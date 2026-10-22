Perú

Licencia de conducir en Perú: MTC establece un límite de 80 años para profesionales y precisa qué ocurre al superar esa edad

Los conductores deben revisar los periodos de vigencia según su edad y la categoría de su licencia. Para los permisos profesionales, el reglamento contempla renovaciones más frecuentes y evaluaciones de salud específicas

Adultos mayores pueden solicitar o renovar brevete, según MTC. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)
Adultos mayores pueden solicitar o renovar brevete, según MTC. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece límites de edad para la emisión y renovación de licencias de conducir en Perú. Las condiciones varían según el tipo de autorización y contemplan periodos de vigencia más cortos para los conductores mayores de 70 años.

La regulación distingue entre quienes manejan vehículos particulares y quienes cuentan con permisos profesionales para el transporte de pasajeros o mercancías. Esta diferencia determina los plazos de renovación y el límite de edad aplicable a cada categoría.

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El artículo 20 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir establece que la edad máxima para ser titular de una licencia profesional es de 80 años. Por ello, los conductores de este grupo deben cumplir con los límites previstos en la normativa para acceder a una nueva autorización.

El Ministerio también dispone requisitos específicos para las licencias no profesionales de clase A, categoría I. En estos casos, los periodos de vigencia se reducen a medida que aumenta la edad del titular, con plazos diferenciados para cada grupo etario.

¿Qué establece el MTC sobre las licencias profesionales después de los 80 años?

Licencia de conducir profesional. (Foto: Infobae Perú- Andina)
Licencia de conducir profesional. (Foto: Infobae Perú- Andina)

El artículo 20 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir fija los 80 años como edad máxima para ser titular de una licencia profesional. Esta disposición alcanza a quienes conducen vehículos vinculados con actividades de transporte terrestre.

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La norma también establece condiciones especiales desde los 70 años. Para obtener, recategorizar o revalidar una licencia profesional de clase A, el conductor debe superar una evaluación médica y psicológica favorable a cargo de una Entidad Habilitada para Expedir Certificados de Salud para Licencias de Conducir (ECSAL).

Los periodos de vigencia previstos son los siguientes:

  • De 70 a 76 años: un año de vigencia.
  • De 76 a 80 años: seis meses de vigencia, dentro del límite máximo establecido para las licencias profesionales.

El reglamento menciona un periodo de seis meses para el grupo de 76 a 81 años, pero también fija los 80 años como edad máxima para ser titular de una licencia profesional. Por tanto, ese límite debe respetarse al momento de emitir la autorización.

La disposición modifica la edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre, conforme al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 017-2009-MTC y sus modificatorias.

¿Cuánto dura una licencia para conductores mayores de 70 años?

Licencia de conducir para motos y vehículos mayores: últimas noticias de brevete en Perú. (ANDINA)

Las licencias no profesionales de clase A, categoría I, cuentan con un esquema de renovación diferente. En este caso, el artículo 20 establece periodos de vigencia específicos según la edad del conductor.

El reglamento contempla tres grupos:

  • De 70 a 75 años: cinco años de vigencia.
  • De 75 a 81 años: tres años de vigencia.
  • A partir de los 81 años: dos años de vigencia.

Estos plazos corresponden a las licencias no profesionales contempladas en la disposición. A diferencia de las autorizaciones profesionales, esta categoría no establece los 80 años como edad máxima para ser titular.

La normativa precisa que la emisión de las licencias debe respetar los límites de edad previstos en el propio artículo. Por ello, los requisitos y los periodos de renovación dependen de la categoría del permiso solicitado.

MTC centraliza las consultas sobre licencias y récord del conductor

Congresista de Perú Libre propone que conductores con brevete A1 pueda ofrecer servicio de taxi. (Foto: Agencia Andina)
Congresista de Perú Libre propone que conductores con brevete A1 pueda ofrecer servicio de taxi. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó sobre la unificación de los servicios de consulta relacionados con las licencias de conducir, el sistema de puntos y el récord del conductor en una sola plataforma digital.

Según la nota de prensa publicada por el MTC, el portal oficial licencias.mtc.gob.pe permite revisar el estado de una licencia, los puntos acumulados, las bonificaciones y el récord de conducción. También ofrece información sobre papeletas impagas y trámites recientes, como las revalidaciones.

Para acceder a estos datos, los ciudadanos pueden utilizar su documento de identidad. Entre los documentos admitidos figuran el DNI, el carné de extranjería, el pasaporte, el carné de solicitante de refugio y los documentos PTP o CPP.

La información disponible procede del Sistema Nacional de Conductores (SNC), el Registro Nacional de Sanciones (RNS) y el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos (SLCP).

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