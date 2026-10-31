Halloween de las celebridades: los impactantes disfraces de Justin Bieber, Paris Hilton, Karol G y otras figuras

Halloween se convirtió en una pasarela de transformaciones para las celebridades, con prótesis, maquillaje profesional y vestuarios inspirados en el cine, la animación y la cultura pop

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Halloween es, definitivamente, la mejor época del año para caracterizarse y convertirse en otra persona, un fenómeno cultural donde los rostros más reconocidos del espectáculo abandonan su propia imagen para encarnar ficciones absolutas.

Lejos de las opciones improvisadas, las estrellas montan auténticas superproducciones fotográficas que involucran horas de efectos especiales, prótesis cinematográficas y vestuarios confeccionados a medida.

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Desde homenajes nostálgicos hasta transformaciones familiares completas, la pasarela de octubre demuestra el alcance artístico de la caracterización contemporánea.

A continuación, un repaso por las figuras que más sorprendieron este 31 de octubre.

Belinda

Belinda se transformó en un Xenomorfo de Alien con una prótesis craneal alargada, un mono oscuro de acabado vinílico y stilettos transparentes

La cantante y actriz hispanomexicana Belinda sorprendió al transformarse en el legendario Xenomorfo de la saga cinematográfica Alien, logrando un balance entre el horror biomecánico ideado por H.R. Giger y una estética editorial de alta costura. Su atuendo consistió en un mono ceñido de acabado vinílico oscuro con aplicaciones en relieve sobre el torso y los hombros que imitaban la caja torácica y el exoesqueleto de la criatura extraterrestre, complementado de manera disruptiva con stilettos transparentes. En el rostro, la integración de la impactante prótesis craneal alargada con textura esmaltada y húmeda se resolvió mediante un sombreado oscuro metalizado y un ahumado intenso en los ojos, logrando camuflar las facciones de la artista dentro de una cápsula criogénica iluminada con luces frías de ciencia ficción.

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Justin Bieber

El look monocromático de Justin Bieber

El cantante canadiense Justin Bieber eligió una estética urbana y minimalista al caracterizarse como un diablo monocromático. Vistió un conjunto holgado de cuero rojo escarlata con cremallera, pantalones anchos, zapatillas a juego y una cola puntiaguda curvada. Cubrió su cabeza con un gorro ceñido con cuernos integrados y gafas futuristas envolventes en el mismo tono. Sentado en cuclillas sobre una nube blanca flotante con las manos en los bolsillos, el artista completó una sesión fotográfica limpia de estilo editorial.

Janelle Monáe

Janelle Monáe presentó a Phish Boy, un personaje anfibio de circo retro creado con una máscara prostética de silicona de cuerpo completo

La cantautora, productora y actriz estadounidense Janelle Monáe demostró una vez más su maestría en el maquillaje prostético de nivel Hollywood al presentar un personaje original llamado Phish Boy, un ser anfibio ambientado en un circo retro. La caracterización requirió una máscara prostética completa de silicona que cubrió toda su cabeza, cuello y orejas, integrando ojos saltones sin párpados, branquias laterales, textura escamosa y una hilera de dientes afilados y desalineados. Sus brazos y manos palmeadas lucían un trabajo de aerografía con manchas acuáticas en tonos grises y ocres. Como contraste visual, la intérprete vistió un elegante traje de vodevil con camisa blanca de mangas victorianas, chaleco a rayas verticales azul marino y dorado con botones de metal y un lazo carmín al cuello.

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Paris Hilton

Paris Hilton y su familia recrearon a los Addams: ella fue Morticia, Carter Reum encarnó a Gomez y sus hijos lucieron como Merlina y Pericles

La empresaria, modelo y DJ estadounidense Paris Hilton protagonizó dos superproducciones familiares con temáticas antagónicas. En la primera propuesta encarnó a Morticia Addams con un vestido largo de terciopelo negro con escote corazón, melena extralisa y un maquillaje esculpido en tonos fríos con labios burdeos mate.

A su lado, su esposo Carter Reum se transformó en Gomez Addams con traje a rayas diplomáticas y pajarita, su hijo Phoenix lució como Pericles Addams con camiseta a rayas horizontales, su hija London encarnó a Merlina Addams con su clásico vestido negro de cuello blanco y trenzas, su mascota apareció disfrazada como el peludo Tío Cosa e incluso colocaron la prótesis de Dedos en el suelo.

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En otra producción familiar, Paris Hilton se convirtió en Bella junto a Carter Reum como la Bestia y sus hijos como Chip y la Señora Potts

En su segunda caracterización, Paris personificó a la Princesa Bella con un opulento vestido de gala amarillo de satén y cancán bordado, mientras Carter Reum se disfrazó de la Bestia con máscara de pelo y traje cortesano, su hijo Phoenix personificó a Chip (la taza de té) y su hija London lució como la Señora Potts (la tetera).

Karol G

El increíble look de Karol G para Halloween

La cantante colombiana Karol G rindió tributo al clásico animado de Tim Burton al transformarse en Emily, la protagonista de El cadáver de la novia. Lució un vestido nupcial degradado en tonos azul pálido y blanco envejecido, diseñado con corsé estructurado que dejaba al descubierto costillas esqueléticas y una falda con abertura profunda que revelaba una pierna en hueso puro.

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Su estilismo se completó con un velo andrajoso de textura etérea, guantes desgastados y una melena ondulada en azul marino coronada con una tiara floral marchita. Para el maquillaje, apostó por una piel de subtono frío cadavérico, ojos ahumados y labios azulados, posando en un bosque gótico envuelto en niebla con iluminación lunar.

Lisa

Lisa, integrante de BLACKPINK, dejó de lado la imagen clásica de sirena y optó por una criatura oscura de las profundidades marinas

La superestrella tailandesa del pop e integrante de BLACKPINK, Lisa, se desmarcó de la clásica visión angelical marina para encarnar a una sirena siniestra de las profundidades. El elemento central fue una espectacular cola confeccionada con escamas tridimensionales en negro tornasolado y azul petróleo, la cual culminaba en una aleta caudal amplia, dentada y con terminaciones rasgadas que simulaban el desgaste de la presión abisal.

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En el rostro y el cuerpo llevó un maquillaje con efecto húmedo reflectivo, aplicaciones de escamas sutiles en mejillas y sienes, cabello empapado cayendo sobre el torso y manos con membranas interdigitales y garras afiladas, transmitiendo un aire misterioso y sobrenatural.

Lele Pons, Natti Natasha y Zhamira Zambrano

Lele Pons, Natti Natasha y Zhamira Zambrano encarnaron a villanas de Disney, mientras sus hijas se vistieron como princesas

La creadora de contenido venezolana Lele Pons, la cantante dominicana Natti Natasha y la intérprete venezolana Zhamira Zambrano coordinaron una sesión donde encarnaron a villanas de Disney junto a sus pequeñas caracterizadas como princesas. Lele Pons dio vida a Úrsula con una falda de tentáculos inflables negros y morados, piel lila y peluca blanca cardada, acompañada por su sobrina Alaïa vestida como la princesa Ariel.

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Por su parte, Natti Natasha personificó a la Reina Malvada con túnica púrpura, corona dorada y labios carmín, mientras su hija Vida Isabelle lució el clásico traje de Blancanieves. Finalmente, Zhamira Zambrano se transformó en Maléfica portando cuernos negros esculpidos y túnica oscura, al lado de su hija caracterizada como la princesa Aurora con vestido rosa y corona.

Alex Consani

Alex Consani apeló al humor de internet al convertirse en uno de los Thumb Thumbs de la película Spy Kids

La modelo estadounidense de alta costura Alex Consani recurrió a la sátira y al humor de internet al caracterizarse como los “Thumb Thumbs”, los icónicos secuaces con forma de dedo pulgar de la película Spy Kids. Consani llevó una enorme máscara prostética de cabeza de pulgar fabricada en espuma de látex que reproducía minuciosamente los pliegues dérmicos, las arrugas de la articulación y la cutícula de una uña gigante, enmarcando únicamente sus ojos, nariz y boca en una proporción bizarra.

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El golpe de impacto estuvo en el vestuario: combinó esta grotesca cabeza con un mono corto de licra roja ceñido de pronunciado escote en V, stilettos y cartera de mano, posando con la seriedad de una pasarela de modas.

Victoria Justice

Victoria Justice se inspiró en la seta venenosa Amanita muscaria para crear un look de fantasía botánica

La actriz y cantante estadounidense Victoria Justice apostó por una estética de fantasía botánica inspirándose en la seta venenosa Amanita Muscaria. El protagonista absoluto fue un sombrero sobredimensionado de terciopelo rojo con motas blancas, rematado por debajo con plisados que simulaban las branquias del hongo y finas cadenas de perlas cayendo sobre su rostro.

La artista vistió un minivestido blanco de estilo campestre con corsé y volantes, enredaderas artificiales enrolladas en sus antebrazos y botas altas de charol rojo con tacón de plataforma, luciendo un maquillaje dulce decorado con pecas rojizas y destellos de purpurina sobre la nariz y los pómulos.

Camila Mendes y Madelaine Petsch

Camila Mendes y Madelaine Petsch rindieron homenaje a Los Picapiedras con sus versiones de Betty Mármol y Vilma Picapiedra

Las actrices de la serie juvenil Riverdale, Camila Mendes y Madelaine Petsch, recrearon con precisión a las dos vecinas más famosas de la animación en un tributo a Los Picapiedras. Madelaine Petsch encarnó a Vilma Picapiedra llevando el recordado minivestido asimétrico blanco de corte dentado en el bajo, su característico collar de perlas esféricas gigantes y un recogido anaranjado con tupé alto esculpido con absoluta pulcritud.

Por su parte, Camila Mendes personificó a Betty Mármol con un vestido corto azul celeste de escote halter decorado con un broche central, completando su estilismo con un peinado bob castaño con puntas curvadas hacia afuera y un lazo azul a juego, todo ambientado en una sala de piedra prehistórica con muebles rústicos.

IShowSpeed

IShowSpeed se transformó en Miles Morales con un traje inspirado en Spider-Man: Into the Spider-Verse

El creador de contenido y streamer estadounidense IShowSpeed se transformó en Miles Morales (Spider-Man: Into the Spider-Verse) con un traje integral de spandex oscuro que lucía detalles rojos en los hombros y el logo arácnido estilo grafiti en el pecho. Usó la máscara doblada hacia arriba como pasamontañas para mostrar su rostro y combinó el look con zapatillas estilo Jordan en rojo, blanco y negro. Para la sesión, posó en cuclillas al borde de una azotea imitando la clásica postura de vigía del superhéroe con el horizonte de rascacielos y el Empire State iluminado de fondo.