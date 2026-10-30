México

Gobierno de México celebra Día de Muertos, cancela conferencia mañanera por 2 de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de celebrar las tradiciones mexicanas

Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa del viernes 30 de octubre
Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa del viernes 30 de octubre
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes 2 de noviembre no habrá ‘Mañanera del Pueblo’ debido a la conmemoración del Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes en México que, incluso, ha trascendido fronteras.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria dio a conocer que, como parte de las actividades para conmemorar el 1 y 2 de noviembre, días en que se celebra esta tradición, la conferencia matutina sería cancelada.

PUBLICIDAD

Yo creo que les damos vacaciones, ¿verdad?”, respondió Sheinbaum ante cuestionamientos de la prensa sobre si realizará alguna actividad especial. La presidenta señaló que la medida permitiría que los reporteros que asisten a las conferencias celebren con sus familias durante la jornada dedicada a recordar a quienes han muerto.

La conferencia matutina se reanudará el martes 3 de noviembre, de acuerdo con lo anunciado este viernes. “Cerramos hoy, porque supongo que van a celebrar con su familia. Entonces, nos vemos el 3 de noviembre, martes martes 3”, puntualizó Shienbaum.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPalacio NacionalDía de MuertosLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Más alta que el Cristo Redentor? A qué cosas insólitas equivale el tamaño de la Catrina gigante del Zócalo

La pieza estará en la Plaza de la Constitución hasta este lunes 2 de noviembre

¿Más alta que el Cristo Redentor? A qué cosas insólitas equivale el tamaño de la Catrina gigante del Zócalo

Qué hacer en CDMX hoy viernes 30 de octubre: actividades gratis para celebrar Halloween y Día de Muertos en familia

La capital programa cine de terror, casas embrujadas, desfiles caninos y conciertos gratuitos en distintas alcaldías

Qué hacer en CDMX hoy viernes 30 de octubre: actividades gratis para celebrar Halloween y Día de Muertos en familia

Tlalnepantla recibirá el Día de Muertos con teatro y conciertos de Orquesta La Típica y Rayito Colombiano

Tlalnepantla de Baz celebra el Día de Muertos el 30 y 31 de octubre con entrada libre; Rayito Colombiano festeja su 30 aniversario el sábado en la Explanada Municipal del centro del municipio

Tlalnepantla recibirá el Día de Muertos con teatro y conciertos de Orquesta La Típica y Rayito Colombiano

Gobierno celebra Día de Muertos en La Mañanera y muestra festejo de mexicanos en EEUU: “La muerte es parte de la vida”

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de las tradiciones mexicanas

Gobierno celebra Día de Muertos en La Mañanera y muestra festejo de mexicanos en EEUU: “La muerte es parte de la vida”

EEUU acusa a “El Ingeniero”, mexicano señalado por construir narcotúnel del CJNG en Tijuana

Luis Manuel Hernández Victoria, alias “El Ingeniero”, fue acusado por un gran jurado federal de San Diego de diseñar y construir un túnel que conectaba Tijuana con un inmueble cercano a Otay Mesa

EEUU acusa a “El Ingeniero”, mexicano señalado por construir narcotúnel del CJNG en Tijuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 12 años de prisión en EEUU a ciudadano chino que ayudó al CJNG a traficar droga y lavar dinero

Dan 12 años de prisión en EEUU a ciudadano chino que ayudó al CJNG a traficar droga y lavar dinero

EEUU acusa a “El Ingeniero”, mexicano señalado por construir narcotúnel del CJNG en Tijuana

Casi 500 militares y dos helicópteros Black Hawk, el despliegue militar en Matamoros por la captura del sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: despliegan 450 militares y dos helicópteros en Matamoros tras captura de El Titán

La primera vez que México vio la cara de “El Chapo” Guzmán: así lo reveló Jacobo Zabludovsky

ENTRETENIMIENTO

¿Más alta que el Cristo Redentor? A qué cosas insólitas equivale el tamaño de la Catrina gigante del Zócalo

¿Más alta que el Cristo Redentor? A qué cosas insólitas equivale el tamaño de la Catrina gigante del Zócalo

Tlalnepantla recibirá el Día de Muertos con teatro y conciertos de Orquesta La Típica y Rayito Colombiano

Así es cómo El Rey León lleva la sabana africana al teatro con marionetas de más de 20 kilos e impresionantes actuaciones

¿Qué día se sale a pedir dulces por Halloween este 2026 en México?

Las claves para entender el Gran Final de la serie de Timbiriche

DEPORTES

Chivas vs Atlante: cuándo, a qué hora y dónde ver al Rebaño buscar el liderato del Apertura 2026 desde el Estadio Akron

Chivas vs Atlante: cuándo, a qué hora y dónde ver al Rebaño buscar el liderato del Apertura 2026 desde el Estadio Akron

Arrancan actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez previo a las prácticas del GP de México 2026

La Cineteca Nacional presenta el documental ‘El equipo del pueblo. Un sueño Atlante’ que conmemora a un histórico de la Liga MX

¡Checo Pérez ya tiene máscara y apodo! La Fórmula 1 convierte a sus pilotos en luchadores para el GP de México 2026

Isaac del Toro, Kenia Lechuga y Guillermo Ochoa encabezan a los galardonados del Premio Nacional de Deportes 2026