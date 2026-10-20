Convocatoria laboral con más de 5.000 vacantes: conoce el lugar y el horario

La iniciativa está dirigida tanto a personas que buscan su primera experiencia profesional como a quienes desean cambiar de empleo - Créditos: MTPE.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizará una gran convocatoria laboral en San Juan de Lurigancho donde se ofrecerán más de 5.000 vacantes en empresas privadas. La actividad se desarrollará el lunes 26 y martes 27 de octubre, de 9 a. m. a 4 p. m., con ingreso gratuito para ciudadanos mayores de 18 años interesados en conseguir trabajo formal.

La convocatoria permitirá a los asistentes conocer distintas ofertas y presentar sus candidaturas directamente ante las compañías participantes. La iniciativa está dirigida tanto a quienes buscan su primera experiencia profesional como a personas que desean incorporarse a otra organización.

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El encuentro tendrá lugar en el cruce de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Oeste, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los postulantes podrán acudir durante cualquiera de las dos jornadas previstas, según su disponibilidad.

Los postulantes deberán llevar su currículum vitae impreso y un documento de identidad vigente para participar en la jornada - Créditos: MTPE.

¿Qué documentos debes llevar a la megaferia del Empleo?

Los interesados deberán asistir con el currículum vitae (CV) impreso y el documento de identidad vigente. Ambos elementos serán importantes para presentar la información personal y facilitar el contacto con los posibles empleadores.

Antes de acudir, conviene revisar que la hoja de vida contenga datos actualizados, como el número telefónico y el correo electrónico. También es recomendable incluir la formación académica, las capacitaciones realizadas, las habilidades relevantes y la experiencia laboral, si corresponde.

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Quienes todavía no hayan tenido un empleo formal pueden destacar sus estudios, conocimientos y competencias relacionadas con los puestos a los que desean postular. Una presentación ordenada permitirá que los reclutadores identifiquen con mayor facilidad el perfil de cada candidato.

Asimismo, es conveniente identificar las áreas de interés profesional para aprovechar mejor el recorrido por los módulos de atención. La elección dependerá de la preparación, las habilidades y las expectativas de cada participante.

a convocatoria se realizará el lunes 26 y martes 27 de octubre, de 9 a. m. a 4 p. m., con ingreso gratuito para mayores de 18 años - Créditos: MTPE.

¿Qué servicios ofrecerá el MTPE?

Además de las oportunidades laborales del sector privado, la actividad contará con servicios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. De esta manera, los visitantes tendrán acceso a una jornada que reunirá alternativas de contratación y atención institucional en un mismo espacio.

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La feria busca acercar a los ciudadanos a posibles empleadores y promover el acceso a puestos de trabajo formales. La participación no tendrá costo, por lo que los interesados podrán acudir sin pagar una entrada.

La disponibilidad de cada puesto dependerá de los procesos de selección y las condiciones establecidas por las empresas participantes. Por ello, presentar el CV no garantiza la contratación inmediata, aunque permitirá iniciar el contacto con las organizaciones que buscan personal.

Consejos para armar un buen CV

Incluye tus datos actualizados: Coloca tu nombre completo, número de celular y correo electrónico profesional.

Redacta un perfil breve: Resume tus principales habilidades, conocimientos y objetivos laborales en pocas líneas.

Destaca tu experiencia: Menciona tus empleos anteriores, funciones y logros concretos, con fechas claras.

Ordena tu formación: Incorpora estudios, cursos y certificaciones relevantes para el puesto solicitado.

Adapta el contenido: Prioriza las competencias y experiencias relacionadas con cada oferta laboral.

Cuida la presentación: Utiliza un diseño limpio, títulos claros y una tipografía legible.

Revisa antes de imprimir: Corrige errores ortográficos y verifica que todos tus datos sean correctos.