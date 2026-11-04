Perú

Extorsionadores amenazan con convertir Pachacútec en un "baño de sangre" y dejan carta en colegio de Ventanilla

Las cámaras de seguridad captaron al sujeto encapuchado cuando detonaba artefactos explosivos en la puerta de la institución educativa

Un sujeto encapuchado dejó una carta extorsiva en la puerta de un colegio en Ventanilla, amenazando con un 'baño de sangre' si no se cumplen sus exigencias. Ante la grave amenaza, las clases presenciales han sido suspendidas y los estudiantes pasarán a modalidad virtual. (Crédito: ATV)
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Un sujeto encapuchado fue captado por cámaras de seguridad mientras dejaba una carta extorsiva y detonaba artefactos explosivos en la puerta del colegio Ingeniería, ubicado en la zona de Pachacútec, distrito de Ventanilla. Las imágenes, difundidas por ATV, muestran al individuo llegar de madrugada hasta el ingreso de la institución educativa, lanzar la misiva por encima de la reja y huir del lugar tras cumplir con su cometido.

De acuerdo con el reportaje emitido por el canal, el sujeto se identifica en el documento como integrante de la organización criminal ”La Mora" y exige a los directivos del plantel el pago de un cupo extorsivo bajo amenaza de represalias. La carta incluye un número telefónico para que los representantes del colegio se comuniquen con los extorsionadores y concreten el pago exigido.

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Composición con una captura borrosa de cámara de seguridad de una persona a la izquierda y la fachada del colegio Ingeniería a la derecha
La fachada del colegio Ingeniería de Ventanilla y una grabación de seguridad registran la incursión de un hombre que dejó una carta extorsiva y detonó explosivos en el ingreso del plantel. (Infobae Perú/Captura video ATV)

Amenazas alcanzan a transportistas y otros colegios

El contenido de la misiva no se limita a la institución educativa. Según detalló el periodista Ayrton Loera en el informe de ATV, los extorsionadores alegan tener “alineados” a los negocios de la zona, entre ellos empresas de transporte y otros colegios del distrito de Pachacútec. Esta afirmación sugiere un patrón de cobro de cupos que afectaría a varios sectores de la economía local, más allá del plantel donde se dejó la carta.

La carta advierte de manera explícita las consecuencias de no acceder al pedido económico. “Van a volver Pachacútec en un baño de sangre”, señala el texto citado por el canal, en referencia a las represalias que aplicarían contra quienes se nieguen a cumplir con los cupos exigidos.

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Una hoja de papel arrugada con un mensaje manuscrito en letras mayúsculas de tinta oscura sobre fondo blanco
Una nota manuscrita dirigida a colegios, comercios y transportistas de Pachacútec exige pagos de cupos bajo amenaza de violencia armada en Ventanilla. (24 HORAS)

Suspensión de clases por extorsión

La situación obligó a las autoridades del colegio Ingeniería a suspender las clases presenciales como medida de precaución ante el riesgo que representa la amenaza. Los estudiantes de la institución pasaron a recibir clases bajo la modalidad virtual mientras se evalúa la situación de seguridad en la zona.

El hecho generó preocupación entre los vecinos y la comunidad educativa de Pachacútec, un sector de Ventanilla que, según el reporte de ATV, ya registraba antecedentes de este tipo de amenazas vinculadas al cobro de cupos contra negocios e instituciones locales.

Fachada blanca de un colegio con el letrero Ingeniería, un portón de metal con un escudo escolar, ventanas rectangulares y un poste de luz
El colegio Ingeniería en el distrito de Ventanilla suspendió sus clases presenciales tras sufrir la detonación de explosivos y amenazas extorsivas. (Captura video ATV)

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