Perú

Falta de drenajes pluviales agrava el riesgo por El Niño en el norte del Perú: Sunass advierte que tres millones serían afectados

La entidad identificó 135 infraestructuras que requieren trabajos para reducir su vulnerabilidad, mientras que las proyecciones del Senamhi advierten riesgos para el abastecimiento de agua potable en distintas regiones

El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, informó que cerca de tres millones de personas podrían verse afectadas por eventos climáticos vinculados al fenómeno de El Niño en cinco regiones del norte de Perú. Fuente: Exitosa Noticias
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La falta de drenajes pluviales en varias ciudades del norte del Perú aumenta la preocupación ante las lluvias intensas previstas por el fenómeno El Niño. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) advirtió que cerca de tres millones de personas podrían verse afectadas por estos eventos climáticos en los próximos meses, debido a la vulnerabilidad de las infraestructuras de agua y saneamiento.

El organismo supervisó 135 infraestructuras en Tumbes, Piura, Áncash, Lambayeque y La Libertad que requieren trabajos para reducir su exposición a las precipitaciones. Según Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de Sunass, alrededor de 2,2 millones de personas están vinculadas a las instalaciones ubicadas en zonas urbanas evaluadas. Al incluir las áreas rurales y los sistemas administrados por municipios, la cifra se aproxima a los tres millones.

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La alerta se suma a las proyecciones sobre el abastecimiento de agua potable en el Perú. De acuerdo con información publicada por Gestión, casi siete millones de personas podrían enfrentar dificultades para acceder a este servicio entre 2026 y 2027, debido a los efectos del fenómeno El Niño, que incluyen inundaciones, huaicos y una reducción de caudales en distintas regiones.

Tres personas a bordo de dos motocicletas avanzan por una calle inundada frente a fachadas de viviendas
Dos motocicletas transitan por una calle anegada por las lluvias registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (Lambayeque Noticias)

La falta de drenajes pluviales aumenta la vulnerabilidad de las ciudades del norte

La supervisión de Sunass identificó la ausencia de sistemas de drenaje pluvial como uno de los problemas que agravan las consecuencias de las lluvias intensas. Estas infraestructuras permiten evacuar el agua acumulada por las precipitaciones y reducir el riesgo de inundaciones en las zonas urbanas.

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En declaraciones a Exitosa Noticias, Mauro Gutiérrez explicó que la acumulación de agua en las ciudades responde, en buena medida, a la falta de estas instalaciones. El funcionario también señaló que existe una deuda de varias décadas en la construcción de infraestructura para los servicios de agua y saneamiento.

Calle urbana inundada con lodo, casas anegadas, varios coches dañados y maquinaria pesada, incluyendo excavadoras, que trabaja en la zona, mientras personas observan los daños.
Una zona urbana de la costa peruana se inunda y sufre los efectos de un huaico, con casas anegadas, vehículos destruidos y maquinaria pesada que despeja la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La responsabilidad de identificar y atender estas necesidades también involucra a los gobiernos regionales y locales. Según el titular de Sunass, las autoridades deben reconocer cuáles son las instalaciones críticas para prevenir emergencias y evitar que las precipitaciones interrumpan el funcionamiento de las ciudades.

Gutiérrez estimó que el país necesita una inversión de S/ 138.000 millones para cerrar las brechas de infraestructura de agua y saneamiento. Además de proteger a la población, el objetivo es evitar que las inundaciones paralicen las actividades económicas y afecten la competitividad de las regiones.

Fenómeno El Niño pone en riesgo el suministro de agua potable para casi siete millones de peruanos

Los efectos de El Niño también podrían comprometer la continuidad de los servicios de saneamiento en distintas partes del país. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones y huaicos, mientras que el déficit de precipitaciones y la disminución de los caudales reducen la disponibilidad de agua para su captación y tratamiento.

Una motobomba azul sobre una avenida inundada, junto a baldes plásticos, señales de tránsito y personas que caminan con el agua hasta las rodillas
Una motobomba drena el agua acumulada tras las intensas lluvias que anegaron las avenidas en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura. (Difusión)

El Sistema de Monitoreo y Pronóstico de Sequías Hidrológicas (Oasis) del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) proyectó distintos niveles de riesgo para las empresas prestadoras de saneamiento (EPS). En diciembre de 2026, 24 empresas estarían en nivel medio y nueve en nivel alto. Para enero de 2027, las previsiones contemplan 19 empresas en nivel medio y seis en nivel alto.

Las proyecciones meteorológicas también muestran diferencias entre regiones. La costa norte y central, además de la sierra noroccidental, podrían registrar precipitaciones superiores a sus promedios históricos. En cambio, en sectores de la sierra centro oriental y la sierra sur se esperan lluvias normales o inferiores a lo habitual, con un escenario de precipitaciones por debajo de los niveles habituales en la sierra sur oriental.

Ocho reservorios registran menos del 50% de su capacidad de almacenamiento

huaico
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La disponibilidad de agua constituye otro punto de atención ante las previsiones climáticas. Según el reporte difundido por Gestión, ocho de los 18 reservorios monitoreados por el Senamhi registraban niveles inferiores al 50% de su capacidad total de almacenamiento.

Entre los casos reportados figuran Tinajones, en Lambayeque, con 20,99%, y San Lorenzo, en Piura, con 36,5%. En Lima, el reservorio de Vichonga registraba apenas 10,53%, mientras que el lago Junín alcanzaba el 37,81%. En Arequipa, el Dique Los Españoles estaba al 15,4% y El Frayle al 37,88%. Por su parte, El Pañe, en Cusco, registraba 36,24%, y la presa de Paucarani, en Tacna, llegaba al 40%.

Estas cifras reflejan la situación reportada para esos reservorios y deben analizarse junto con las previsiones de lluvias y caudales de cada zona. La disponibilidad de agua almacenada influye en la capacidad de respuesta de los sistemas de abastecimiento ante periodos de menor aporte hídrico.

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