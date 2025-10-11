Perú

Tania Libertad dedicó emotivo mensaje tras crisis política durante su concierto: “Hoy más que nunca los abrazo”

La cantante interpretó un repertorio que fusionó clásicos latinoamericanos y ritmos peruanos, acompañada de la Sinfónica Nacional, y expresó solidaridad con el público en el Gran Teatro Nacional, donde la ovacionaron de pie.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Tania Libertad dedicó mensaje a
Tania Libertad dedicó mensaje a su público tras coyuntural política.

La reconocida intérprete peruana Tania Libertad ofreció el primero de sus dos conciertos en el Gran Teatro Nacional la noche del viernes 10 de octubre, en un evento marcado no solo por la excelencia musical, sino también por la sensibilidad y empatía que mostró hacia el contexto social y político que atraviesa el país.

El espectáculo, organizado por DEA Conciertos, reunió a una audiencia que despidió a la artista con una ovación de pie, y que se vio conmovida por sus palabras: “Hoy más que nunca los abrazo”, mensaje dirigido a todos los presentes en medio de la coyuntura política.

Acompañada en esta ocasión por músicos de su propio elenco y de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Fernando ValcárcelTania Libertad desplegó un repertorio cuidadosamente seleccionado. El espectáculo tuvo como objetivo brindar una noche inolvidable, algo que la cantante logró con una presentación que resaltó la calidad de su voz y la madurez interpretativa que ha adquirido en más de seis décadas de trayectoria artística.

El concierto inició con “Cucurrucúcu”, tema que la intérprete reversionó otorgando matices personales y fusionando el clásico mexicano con ritmos peruanos como el valse y el landó. Este enfoque musical reflejó la capacidad de Tania Libertad para reinventar obras consagradas y conectarlas con el público nacional, un sello que ha marcado su amplio recorrido internacional.

La producción apostó por una orquesta de cámara con cuerdas —violines, violas y cellos— que complementaron de forma precisa la interpretación de la artista. Además, Caridad Herrera, pianista y directora musical, integró a sus músicos habituales, cuyo acompañamiento, junto al de “Juanchi” Vásquez en la percusión, aportó dinamismo y variedad a la velada.

Tania Libertad brindó primer concierto
Tania Libertad brindó primer concierto en el Gran Teatro Nacional.

Anécdotas y repertorio de lujo

Durante la presentación, Tania Libertad interpretó temas de autores como Juan Gabriel con “Costumbres”, Joaquín Sabina con “Nos dieron las 10”, y Armando Manzanero con “Adoro”. Sobre esta última, la cantante compartió una anécdota sobre el origen del tema: “El maestro originalmente lo compuso en ritmo de valse peruano y no de bolero”, explicó antes de versionarla en estilo vals landó, destacando los arreglos hechos especialmente para la ocasión.

En ese tránsito entre canciones, anécdotas y homenajes, la intérprete incluyó composiciones del peruano Gianmarco Zignago, como “Sí me tenías”, pieza que será parte de su nuevo disco —el número 46 de su carrera—, previsto para publicarse en dos meses. Según la propia artista, su próximo material discográfico recopilará baladas con letras intensas, o “cortavenas”, como las describe.

Otras versiones incluidas en el repertorio fueron “Regresa”, clásico de Augusto Polo Campos, y una interpretación improvisada de “Deja que salga la luna”, solicitada desde el público durante la función. La cantante aceptó el pedido y ofreció una interpretación a capela que dejó en evidencia la potencia y versatilidad de su voz, incluso en estilos como el huapango, presentes en temas como “El pastor”, “La llorona” y “Cielo rojo”.

La cantante tiene un fuerte
La cantante tiene un fuerte vínculo con Perú y México. (Tania Libertad)

La conexión con el público se volvió aún más profunda en la interpretación de “Hoy”, obra de Gianmarco, que Tania Libertad definió como una canción de amor al Perú. “Y hoy más que nunca se las canto y los abrazo”, sostuvo la cantante, en un mensaje de solidaridad y aliento frente a los desafíos de la coyuntura nacional.

El concierto concluyó con la presentación de cada uno de los músicos participantes, tanto del elenco habitual como de los integrantes de la Sinfónica Nacional, y un agradecimiento a la producción por hacer posible este encuentro en formato sinfónico.

Tania Libertad realizará un segundo concierto este sábado 11 de octubre en el Gran Teatro Nacional, despidiéndose por lo alto ante un público que celebra su trayectoria y la presencia de una de las voces más emblemáticas de América Latina. Las entradas se encuentran disponibles en Teleticket.

Tania Libertad, una de las
Tania Libertad, una de las voces más emblemáticas de Latinoamérica, nació en 1952 en Chiclayo. Su carrera internacional la consolidó como un ícono cultural y social en México y en toda Iberoamérica. (Andina)

Temas Relacionados

Tania Libertadperu-entretenimientoGran Teatro Nacional

Más Noticias

Cenaida Uribe reveló que quiso fichar a refuerzo de Universitario y culpó a Julieta Lazcano: “Ya era una jugadora embarazada”

La gerenta de Alianza Lima contó que una jugadora de la ‘U’ fue ofrecida, pero dijo que no porque tenía a la ‘Princesita’ en consideración para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cenaida Uribe reveló que quiso

Felipe Chávez despierta admiración en Bayern Múnich por su primera internacionalidad con Perú: “Candidato a triunfar en la Bundesliga”

El área de dirección y desarrollo de la institución muniquesa ha quedado sorprendida por la irrupción inmediata de ‘Pippo’ aún cuando no ha hecho su estreno oficial en la élite de Alemania

Felipe Chávez despierta admiración en

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

El estado del tiempo en

Beca Permanencia 2025 ofrece 8.000 vacantes: hasta esta fecha podrás postular

El organismo inició una gira nacional que recorrerá centros de educación superior en distintas regiones para brindar charlas a los estudiantes

Beca Permanencia 2025 ofrece 8.000
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte podría fugar a

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

La MML de Rafael López Aliaga desacata orden del CIADI, advierte Lima Expresa

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Maju Mantilla niega y lamenta acusaciones de Gustavo Salcedo: “Ha motivado un sinfín de agravios que dañan mi honra”

Maju Mantilla habla de su divorcio con Gustavo Salcedo tras escándalo público: “Siempre tendré ánimo de llegar a acuerdos”

DEPORTES

Felipe Chávez despierta admiración en

Felipe Chávez despierta admiración en Bayern Múnich por su primera internacionalidad con Perú: “Candidato a triunfar en la Bundesliga”

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

“Son cobardes detrás de una pantalla”: Karla Ortiz se pronunció con firmeza tras los ataques en redes sociales a voleibolistas de selección sub-17

César Inga, la sensación del Perú vs Chile: hinchas sureños lo solicitaron para fotografías tras su extraordinaria presentación

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025