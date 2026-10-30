Invertir en 2027: el desafío de diversificar después de un año de alzas

La inversión privada sería uno de los principales motores de la demanda en Perú, a diferencia de otras economías de la región. Foto: Goal Capital

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El desempeño de los mercados financieros durante 2026 está dejando un escenario favorable para muchos inversionistas, pero también plantea nuevos desafíos de cara al próximo año. La bolsa peruana, por ejemplo, acumula una subida cercana al 36% en dólares, impulsada por mejores perspectivas económicas, el dinamismo de determinados sectores y el comportamiento favorable de los metales. Sin embargo, después de un periodo de ganancias importantes, surge una consideración fundamental: los factores que explicaron las rentabilidades de este año no necesariamente seguirán teniendo la misma intensidad en 2027.

En el mercado peruano, la evolución de las utilidades empresariales y las perspectivas de crecimiento respaldan una visión constructiva. No obstante, parte de estas expectativas ya podría estar incorporada en los precios de los activos. En el ámbito internacional, la evolución de las tasas de interés, las tensiones geopolíticas y los posibles cambios en los precios de las materias primas seguirán siendo factores determinantes. Una moderación del crecimiento global o ajustes inesperados en la política monetaria podrían generar episodios de volatilidad. Por ello, concentrar una cartera en los activos que mejor desempeño registraron durante 2026 puede incrementar su exposición a correcciones, especialmente cuando existen inversiones que responden a los mismos factores económicos.

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En Perú, cerca de 1,5 millones de personas cuentan con una cuenta de inversión en el mercado bursátil. Foto: Vecteezy

En este contexto, revisar el equilibrio entre renta fija y renta variable será una de las principales tareas de cara a 2027. La renta fija puede ofrecer oportunidades de generación de ingresos y aportar estabilidad relativa al portafolio, aunque su atractivo dependerá de los niveles de tasas, la calidad crediticia y los plazos de inversión. En paralelo, la renta variable continuará ofreciendo potencial de crecimiento, pero exigirá una evaluación más rigurosa de las valorizaciones y de la capacidad de las empresas para sostener sus resultados.

La diversificación internacional también adquiere relevancia. Nuestro estudio Pulso del Inversionista de Alto Patrimonio Latam muestra que el 57% de los inversionistas peruanos encuestados había realizado ajustes en sus portafolios durante los últimos meses, mientras que el 35% de quienes mantenían todas sus inversiones en el mercado local evaluaba incorporar activos internacionales. Estas cifras reflejan una mayor preocupación por distribuir los riesgos y reducir la dependencia de un solo mercado.

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La propuesta busca canalizar recursos hacia infraestructura, innovación e inversión productiva para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, diversificar no consiste únicamente en invertir en distintos países o acumular instrumentos financieros, sino en combinar activos, sectores y monedas que respondan de manera diferente ante los cambios del mercado. Esto también implica revisar periódicamente la composición de los portafolios, especialmente después de un año de fuertes ganancias, cuando determinados activos pueden haber aumentado su participación y modificado el nivel de riesgo inicialmente previsto. En esos casos, un rebalanceo permite recuperar la distribución estratégica y mantener una cartera alineada con los objetivos patrimoniales del inversionista.

De cara a 2027, el desafío no será anticipar qué mercado ofrecerá los mayores retornos, sino evaluar si las estrategias que permitieron aprovechar las oportunidades de 2026 siguen siendo adecuadas para el escenario que viene. Las ganancias recientes pueden haber modificado el equilibrio de los portafolios y su exposición al riesgo, por lo que será fundamental revisar su composición, combinar oportunidades de crecimiento con mecanismos de protección y mantener una estrategia coherente con los objetivos patrimoniales de largo plazo, siempre acompañado de una asesoría experta.

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