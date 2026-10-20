Hijo de María Pía Copello habla de su vínculo con Doménica, hija de Ethel Pozo, y revela detalle desconocido

Tras el accidente que sufrió en el Rally Caminos del Inca, Samuel Junior Dyer reapareció en el podcast de su madre. Durante la conversación, Mario Hart lo relacionó con Doménica y el joven aclaró que son amigos, aunque no mantienen contacto frecuente. YouTube/ Sin más que decir.

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El nombre de Samuel Junior Dyer Copello, hijo mayor de María Pía Copello, quedó en medio de las bromas sobre un posible romance durante una reciente edición del podcast ‘Sin más que decir’. El joven, quien reapareció públicamente después del accidente que sufrió en el Rally Caminos del Inca, fue sorprendido por los comentarios de los conductores, que lo vincularon sentimentalmente con Doménica, la hija mayor de Ethel Pozo, de 19 años.

La situación se produjo cuando Mario Hart mencionó que la joven también habría estado preocupada por el estado de salud de Samuel tras el incidente automovilístico. El comentario despertó las reacciones de los presentes y llevó a Copello a preguntarle directamente a su hijo por la relación que mantiene con la hija de la conductora de televisión.

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Aunque Samuel aseguró que ambos son amigos, también precisó que no mantienen una comunicación frecuente. Sin embargo, una frase suya sobre la expareja de Doménica generó sorpresa en el set y motivó que Ethel Pozo interviniera para aclarar la situación sentimental de su hija.

“Su ex es un amigo mío”: hijo de María Pía Copello sorprende al hablar de Doménica, hija de Ethel Pozo. Captura: Sin más que decir.

Mario Hart menciona a Doménica y pone en aprietos al hijo de María Pía Copello

Durante la conversación en ‘Sin más que decir’, Mario Hart hizo referencia a las personas que se preocuparon por Samuel Junior Dyer después del accidente que protagonizó en el Rally Caminos del Inca. En ese contexto, mencionó a Doménica, comentario que dio pie a las bromas sobre un posible acercamiento entre ambos jóvenes.

“Su ex es un amigo mío”: hijo de María Pía Copello sorprende al hablar de Doménica, hija de Ethel Pozo. Captura: Sin más que decir.

“Pía no fue la única preocupada, porque tus amigos y amigas se han preocupado por ti, por ejemplo la Dome”, expresó el conductor, aludiendo a la hija de Ethel Pozo.

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La intervención no pasó inadvertida para los integrantes del programa. Ethel Pozo, quien también se encontraba involucrada en la conversación, reaccionó ante la mención de su primogénita y dejó entrever que no esperaba que Mario Hart sacara el tema de esa manera. “¡Ay, Mario Hart, ya le dije lo que me dijo…!”, respondió la conductora, visiblemente incómoda con el comentario de su compañero.

“Su ex es un amigo mío”: hijo de María Pía Copello sorprende al hablar de Doménica, hija de Ethel Pozo. Captura: Sin más que decir.

¿Qué relación tienen Samuel Junior Dyer y Doménica, la hija de Ethel Pozo?

Las especulaciones sobre un posible romance no surgieron únicamente durante esta emisión del podcast. En programas anteriores, los conductores ya habían comentado la amistad entre los hijos de María Pía Copello y Ethel Pozo, luego de que ambas figuras televisivas contaran que sus hijos se conocen y han visitado las casas de sus respectivas familias.

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“Su ex es un amigo mío”: hijo de María Pía Copello sorprende al hablar de Doménica, hija de Ethel Pozo. Captura: Sin más que decir.

La cercanía entre las dos familias fue suficiente para que los conductores comenzaran a bromear sobre la posibilidad de que los jóvenes pudieran convertirse en pareja. No obstante, estos comentarios no constituyen una confirmación de que exista un vínculo sentimental entre ellos.

De hecho, en una conversación previa, Ethel Pozo había señalado que su hija mayor ya tenía pareja, una precisión que no impidió que los integrantes de ‘Sin más que decir’ continuaran haciendo comentarios sobre Samuel y Doménica.

Esta vez, fue la propia María Pía Copello quien decidió preguntarle a su hijo qué tipo de relación mantenía con la joven. Ante la atención de los presentes, Samuel respondió que ambos son amigos, aunque dejó claro que no tienen una comunicación constante. “Somos amigos, pero no nos escribimos ni nada”, explicó el hijo de la conductora.

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“Su ex es un amigo mío”: hijo de María Pía Copello sorprende al hablar de Doménica, hija de Ethel Pozo. Captura: Sin más que decir.

“Su ex es un amigo mío”: la frase que sorprendió en el podcast

Mientras explicaba que su relación con Doménica era de amistad, Samuel Junior Dyer agregó un comentario que llamó la atención de los presentes y elevó la expectativa en el set.

“Es más, estaba con un pata mío, su ex es un amigo mío…”, manifestó el joven, al referirse a una expareja de la hija de Ethel Pozo.

El comentario también puso a Ethel Pozo en la necesidad de intervenir para aclarar que la situación sentimental de su hija había cambiado. Según explicó la conductora, Doménica ya no estaría vinculada con esa expareja y actualmente mantiene una relación con otro joven.

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“Su ex es un amigo mío”: hijo de María Pía Copello sorprende al hablar de Doménica, hija de Ethel Pozo. Captura: Sin más que decir.

Ethel Pozo defiende la situación sentimental de su hija

Ante las continuas insinuaciones, Ethel Pozo volvió a intervenir para pedir que dejaran de relacionar a los jóvenes de esa manera. La conductora insistió en que tanto Samuel como Doménica están enfocados en sus propios asuntos y que no correspondía dar por hecho un posible romance.

“Estos amarillos, ellos están concentrados en estudiar, con otra persona, por favor...”, expresó la esposa de Julián Alexander, en referencia a los jóvenes y a las bromas que se estaban realizando en el programa.

“Su ex es un amigo mío”: hijo de María Pía Copello sorprende al hablar de Doménica, hija de Ethel Pozo. Captura: Sin más que decir.