Gobierno de México celebra Día de Muertos, cancela conferencia mañanera por 2 de noviembre

Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa del viernes 30 de octubre

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes 2 de noviembre no habrá ‘Mañanera del Pueblo’ debido a la conmemoración del Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes en México que, incluso, ha trascendido fronteras.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria dio a conocer que, como parte de las actividades para conmemorar el 1 y 2 de noviembre, días en que se celebra esta tradición, la conferencia matutina sería cancelada.

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“Yo creo que les damos vacaciones, ¿verdad?”, respondió Sheinbaum ante cuestionamientos de la prensa sobre si realizará alguna actividad especial. La presidenta señaló que la medida permitiría que los reporteros que asisten a las conferencias celebren con sus familias durante la jornada dedicada a recordar a quienes han muerto.

La conferencia matutina se reanudará el martes 3 de noviembre, de acuerdo con lo anunciado este viernes. “Cerramos hoy, porque supongo que van a celebrar con su familia. Entonces, nos vemos el 3 de noviembre, martes martes 3”, puntualizó Shienbaum.