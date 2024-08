Ladrón es azotado hasta por su madre tras haber robado equipos por S/ 30 mil en Cajamarca

Cajamarca: Rondas campesinas castigan a ladrón

En la sierra de Cajamarca, la justicia comunitaria actuó rápidamente en el caso de un ladrón. Abraham Humberto León Díaz, oriundo de Chiclayo, fue detenido tras ser descubierto robando partes de vehículos que cubrían la ruta Chota - Chiclayo. Las rondas campesinas, autoridades reconocidas en la región, se encargaron del castigo del infractor.

El joven delincuente, junto a un primo y un amigo de este último, se dedicaban al robo de autopartes utilizando un desarmador para abrir las puertas de los vehículos y extraer computadoras y otras pertenencias.

Fueron las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Chota que captaron a los delincuentes en plena faena, evidenciando que el hurto no tomaba más de cinco minutos.

El detenido confesó haber sustraído ocho computadoras, valorizadas en aproximadamente 30 mil soles. Este monto tuvo que ser devuelto a los ciudadanos perjudicados. Tras ser capturado, Abraham declaró que no sabía de la existencia de la justicia comunitaria en Chota y que era la primera vez que cometía un delito.

Madre castigó al ladrón con látigo

Ladrón fue castigado por su propia madre. (Foto: Captura de video)

Las rondas campesinas, junto a la madre del joven, aplicaron una singular forma de justicia. En presencia de los ciudadanos, Abraham fue sometido a ejercicios físicos y castigos que incluyeron hacer “ranas” y correr mientras confesaba su culpa en voz alta: “Yo soy el ratero de las computadoras en la provincia de Chota. Yo no soy el único. Ya no lo volveré a hacer”.

La sanción más impactante fue cuando la propia madre del joven, obligada por los ronderos, lo azotó con un látigo frente a todos los presentes. Las imágenes captadas por medios locales muestran el dolor y arrepentimiento del joven, quien posteriormente fue liberado tras expresar su remordimiento: “Ya no hagan estas cosas. Esto no es un juego. No es bueno”.

Buscan defender lagunas contra la minería

De otro lado, en el marco del proyecto minero Conga, líderes provenientes de once provincias de Cajamarca se congregaron en la laguna El Perol para defender las fuentes de agua de su región. El proyecto, a cargo de la minera Yanacocha y con una inversión superior a los 4,800 millones de dólares, ha estado paralizado desde 2012 debido a la oposición ciudadana.

Rondas campesinas se alistan para protestar en defensa del agua. Video: Yovana Retto

Las agrupaciones defensoras del medio ambiente, como el Centro de Defensa Ambiental de Cajamarca, han mostrado su rechazo ante el anuncio del gobierno. Según informaron, han tomado medidas como la elaboración de memoriales para diversos ministerios y el envío de cartas a la presidenta Dina Boluarte.

En palabras de los miembros del Centro, el anuncio no los convence y reafirmarán su compromiso de lucha. “Esta lucha ha sido colectiva, hermanos. Esta lucha ha sido de nosotros, de la región de Cajamarca, y se ha ganado mucho”, subrayaron.

El proyecto Conga cobró relevancia el 30 de enero de este año cuando el exministro de Energía y Minas, Óscar Vera, reavivó el debate. El respaldo a la iniciativa data de los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, pero enfrentó un masivo rechazo ciudadano que culminó en protestas en 2011. Estas manifestaciones resultaron en la muerte de cinco personas: Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, Joselito Vásquez Jambo, José Antonio Sánchez Huamán y César Medina Aguilar, este último un estudiante de solo 17 años que no participaba en las protestas.

La oposición al proyecto se centra en los riesgos ambientales, ya que la extracción minera podría alterar lagunas y recursos acuíferos vitales para la región. Las lagunas El Perol (o Lucmacocha), Azul, Chica, Mamacocha, Chailhuagon y Huashwas son puntos críticos en la defensa ambiental promovida por los dirigentes de Cajamarca.