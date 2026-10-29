Perú

La Tinka del domingo 18 de octubre: números ganadores, ‘Sí o Sí’, ‘Boliyapa’ y nuevo pozo millonario

Ningún participante acertó los seis números del premio mayor. Conoce los resultados del sorteo, la Boliyapa y las bolillas de Sí o Sí, además del monto anunciado para la siguiente edición

¡No te pierdas la emoción del sorteo de La Tinka en vivo! Descubre si tu suerte te ha sonreído y si eres uno de los ganadores de este increíble premio. ¡Sigue cada número con nosotros! América TV/ La Tinka.
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El fervor por convertirse en millonario volvió a encender las pantallas y los dispositivos de miles de hogares peruanos la noche de este miércoles 28 de octubre. El tradicional sorteo de La Tinka, bajo la certificación de Intralot, congregó la expectativa general al poner en juego un robusto Pozo Millonario de S/ 9,193,773.

Aunque la ilusión de un nuevo magnate nacional se sintió a flor de piel durante la transmisión oficial, las seis bolillas principales volvieron a esquivar la jugada perfecta de los participantes. Sin embargo, la fortuna no se fue con las manos vacías: las modalidades del ‘Sí o Sí’ y la ‘Boliyapa’ repartieron importantes premios en efectivo a lo largo y ancho del país.

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Pasadas las 22:50 horas, bajo la atenta mirada de un notario público y la conducción en vivo a través de la señal de América Televisión, la urna principal comenzó a girar para extraer los números de la suerte. Una a una, las esferas determinaron la suerte de la jornada. La combinación oficial de números ganadores quedó conformada por el 22, 34, 10, 8, 52 y 41.

Tras el procesamiento de los boletos validados a nivel nacional tanto presenciales como a través de la plataforma digital Tinkanet, los voceros oficiales confirmaron que no se registró ningún boleto con los seis aciertos requeridos para reventar el premio mayor.

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La Tinka HOY 18 de octubre: conoce los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: La Tinka.
La Tinka HOY 18 de octubre: conoce los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: La Tinka.

Ganadores de la ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’ del 28 de octubre

Cuando la jugada principal deja con la miel en los labios a los apostadores, los ojos se posan sobre la ‘Boliyapa’ y el ‘Sí o Sí’. Para la modalidad de la Boliyapa, la esfera extraída fue el número 28. El reporte final de Intralot detalló la entrega de recompensas que alivian los bolsillos en el cierre de la jornada media de la semana.

Por su parte, la dinámica del ‘Sí o Sí’ arrojó como ganadoras a las bolillas número 12, 19 y 36. En esta sección, tres afortunados tinkeros lograron completar la combinación requerida y se embolsarán un premio de S/ 50,000 cada uno.

La Tinka HOY 18 de octubre: conoce los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: La Tinka.
La Tinka HOY 18 de octubre: conoce los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: La Tinka.

¿Cuánto será el Pozo Millonario para el miércoles 21 de octubre?

Debido a que el premio mayor se resistió a salir, el monto acumulado experimentó una notable subida. Intralot informó que para el siguiente sorteo, programado para el domingo 1 de noviembre, el Pozo Millonario de La Tinka ascenderá a la espectacular cifra de S/ 9,506,888.

Para aquellos ciudadanos que lograron raspar algún premio en este sorteo del domingo, la empresa recordó la importancia de los plazos legales establecidos para el cobro de las ganancias.

Según las directrices institucionales vigentes, los ganadores disponen de un periodo máximo de 180 días calendario contados desde el día posterior a la realización de la jugada para hacer efectivo su dinero. Pasado este tiempo, los montos no reclamados son destinados a la Sociedad de Beneficencia, perdiendo todo derecho de cobro.

La Tinka HOY 18 de octubre: conoce los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: La Tinka.
La Tinka HOY 18 de octubre: conoce los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: La Tinka.

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