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Economía peruana hacia el cierre de 2026: ¿qué sectores marcarán el ritmo del crecimiento?

El INEI reportó que la producción nacional mantuvo un avance durante los primeros ocho meses de 2026, aunque el desempeño agregado ocultó retrocesos en actividades vinculadas a las ventas externas

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El crecimiento peruano de 2026, una expansión real con una estructura que genera dudas para el mediano plazo
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La economía peruana llega al último trimestre de 2026 con una cifra que invita al optimismo: según el INEI, la producción nacional creció 3,23 % en agosto y acumula 3,14 % entre enero y agosto. Sin embargo, el promedio esconde una dualidad que conviene leer con cuidado. Doce de los catorce sectores crecieron; los dos que cayeron, minería e hidrocarburos (-5,53 %) y pesca (-17,33 %), son justamente los que históricamente han sostenido nuestras exportaciones.

Hoy el ritmo lo marca la demanda interna. La construcción avanzó 10,34%, impulsada por la ejecución de obras públicas (19,33%) y por el consumo interno de cemento (7,63%). Le siguen el comercio (6,89%) y la electricidad, gas y agua (6,61%). Detrás de este dinamismo hay un factor de fondo: el BCRP proyecta que la inversión privada crecerá alrededor de un 14 % este año, un ritmo poco visto en la última década. Los indicadores adelantados de setiembre sugieren que este impulso aún no se agota.

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El contrapunto está en los sectores primarios. La minería enfrenta menores leyes de mineral en varias operaciones, de modo que los altos precios del cobre no se traducen en mayor volumen producido. La pesca sufre el calentamiento del mar, que dispersa la anchoveta y eleva la proporción de juveniles. El 16 de octubre, el ENFEN advirtió que el fenómeno de El Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, con lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central. Ello compromete la segunda temporada de pesca, parte de la campaña agrícola del norte y la infraestructura vial.

Globo terráqueo centrado en el océano Pacífico y América del Sur con una franja roja y tonos amarillos en la superficie del agua.
El ENFEN advirtió que el fenómeno de El Niño costero mantendrá lluvias por encima de lo normal hasta enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es sostenible un crecimiento tan desigual? En el corto plazo, sí: los sectores no primarios tienen un mayor peso en el PBI y el BCRP estima que crecerían un 4,7 % este año, lo que compensaría la caída del 2,3 % prevista para los sectores primarios. El problema es de mediano plazo. Este patrón depende de que la inversión pública se ejecute con calidad y de que el empleo y el crédito acompañen; si las exportaciones primarias no repuntan, se resienten la entrada de divisas y la recaudación minera. Además, la inflación de 4,5% en setiembre, por encima del rango meta, limita el espacio para reducir la tasa de referencia, hoy en 4,25%.

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Mi proyección es que la economía peruana cerraría 2026 con un crecimiento de entre el 3,0 % y el 3,2 %, en línea con el 3,2% del BCRP y el 3,3% del IPE, siempre que los sectores no primarios mantengan su ritmo y el impacto de El Niño se concentre en la pesca y el agro costeño. El balance de riesgos, no obstante, se inclina a la baja: lluvias más intensas en noviembre y diciembre podrían interrumpir el transporte, el comercio y la propia construcción en el norte, que hoy son nuestros motores.

El 2026 deja una lección conocida pero vigente: la economía peruana crece, pero lo hace apoyada en un solo brazo. La agenda para 2027 debería tener dos prioridades. Primero, una prevención eficaz frente a El Niño, porque prevenir siempre es más barato que reconstruir. Segundo, destrabar la producción minera y los nuevos proyectos, para que el crecimiento vuelva a apoyarse en ambos brazos.

Bill W. Gee. Profesor de Economía de ESAN University.

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