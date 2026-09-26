Maná hace historia y se convierte en la primera banda de rock latino en encabezar el Ohana Fest, de la mano de Pearl Jam

El vocalista de Eddie Vedder agradeció a Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros y destacó sus conciertos agotados en Los Ángeles. (Instagram/ @manaoficial)

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Con la playa de Dana Point como escenario y una marea de clásicos por delante, Maná se encontró con una bienvenida que no estaba escrita en su repertorio.

Eddie Vedder tomó el micrófono para presentar a la banda mexicana en el décimo aniversario del Ohana Festival, antes de una actuación que llevó el rock en español al centro de la noche.

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Maná interpretó himnos de su repertorio como Oye mi amor, Rayando el sol y Clavado en un bar ante el público de California. (Instagram/ @manaoficial)

El grupo formado en Guadalajara subió al escenario en plena celebración de sus 40 años y dentro de la ruta del Vivir sin Aire Tour. Su presencia en el encuentro marcó la primera vez que un grupo de rock latino encabezó el festival californiano.

Eddie Vedder recibió a Maná con un mensaje sobre sus cuatro décadas

Antes del concierto, Vedder tomó el micrófono para presentar a Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros. El fundador del festival se refirió a la trayectoria de Maná y a la relación que la agrupación ha construido con el público de Los Ángeles.

El cantante de Pearl Jam agradeció que el grupo mexicano aceptara formar parte de la programación por el aniversario número 10 del encuentro. El cartel del fin de semana incluyó a estrella como Pearl Jam, Billy Idol, Pixies, Bad Religion y Alabama Shakes, entre otros artistas.

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Elddie Vedder reconoció la labor de la banda y su récord de conciertos agotados en Los Ángeles. (@/ manaoficial)

Vedder destacó los 40 años juntos de Maná, señalando que la banda acumuló más conciertos con entradas agotadas en Los Ángeles que cualquier otro artista: “Queríamos expresar nuestra gratitud y lo que significa para nosotros que hayan aceptado nuestra invitación”.

El cantante también mencionó la actividad ambiental que Maná ha desarrollado a lo largo de su carrera. La introducción terminó con una frase que fue recibida por el público antes del primer tema: “Los únicos e inigualables Maná”.

De esta manera, la presencia de la agrupación mexicana abrió un cruce entre dos recorridos ligados a estadios, festivales y repertorios que atraviesan varias décadas.

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Maná repasó sus himnos ante el público del Ohana Festival

El grupo desplegó un repertorio construido sobre títulos que atravesaron diferentes etapas de su discografía. La presentación formó parte del Vivir sin Aire Tour, la gira con la que Maná recorre Estados Unidos y América Latina durante 2026.

Oye mi amor estuvo entre las canciones elegidas para el concierto. El tema también formó parte de las actividades de Maná en Ciudad de México durante los eventos vinculados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

El público escuchó además Clavado en un bar , Rayando el sol y Corazón espinado , canciones que integran el repertorio más reconocido de la agrupación.

La banda incluyó una versión de Get Up, Stand Up , de Bob Marley y The Wailers , dentro de un set que combinó sus éxitos con referencias a otras figuras de la música.

Maná fue el único artista latino del cartel del Ohana 2026.

La agrupación originaria de Guadalajara se convirtió en el primer grupo de rock latino en encabezar el festival californiano. REUTERS/Eloisa Sanchez

La banda actuó antes del segmento anunciado como Eddie Vedder & Friends. Más tarde, Pearl Jam apareció de sorpresa durante ese cierre, por lo que la primera fecha del festival sorprendió con el encuentro.

El Vivir sin Aire Tour llegará a Buenos Aires y cerrará en México

El paso por Ohana Festival antecede a la etapa latinoamericana de la gira. Después de completar sus compromisos en Estados Unidos, Maná viajará a Colombia, Perú, Chile, Argentina y México durante diciembre.

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El recorrido comenzará el 28 de noviembre en Vive Claro Distrito Cultural , en Bogotá.

La banda continuará el 2 de diciembre en el Estadio San Marcos de Lima y el 5 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago de Chile.

El 10 de diciembre , Maná actuará en el estadio de River Plate , en Buenos Aires.

La gira finalizará con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, programados para el 16 y 17 de diciembre.

El Vivir sin Aire Tour recorre Estados Unidos antes de iniciar su etapa por Colombia, Perú, Chile, Argentina y México. (Instagram)

La producción incluirá pantallas, recursos audiovisuales y una cascada sobre el escenario. La gira cerrará así en Ciudad de México, donde dos noches marcarán el regreso a casa de una historia que comenzó hace cuatro décadas en Guadalajara.