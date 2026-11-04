Perú

Es oficial: seguros de salud ya no podrán rechazar a pacientes que superaron el cáncer hace cinco años

Hasta antes de la reglamentación del olvido oncológico, las aseguradoras podían imponer restricciones, recargos o incluso negar una cobertura por antecedentes de cáncer ya superados

En El Salvador, tres centros privados incorporaron la mamografía por electroimpedancia computarizada, conocida como MEIK, como un estudio complementario en la detección del cáncer de mama.
El reglamento de la Ley N.º 32357 prohíbe aumentos de precio y restricciones en seguros de salud para sobrevivientes de cáncer tras cinco años sin recaídas.
Guardar

Las personas que superaron un cáncer y no tuvieron recaídas durante al menos cinco años podrán contratar o renovar seguros de salud sin que ese antecedente sea usado en su contra.

El nuevo reglamento de la Ley N.º 32357, conocida como ley del olvido oncológico, fija el procedimiento que deberán seguir pacientes, clínicas y aseguradoras.

PUBLICIDAD

La norma busca evitar que quienes ya terminaron un tratamiento oncológico enfrenten una negativa al momento de buscar una póliza, un precio más alto, restricciones de cobertura o períodos de espera distintos a los del resto de los usuarios.

El requisito es no haber tenido recaídas durante cinco años

Para acogerse al olvido oncológico, la persona debe haber finalizado un tratamiento con intención curativa y haber pasado cinco años sin que la enfermedad reaparezca. El reglamento contempla casos de cáncer localizado, avanzado, metastásico y neoplasias hematológicas.

En los diagnósticos localizados o localmente avanzados, el período se contará desde que terminó el tratamiento curativo. Para enfermedades metastásicas o sistémicas, el plazo empezará a correr cuando se confirme una respuesta completa, sin enfermedad detectable.

PUBLICIDAD

Cáncer
La norma comprende diagnósticos de neoplasias hematológicas y casos de cáncer localizado, avanzado o metastásico.

Las terapias hormonales o los tratamientos preventivos posteriores no impedirán el cómputo de los cinco años, siempre que el médico tratante determine que tienen una finalidad adyuvante y buscan reducir el riesgo de una recaída.

Si una persona contrató un seguro bajo esta protección y luego recibe un nuevo diagnóstico oncológico o sufre una recurrencia, el contrato suscrito deberá mantenerse vigente. El nuevo episodio solo reiniciará el plazo para una futura contratación.

El paciente deberá presentar un informe médico

Quien quiera acceder a este derecho tendrá que solicitar un informe a su médico tratante en oncología, en la institución donde recibió su último tratamiento. El documento deberá confirmar que la patología fue superada según los criterios previstos por la norma.

La institución prestadora de servicios de salud tendrá un máximo de 10 días hábiles para emitir el informe, que será válido durante 90 días calendario. El médico deberá registrar el documento en una plataforma informática a cargo del Ministerio de Salud.

Primer plano de manos enguantadas sosteniendo una jeringa con aguja, cerca de un brazo con una manga de tela blanca
Las terapias hormonales y los tratamientos preventivos adyuvantes no interrumpen el conteo del período de cinco años.

Luego, el paciente deberá entregar a la aseguradora o entidad de salud una solicitud formal, el informe médico y una autorización para el tratamiento de datos personales sensibles.

La empresa tendrá hasta 15 días hábiles para responder. Su revisión será documental: no podrá volver a evaluar la condición clínica de la persona, pedir nuevos exámenes ni solicitar papeles adicionales.

Las aseguradoras no podrán imponer recargos ni exclusiones

El reglamento prohíbe que aseguradoras, Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) y prestadoras consideren los antecedentes oncológicos superados para establecer sobreprimas, exclusiones, restricciones, carencias, tiempos de espera distintos o negativas de afiliación.

También les impide usar el informe médico para calcular el riesgo de un solicitante o guardar esa información más allá del tiempo necesario para verificar el trámite.

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) fiscalizará el cumplimiento de las reglas y atenderá denuncias. Considerar un antecedente oncológico protegido por la ley para limitar una póliza será una infracción muy grave.

El Ministerio de Salud (MINSA) tiene un plazo de 45 días calendario para implementar la plataforma de verificación. Hasta que esté operativa, los informes podrán entregarse en formato físico o digital.

Temas Relacionados

cáncersaludsegurosMinisterio de SaludSUSALUDperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos: “Eres muy malo”

El técnico de Cienciano cuestionó a Ricardo Montoya durante una entrevista en L1 Radio. Los panelistas consideraron que el argentino le faltó el respeto al conductor

Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos: “Eres muy malo”

Cienciano condena la conducta de Horacio Melgarejo tras polémica ante Alianza Lima: “Estos actos son absolutamente inaceptables”

El club cusqueño ofreció disculpas a los hinchas y dirigentes blanquiazules, y anunció que adoptará medidas para evitar que se repitan episodios similares

Cienciano condena la conducta de Horacio Melgarejo tras polémica ante Alianza Lima: “Estos actos son absolutamente inaceptables”

Llovizna golpea Lima por segundo día: forma grandes charcos y causa el colapso de desagües en Villa El Salvador

La precipitación se hizo más notoria durante la madrugada y poco antes de las 8 de la mañana de hoy, miércoles 4 de noviembre, tras afectar principalmente el distrito de Villa El Salvador

Llovizna golpea Lima por segundo día: forma grandes charcos y causa el colapso de desagües en Villa El Salvador

Ethel Pozo revela que salía con Bruno Pinasco cuando eran adolescentes: “Yo estaba ilusionada”

La presentadora aclaró que no fueron novios, aunque admitió que existió una ilusión cuando coincidieron en el área de promociones de América Televisión

Ethel Pozo revela que salía con Bruno Pinasco cuando eran adolescentes: “Yo estaba ilusionada”

Atención: Cofopri entregará títulos de propiedad a más de 28 mil familias con una cuota inicial de 20%, ¿en qué casos?

El nuevo reglamento también incluye un proceso de readjudicación de viviendas revertidas por incumplimiento demanda al nuevo solicitante un mínimo de cinco años de posesión

Atención: Cofopri entregará títulos de propiedad a más de 28 mil familias con una cuota inicial de 20%, ¿en qué casos?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú construirá sus propias megacárceles al “estilo Bukele”: dos penales en Huacho albergarán a 24 mil internos

Perú construirá sus propias megacárceles al “estilo Bukele”: dos penales en Huacho albergarán a 24 mil internos

Juicio a Alfonso López Chau por presunta corrupción duraría menos de un año, según experto

Minería ilegal: ¿Qué propone la nueva ley MAPE para reemplazar al REINFO después del 31 de diciembre?

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo revela que salía con Bruno Pinasco cuando eran adolescentes: “Yo estaba ilusionada”

Ethel Pozo revela que salía con Bruno Pinasco cuando eran adolescentes: “Yo estaba ilusionada”

Alejandra Baigorria mostró foto de sus inicios como empresaria y comparte emotiva reflexión: “Hasta el día de hoy sigo aprendiendo”

Magaly Medina cuestiona el rápido cambio físico de Deyvis Orosco tras comparar fotos: “Esto es hace un mes”

Rodrigo González desmiente versión de Magaly Medina y le recuerda que la ayudó a llegar a Latina: “Ella es la pionera en espectáculos”

Renato Rossini Jr. sigue activo en exclusiva app de citas y Samahara Lobatón lanza advertencia: “No pongo las manos al fuego”

DEPORTES

Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos: “Eres muy malo”

Horacio Melgarejo no tiene límites y arremete contra periodista tras pedir disculpas a Alianza Lima por polémicos gestos: “Eres muy malo”

Cienciano condena la conducta de Horacio Melgarejo tras polémica ante Alianza Lima: “Estos actos son absolutamente inaceptables”

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Gonzalo Aguirre se confiesa tras conflicto con Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: “Me pareció una falta de respeto”

Pablo Guede lanzó sorpresivo comentario sobre conflicto con Hernán Barcos: “Ojalá algún día se enteren de la verdad”