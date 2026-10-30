México

Alfredo Adame habla de Laura Bozzo y del intento de visitarla los primeros días de su hospitalización

El actor negó haber recibido reclamos de la familia de Bozzo por la confusión inicial sobre su supuesto deceso

Alfredo Adame
El actor relató que buscó ver a la conductora tras conocer la gravedad de su cuadro, pero el acceso a terapia intensiva se lo impidió. (FOTO: ROGELIO MORALES / FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
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Alfredo Adame reveló que intentó visitar a Laura Bozzo en el hospital los primeros días en que se dio a conocer la gravedad de su cuadro clínico, aunque la familia de la conductora le negó el acceso por las restricciones del área de terapia intensiva. El actor confirmó el episodio en un encuentro con medios de comunicación, días después de haber difundido por error la versión de que la presentadora peruana había fallecido.

“Yo con Laura la quiero, la adoro, hemos tenido mucho contacto”, afirmó Adame, quien recordó que su representante gestionó en el pasado la participación de Bozzo en La Mansión VIP, un reality en el que ambos coincidieron por trabajo.

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Adame relató que el rumor sobre la muerte de Bozzo le llegó por un mensaje de WhatsApp a las cinco de la mañana. “Me entra un mensaje donde yo pensé que era incluso Aarón, el asistente, donde me ponía: ‘Alfredo, falleció la señora Laura Bozzo’”, contó. Diez minutos después recibió otros dos mensajes de personas que no conocía.

El actor publicó entonces una esquela y minutos más tarde, tras conocerse que la información era falsa, borró la publicación original y compartió una imagen con la frase “no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”.

Laura Bozzo
El actor explicó que un mensaje de WhatsApp a las cinco de la mañana lo llevó a difundir por error el fallecimiento de la conductora peruana. (CUARTOSCURO)

Sobre las críticas que recibió en redes por el tono de la publicación, Adame restó importancia al reclamo de los usuarios. “El noventa y siete por ciento, muertos de la risa”, aseguró, y agregó que solo “tres ahí frustrados y amargados” cuestionaron el contenido.

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El actor negó haber recibido algún llamado de atención del entorno de la conductora por la confusión inicial. “¿Quién me va a hablar para reclamarme? Sería muy tonto que alguien me hable para reclamarme de algo que no fue intencional, que no fue malintencionado”, señaló.

El actor detalló el intento de visita y el reporte médico que recibió

Adame explicó que, cuatro días después del ingreso de Bozzo a un hospital en la Ciudad de México, se comunicó con gente cercana a la conductora para pedir verla. “Me dijeron que estaba intubada, que estaba en un estado crítico”, relató. Una semana y media más tarde volvió a preguntar y la respuesta no cambió.

El actor afirmó haberse encontrado el sábado con un médico que trabaja en el hospital donde permanece internada la conductora. “Es uno de los directores médicos y me dijo: ‘Oye, tu amiga Laura Bozzo’. Le digo: ‘¿Y cómo está?’. Y me dice: ‘Está muy crítico, está intubada grado cinco’”, narró Adame, quien describió el estado de la presentadora como una especie de “estado vegetal inducido”.

Alfredo Adame y Laura Bozzo
Adame detalló el reporte que recibió sobre el estado de salud de Laura Bozzo, descrita como "grado cinco" de intubación. (Fotos: Cuartoscuro // Televisa)

La familia de Bozzo reporta una mejoría leve, aunque persiste la neumonía

Bozzo ingresó de emergencia el 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera perforada que requirió cirugía inmediata, tras la cual su estado se agravó y fue trasladada a la Ciudad de México, donde permanece intubada y sedada en terapia intensiva.

La periodista Martha Figueroa reportó que la conductora presenta una mejoría leve, aunque la neumonía continúa. “Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, declaró. Por otro lado, la hija de Bozzo, Alejandra de la Fuente, difundió un comunicado para desmentir de forma categórica la versión sobre el fallecimiento de su madre y pidió a medios y usuarios de redes sociales verificar la información antes de compartirla.

El acceso al área donde se encuentra internada la conductora permanece restringido. Según Figueroa, solo una persona puede permanecer con la paciente en todo momento, por lo que no está claro si las hijas de Bozzo se mantienen dentro del hospital o esperan en los pasillos externos. La familia no ha dado a conocer una fecha para el alta hospitalaria.

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