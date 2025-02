Magaly Medina evalúa irse a América TV ante desacuerdos con ATV: “No descarto trabajar con nadie”

Magaly Medina no descarta cambiar de casa televisiva | Show Pe Oficial - Youtube

Desde que Andrea Llosa entrevistó a Christian Cueva para el estreno de su programa, Magaly Medina ha estado considerando renunciar a ATV, a pesar de haber trabajado en el canal durante más de 20 años. En una reciente entrevista, la periodista no descartó la posibilidad de trasladar su exitoso programa de espectáculos a América TV, y también mencionó que Latina TV sería una opción viable para su regreso. Estas declaraciones han generado rumores sobre su futuro en la televisión peruana.

En conversación con un medio local, Magaly Medina reveló que, a pesar de haber expresado su fastidio en ‘Magaly TV La Firme’, aún no ha tenido una charla personal con los directivos de ATV. “Todavía no lo he hecho porque estoy demasiado concentrada en mi programa”, comentó. Sin embargo, indicó que espera hacerlo pronto. “En algún momento se dará, yo me concentro en trabajar porque para eso me pagan”, agregó, dejando claro su enfoque en su labor profesional.

Por otro lado, Magaly Medina reafirmó que está evaluando cambiar de casa televisiva en 2026, una vez que su contrato con ATV llegue a su fin, debido a su desacuerdo con las decisiones tanto de Andrea Llosa como del canal. “(Estaré en pantalla) el próximo año, dónde es la gran pregunta”, comentó entre risas, dejando claro que no es seguro que su exitoso programa de espectáculos continúe en el canal 9.

¿Magaly Medina en América TV?

Durante una reciente conversación, Magaly Medina fue consultada sobre la posibilidad de trasladarse a América TV, uno de los canales más importantes de la televisión peruana, con el que nunca ha trabajado antes. La periodista no descartó la idea, pero dejó en claro que su decisión dependería de quién esté a cargo del canal.

“Si lo compra otro dueño, quizás”, señaló Magaly Medina en una entrevista exclusiva con Show.pe, sugiriendo que la situación cambiaría si los propietarios actuales, con quienes no tendría una buena relación, ya no estuvieran al mando.

Un posible retorno a Latina TV

Por otro lado, Magaly Medina tampoco descartó la posibilidad de regresar a Latina TV, un canal con el que tiene una relación cercana, ya que trabajó allí durante cuatro años. Fue en este lugar donde estrenó su programa de entrevistas con su propio nombre y donde también condujo el noticiero matutino. Esta opción le resulta más atractiva, especialmente ahora que Eric Jurgensen, un destacado profesional de la industria televisiva, dirige el canal en avenida San Felipe.

“La última vez que he estado en Miami visitando a mi jefe, fui a almorzar con Eric Jurgensen y con Ney (Guerrero), le mando un abrazo, me cae tan bien. Es un gran gerente general, el mejor que ha tenido América, es un gran programador también. Yo le tengo muchísima admiración”, señaló la conductora.

Ante sus declaraciones, Magaly Medina no descartó la posibilidad de regresar a Latina TV, ni de ingresar a América TV. La periodista dejó en claro que está abierta a nuevas oportunidades y que no cerrará las puertas a ninguna opción. “Yo no descarto trabajar con nadie”, sentenció, dejando entrever que, aunque no ha tomado una decisión definitiva, está dispuesta a evaluar cualquier propuesta que le ofrezca el mercado televisivo.

¿Por qué Magaly Medina se fue de Latina TV?

Magaly Medina dejó Latina TV en 2018 debido a un conflicto con la imagen del canal, que se intensificó después de sus comentarios sobre la suspensión de Paolo Guerrero por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La periodista celebró en redes sociales la sanción al futbolista, lo que no fue bien recibido por los ejecutivos del canal, especialmente en un momento en que Perú se preparaba para su regreso al Mundial de Rusia 2018.

Según el comunicado oficial de Latina, se llegó a un “acuerdo mutuo” para que la periodista dejara su espacio temporalmente, ya que sus declaraciones no coincidían con los valores del canal. Magaly Medina, en entrevistas posteriores, aseguró que la presión provenía de sectores vinculados al fútbol, lo que afectaba los intereses comerciales del canal.

