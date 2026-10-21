Perú

Papa León XIV en Perú: FAP alista helicóptero ambulancia ante posibles complicaciones respiratorias y evalúan cambios en su itinerario

Juan Bytton, secretario general de la visita apostólica, informó que el dispositivo médico incluirá recursos para atender posibles afecciones respiratorias

El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
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La visita del papa León XIV a Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, mantiene su cronograma oficial pese a las precauciones adoptadas tras la reciente intervención médica del pontífice. La organización contempla recursos sanitarios especiales para responder ante cualquier eventualidad durante los desplazamientos por el país.

Uno de los principales puntos de atención será el traslado a Santa Cruz de Succhabamba, una localidad de los Andes del norte peruano situada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. El recorrido incluye un vuelo en un helicóptero cuya cabina no está presurizada, por lo que se prevén medidas adicionales de asistencia médica.

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Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, informó sobre los preparativos durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP). Según explicó, la planificación continúa en marcha, aunque los responsables deben considerar las necesidades de salud del papa antes de definir los detalles operativos.

La organización también prevé ajustes puntuales para reducir el esfuerzo físico del pontífice durante las actividades oficiales. Entre las alternativas figura el uso de ascensores en determinados recorridos, mientras que dos papamóviles estarán disponibles para facilitar sus traslados durante la estancia en territorio peruano.

Un helicóptero de la FAP contará con asistencia médica

Papa Leon
(AFP)

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) dispondrá de un helicóptero equipado para funcionar como ambulancia durante el desplazamiento previsto a Cajamarca. El dispositivo incluirá recursos para atender posibles afecciones respiratorias, de acuerdo con lo expuesto por Bytton.

La localidad representa uno de los tramos que requieren mayor atención dentro del itinerario, debido a las características del vuelo y a la altitud del destino. Por ese motivo, el equipo organizador incorporó medidas de respaldo sanitario para responder si el pontífice necesitara atención durante el recorrido.

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La intervención médica reciente de León XIV, en la que se le detectó un cáncer pulmonar y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, motivó estas precauciones. El alta médica y su posterior participación en el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro forman parte de los acontecimientos previos al viaje.

Bytton precisó que, hasta el momento, no existe una comunicación oficial sobre modificaciones o cancelaciones. “Objetivamente no tenemos ninguna comunicación oficial de algún cambio (sobre la realización del viaje), pero tenemos que tener todas las condiciones para que tenga un viaje tranquilo”, declaró ante la APEP.

Prevén cambios puntuales en los recorridos de Lima

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Los organizadores también evalúan adaptaciones para algunas actividades programadas en la capital peruana. Una de ellas contempla que León XIV utilice el ascensor durante su visita a la catedral de Lima, en lugar de subir o bajar por las escaleras.

La medida busca evitar esfuerzos físicos adicionales durante una agenda que incluye actos religiosos y desplazamientos entre distintas ciudades. Asimismo, se prevé que el pontífice utilice los dos papamóviles que llegarán a Perú para facilitar parte de sus recorridos.

Estas alternativas forman parte de los preparativos logísticos que continúan bajo revisión antes del inicio de la gira. La programación general permanece vigente, mientras los responsables coordinan las condiciones necesarias para cada actividad.

La comisión del Vaticano llegará a Lima el 26 de octubre

Gobierno evalúa incluir Cajamarca en la visita del papa León XIV en noviembre
Gobierno evalúa incluir Cajamarca en la visita del papa León XIV en noviembre|Foto: Andina/Vatican News

Una delegación de avanzada del Vaticano llegará a Lima el lunes 26 de octubre para revisar los detalles de la visita papal. La comisión trabajará en la coordinación de los preparativos previstos para la llegada del pontífice.

La revisión permitirá abordar aspectos operativos del itinerario, incluidos los desplazamientos y la organización de las actividades oficiales. Los equipos locales mantienen el trabajo de planificación antes del comienzo de la gira latinoamericana.

Perú será el tramo más largo de la gira latinoamericana

La estancia peruana se extenderá durante seis días, del 11 al 16 de noviembre. Durante ese periodo, el pontífice tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de Santa Cruz de Succhabamba.

El viaje representará un reencuentro con el país donde León XIV desarrolló más de dos décadas de labor pastoral. Durante ese periodo, pasó de desempeñarse como misionero a ocupar el cargo de obispo de Chiclayo y adoptó la nacionalidad peruana.

Entre las actividades previstas en Lima figura una misa multitudinaria el 16 de noviembre. Bytton anunció que la próxima semana comenzará el plazo para reservar las entradas gratuitas para participar en la celebración.

La organización mantiene así los preparativos de las actividades religiosas y de los traslados programados, con medidas específicas de asistencia médica para los recorridos que requieren mayores precauciones.

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