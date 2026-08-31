¿A qué se debe el éxito de Maná? Vocalista revela el secreto que involucra al estado de Jalisco

Fher Olvera, vocalista de Maná, es visto en un video grabado al aire libre, vestido con camisa blanca y gafas de sol, con el mar de fondo. Las imágenes muestran a Olvera hablando, y luego, revisando una pantalla con una mujer. También se observa a una persona en una moto acuática en el agua, con edificaciones costeras lejanas. El video, en formato de entrevista o perfil, presenta a Olvera abordando su filosofía de vida y la trayectoria musical que guía sus acciones.

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Para nadie es un secreto que Maná es una de las agrupaciones de rock en español más importantes a nivel global; ejemplo de ello, fue su participación en el espectáculo intermedio de la inauguración del Mundial 2026, donde tocaron ‘Oye mi amor’.

Sin embargo, el verdadero motor detrás de su arrollador triunfo tiene una denominación de origen muy clara. Fher Olvera, el inconfundible vocalista de la banda, compartió que el secreto de su éxito está profundamente arraigado en el estado de Jalisco. El cantautor reveló en un video que la clave radica en lo que él mismo define como “el estilo Jalisco”: una filosofía de vida que implica actuar con cariño y decisión. Esta fórmula, afirma, no solo ha marcado el rumbo musical y profesional de la agrupación, sino que ha sido la brújula de sus vivencias personales.

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La profunda admiración de Olvera por su tierra se traduce en una constante invitación para que el mundo descubra la esencia del estado. En su mapa afectivo, Puerto Vallarta, ocupa un lugar privilegiado.

“Este lugar es una joya”, afirmó el músico, quien confesó que es su principal recomendación cada vez que viaja al extranjero, destacando que la hospitalidad y el carácter cálido de la gente convierten la zona costera en un destino inigualable.

Cuna del mariachi, el tequila y ¡Maná!

Quienes se preguntan qué hace de Jalisco un imán para los visitantes, encontrarán la respuesta en boca del propio cantante. Olvera recordó con orgullo que este estado es la cuna de los símbolos más representativos de México ante el mundo: el mariachi, el tequila, la charrería y, por supuesto, la propia banda Maná.

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A esta riqueza cultural se suman sus pintorescos pueblos mágicos, los cuales, en palabras del intérprete, logran conservar intacta su belleza y autenticidad en cada uno de sus rincones.

Por supuesto, la experiencia no estaría completa sin el paladar. El vocalista hizo una mención honorífica a la gastronomía que da la identidad de la región, destacando los platillos imperdibles como el tradicional pozole, carne en su jugo, los tacos de birria y las carnitas.

Puerto Vallarta, México (Wikimedia)

“A cada lugar que llegas puedes probar platos diferentes”, señaló Olvera, lanzando además una invitación abierta a recorrer las típicas cantinas tradicionales, tanto en las calles de Guadalajara como de Puerto Vallarta.

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El músico dejó un mensaje claro y directo para quienes buscan una aventura genuina en tierras tapatías: hay que recorrer Jalisco “sin miedo al éxito”. Una invitación definitiva a dejarse abrazar por la calidez y la identidad de una región, que según el líder de Maná, simplemente no tiene comparación.

Fer Olvera es embajador de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, fue quien difundió el testimonio de Fher Olvera, quien forma parte de los embajadores del estado, desde su cuenta en ‘X’. El funcionario estatal destacó el estilo jalisco, al que refirió el líder de la agrupación:

Una publicación en X de Pablo Lemus cita al cantante Fher Olvera para señalar la relación entre la identidad de Jalisco y el grupo Maná. (@PabloLemusN)

“Hacer las cosas al estilo Jalisco es hacerlas con amor, pasión y de forma decidida. Porque hay lugares que nos inspiran, raíces que nos definen y una identidad que nos acompaña a donde quiera que vayamos. Eso es Jalisco, un lugar que tiene su propia esencia”, publicó Lemus.

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