, aunque requiere contar con suficiente grasa disponible y considerar que parte de ella puede ser reabsorbida por el organismo.

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Ilustración de un rostro con los ojos cerrados, líneas punteadas para cirugía estética. Dos manos con guantes azules y un lápiz.
Un rostro recibe las marcas para un procedimiento de cirugía estética, dibujadas por manos enguantadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la evolución de la cirugía estética no se detiene ahí. En Estados Unidos han despertado interés nuevas tecnologías que utilizan tejido adiposo humano procedente de donantes fallecidos, como AlloClae. Estos productos buscan ampliar las alternativas para recuperar volumen en determinadas zonas del cuerpo sin necesidad de extraer grasa de quien recibe el tratamiento.

La aparición de estas tecnologías abre una nueva conversación sobre las posibilidades de la cirugía plástica y el futuro de los procedimientos de recuperación de volumen. También plantea preguntas necesarias: ¿en qué casos podrían utilizarse?, ¿qué diferencias presentan frente a las técnicas convencionales? y, sobre todo, ¿qué evidencia respalda sus resultados y su seguridad?

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Pintura acuarela de cuatro personas con uniformes y gorros quirúrgicos verdes alrededor de una paciente en una mesa de operaciones bajo dos luces de quirófano.
Una ilustración en acuarela muestra a personal médico consternado en un quirófano tras la muerte de una paciente durante un procedimiento estético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de una nueva alternativa no significa que sea adecuada para todas las personas. Cada procedimiento debe evaluarse según las características anatómicas del paciente, sus antecedentes, la zona que desea tratar y sus expectativas. Además, es fundamental conocer las posibles complicaciones, las limitaciones de los resultados y la evidencia clínica disponible.

En el caso de los productos elaborados a partir de tejidos humanos, también es importante considerar los controles aplicados a los donantes, el procesamiento del material y las medidas destinadas a reducir los riesgos sanitarios. La novedad de una tecnología o su uso en otros mercados no sustituye la necesidad de contar con información suficiente sobre sus beneficios y posibles efectos adversos.

Dibujo a mano alzada en blanco y negro de una sala de operaciones. Se ven tres figuras con batas y mascarillas alrededor de una mesa de cirugía, y un monitor cardiaco plano.
Ilustración de una sala de operaciones donde el personal médico rodea a una paciente, simbolizando la muerte de una mujer en medio de un procedimiento estético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este debate también resulta relevante para el Perú, donde la evolución de la especialidad invita a observar los avances internacionales y analizar qué alternativas podrían incorporarse en el futuro. Sin embargo, cualquier posibilidad de uso debe considerar la evidencia científica, las condiciones de aplicación y la situación regulatoria correspondiente en el país.

La tecnología está ampliando las posibilidades de la cirugía estética, pero el verdadero avance no consiste únicamente en disponer de nuevos materiales o procedimientos. Consiste en identificar qué necesita cada paciente y elegir, con responsabilidad, la alternativa que mejor responda a sus características y objetivos.

La cirugía estética no debería buscar transformar a todas las personas bajo un mismo ideal, sino encontrar un equilibrio que respete su anatomía y sus particularidades. En ese camino, la innovación puede abrir nuevas oportunidades, pero la evaluación individual, la formación profesional y la seguridad del paciente deben seguir siendo los pilares de cada decisión.

María del Carmen Martínez
María del Carmen Martínez

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