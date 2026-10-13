Reinfo: Gobierno ratifica cierre de listas en 2026, pero formalización con Ley MAPE tomaría dos años más

¿Llegó la hora de la Ley MAPE? El Registro Integral de Formalización Minera finalizará sus funciones el 31 de diciembre de 2026. AFP

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) propuso un régimen transitorio de dos años para que los mineros artesanales y pequeños productores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluyan su proceso de formalización.

La iniciativa, denominada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), prevé que ese período se extienda entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2028.

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El ministro Guillermo Shinno expuso la propuesta ante exministros, empresarios, economistas y académicos. Según informó Rumbo Minero, el MINEM preveía presentar el proyecto ante el Congreso el 15 de octubre.

El Reinfo no va más: vencerá el 31 de diciembre de 2026

La propuesta ratifica que el Reinfo concluirá el 31 de diciembre de 2026. A partir del día siguiente, quienes figuraran en ese registro podrían ingresar al denominado Régimen de Consolidación, siempre que cumplan con las condiciones.

El nuevo esquema sería temporal y excepcional. Estaría dirigido solo a los mineros que tengan inscripción en el Reinfo al cierre de 2026, por lo que no admitiría nuevos participantes. Durante dos años, los operadores podrían completar los requisitos pendientes para incorporarse de forma definitiva al régimen ordinario.

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La propuesta plantea crear el organismo Formape con autonomía técnica y administrativa para gestionar la formalización.

El proyecto plantea un régimen permanente para los nuevos operadores y para quienes culminen su formalización. Para iniciar o reiniciar actividades, deberán obtener autorización sectorial y certificación ambiental, con exigencias diferenciadas según las características de la pequeña minería y de la minería artesanal.

Shinno afirmó que la iniciativa busca reemplazar la dispersión de normas y los mecanismos temporales que han marcado el proceso de formalización minera en Perú. El Reinfo ha sido cuestionado porque una parte mayoritaria de sus inscritos no logró completar los trámites requeridos para operar dentro de la legalidad.

Formape concentraría autorizaciones, control ambiental y trazabilidad

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), entidad adscrita al MINEM.

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Según la propuesta, el Formape tendría autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. El ministerio conservaría el diseño y la evaluación de las políticas nacionales, mientras que el organismo ejecutaría programas y servicios vinculados a la formalización.

El ministro Guillermo Shinno expuso el proyecto normativo ante exministros, empresarios y académicos. REUTERS/Marco Aquino

Entre sus atribuciones estarían conducir el régimen ordinario y el Régimen de Consolidación, evaluar instrumentos de gestión ambiental, otorgar acreditaciones a pequeños productores y mineros artesanales, y emitir autorizaciones para el inicio o reinicio de actividades.

También administraría un sistema de trazabilidad para identificar el origen, traslado, recepción, beneficio, procesamiento y comercialización de los minerales. El proyecto prevé una ventanilla única para concentrar procedimientos y una casilla electrónica obligatoria para las notificaciones administrativas.

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La propuesta incluye medidas ambientales y acceso bancario

La Ley MAPE plantea que las operaciones deberán respetar los principios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Los requisitos ambientales se definirían según el riesgo y las condiciones territoriales de cada actividad.

El texto también contempla medidas de promoción para el sector, como la asociatividad, el uso de tecnologías limpias, la reducción progresiva del mercurio y el manejo seguro del cianuro. Además, propone autorizar al Banco de la Nación a ofrecer cuentas corrientes y de ahorro a los pequeños mineros y mineros artesanales.

En materia de responsabilidad, los operadores que trabajen con un contrato de explotación o cesión responderían por los incumplimientos ambientales y de seguridad laboral derivados de su actividad. Si operan sin contrato vigente, el titular de la concesión podría responder solidariamente por los daños, si la autoridad acredita su participación.

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